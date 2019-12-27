Мать троих детей: что челябинец сотворил с женой

В городе Сатке Челябинской области убита 33-летняя мать троих детей — по подозрению в совершении преступления задержан ее супруг. Об этом сообщает региональный портал 74.ru.

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«Тело женщины с многочисленными колото-резаными ранами в области лица, шеи, туловища и конечностей обнаружили днем 26 декабря на улице Пушкина», — сообщил руководитель городского управления Следственного комитета Геннадий Соловьев.

По предварительным данным следствия, между супругами произошла ссора, в результате которой пьяный мужчина схватил нож и нанес женщине около 10 ударов по лицу, телу и конечностям. От полученных ран она скончалась на месте.

По данному факту Следственным комитетом по Челябинской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Решается вопрос о предъявлении челябинцу обвинения и избрании меры пресечения.

74.ru уточняет, что у женщины остались трое детей, двое из них — от подозреваемого. По предварительным данным, старшему ребенку всего 13 лет.

Незадолго до этого кровавая трагедия разыгралась и в Брянской области. Там 24 декабря 2019 года 53-летний житель города Клинцы застрелил 42-летнюю супругу на глазах у ребенка. По данным СК, все произошло у школы, из которой женщина пришла забрать дочь. Мужчина достал из кармана пистолет и выстрелил обидчице в голову — после этого он свел счеты с жизнью.

Местные СМИ передавали, что за день до трагедии женщина подала заявление о разводе — это привело супруга в ярость. Известно, что у пары осталось трое детей.

В итоге Следственный комитет возбудил два уголовных дела по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, совершенное с особой жестокостью» и части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконное ношение оружия».

Тем временем в Оренбургской области расследуется уголовное дело в отношении 48-летнего жителя села Орловка. По версии следствия, 5 декабря 2019 года он расправился с 54-летней супругой.

«В результате он сильно избил женщину, а после задушил ее же кофтой. Она умерла на месте», — отмечали в региональном Следкоме.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». В ходе допросов 48-летний сельчанин согласился с предъявленным ему обвинением. Его заключили под стражу. Известно, что вместе с супругой он воспитывал четверых детей — в том числе двух общих.

Отметим, что 29 ноября Совет Федерации представил законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. Парламентарии предложили ставить на профилактический учет россиян, применивших насилие к родственникам. Также им планируется выписывать охранные ордеры — то есть запрет на приближение к жертве.

«Законопроект о домашнем насилии не будет предусматривать жестких мер за преступления на бытовой почве, потому что в законодательстве достаточно мер наказания за них. Цель документа — профилактика и недопущение таких правонарушений» — отмечала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Она поясняла, что закон предусматривает оказание психологической поддержки жертвам, а также создание кризисных центров.

Президент России Владимир Путин, комментируя законопроект в ходе пресс-конференции, заявил, что он «против любого насилия». «Особенно я против насилия к детям и женщинам», — пояснил президент.

По его словам, наказание за ряд правонарушений предусматривается и действующими нормами закона. Путин подчеркнул, что проект ФЗ «О домашнем насилии» еще предстоят обсуждения и проверки.

«Вы правы, что подавляющее большинство опрошенных за этот закон. Я не очень понимаю — они за закон или против насилия? Я тоже против насилия! Нужен ли этот закон? Давайте спокойно обсуждать», — заключил глава государства.