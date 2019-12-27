«Завозите мигрантов»: России грозит убыль населения

Росстат сделал демографический прогноз до 2035 года. Согласно наихудшему сценарию, численность населения России за 16 лет сократится с 146 млн, зафиксированных в 2020 году, до 134,2 млн человек. При этом естественная убыль составит 484,4 тыс. человек в год, а миграционный прирост за тот же период — 190,8 тыс. иностранцев.

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Второе исследование показало, что за 16 лет число постоянных жителей страны может упасть до 142,9 млн, а ежегодная естественная убыль составит 355,7 тыс. человек в год — миграционный прирост за тот же период превысит 260 тыс. человек.

Между тем, согласно самым оптимистичным расчетам, при ежегодной убыли в 239,3 тыс. число постоянных жителей РФ до 2035 года может увеличиться до 150 млн. Этому поспособствует миграционный прирост в 339,8 тыс. человек за каждый год, предполагают исследователи.

Стоит отметить, что, согласно прогнозу Росстата, вместе с численностью населения изменится и продолжительность жизни россиян. Согласно самому негативному прогнозу специалистов, к 2035 году мужчины буду жить в среднем 71 год, а женщины — 79 лет. По наиболее оптимистичному прогнозу, эти цифры составят для мужчин — 78 лет, а для женщин – 84 года.

Между тем 7 февраля 2018 года президент России Владимир Путин издал указ, согласно которому ожидаемая продолжительность жизни населения к 2024 году в России должна в среднем составить 78 лет, а к 2030 году – 80 лет.

В Росстате же считают, что добиться таких показателей не удастся: согласно прогнозу на 2024 год, средняя продолжительность жизни составит около 74-76,8 года, а в 2030 — 74-79,7 лет, отмечается в новом исследовании.

В Минтруде РФ в комментарии к данному прогнозу заявили, что правительство предпринимает все меры для повышения рождаемости и снижения смертности в стране, чтобы избежать негативных последствий. Ряд нововведений, стимулирующих рождение коренных жителей, начнет действовать уже в 2020 году, уточнили в ведомстве.

«На федеральном уровне — это выплата ежемесячных пособий на первого, второго, третьего и последующих детей, льготная ипотека для семей с детьми, строительство детских садов для детей до трех лет и другие», — пояснили ТАСС в Минтруде.

Между тем заведующий кафедрой социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ им. Ломоносова Анатолий Антонов рассказал «Газете.Ru», как изменится численность населения в стране в случае снижения рождаемости.

«Сейчас у нас на одну мать в среднем приходится 1,5 ребенка. Если начнет и дальше падать рождаемость, то мы до коэффициента в 1,3 ребенка можем выйти уже в 2024 году. Если это случится, то ежегодная убыль населения, по нашим прогнозам, составит 500-600 тыс. Чтобы эту естественную убыль погасить, я чувствую, у властей есть намерение завозить мигрантов», — сообщил эксперт.

Он добавил, что многие страны сегодня стараются не увеличивать рождаемость, так как считают, что «миру грозит перенаселение». «Наши власти, насколько я понимаю, все больше и больше прислушиваются к этой теории.

Эти люди говорят: отсутствие роста рождаемости – это хорошо и чудесно, а, кто поддерживает: завозите побольше мигрантов», — пояснил демограф.

По его словам, чтобы численность населения России не упала ниже 140 млн, в страну должны приезжать около 1 млн иностранцев в год. «Если мы будем мигрантов пачками завозить, чтобы у нас 150 миллионов было, как в позитивном прогнозе Росстата, то все будет нагнетаться. Наступит плохая миграция, когда иностранцы не учат язык, живут своей культурой – будем жить, как на Брайтон-Бич», — пояснил Антонов.

По его прогнозам, если мигранты «начнут стариться» на территории России, то больше половины населения страны составят иностранцы, а не коренные жители.