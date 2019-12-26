На дне: обнаружены ноги убитой Соколовым аспирантки

В реке Мойка в Санкт-Петербурге обнаружены ноги убитой 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. По словам адвоката Александры Бакшеевой, представляющей интересы матери погибшей, конечности лежали на речном дне у Юсуповского дворца — их обнаружили и достали водолазы. Пока нельзя точно утверждать, что ноги принадлежали Ещенко. Экспертиза позволит достоверно установить эту информацию, подчеркнула Бакшеева в беседе с изданием «Фонтанка».

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В свою очередь адвокат историка Олега Соколова, подозреваемого в убийстве Ещенко, назвал эту информацию слухами, которые распространяют «ради очередного «хайпа».

«Такой информации у меня нет, и разглашение подобной информации является нарушением следственной тайны.

Даже если и обнаружили что-то подобное, то надлежащую оценку этому даст следствие, после проведения экспертизы. Хотя вряд ли это будет иметь какое-либо значимое доказательственное значение.

Историк Соколов и так чистосердечно во всем признался, раскаялся и извинился перед родственниками», – сказал Александр Почуев «Газете.Ru». Он также добавил, что почти все следственные действия в рамках расследования закончены.

Анастасия Ещенко была убита 7 ноября выстрелами в голову из обреза. По версии следствия, между ней и 63-летним экс-преподавателем СПбГУ Олегом Соколовым произошел конфликт. Их связывали не только рабочие, но и романтические отношения. После убийства подозреваемый спрятал труп девушки в своей квартире на набережной Мойки, а 9 ноября, напившись, расчленил тело жертвы и начал выбрасывать останки в реку, установило следствие. Именно тогда он был задержан с рюкзаком, в котором обнаружили отрезанные женские кисти. Было возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

В ходе поисков водолазы сумели извлечь из Мойки и сопряженных с ней водоемов несколько мешков с останками жертвы, ненайденными оставались ноги. Ближе к концу ноября поиски в воде были прекращены, однако в декабре работы возобновились.

Потерпевшей по делу признана мать погибшей Галина Ещенко. Хотя Соколов полностью признал свою вину и раскаялся, она не верит в его искренность.

12 декабря ее представитель рассказал журналистам, что в течение месяца после убийства представители Соколова так и не попытались связаться с матерью жертвы.

«Лишь утром 12 декабря ей написал адвокат Почуев: «Считаю необходимым обсудить аспекты нашего общего дела, но с разных сторон. Жду звонка». На извинения вроде не очень похоже», – добавила Александра Бакшеева.

Сторона потерпевшей не готова проявить снисхождение к Соколову. По мнению юриста, историк попытается уйти от ответственности, сославшись на состояние аффекта.

Кроме того, мать убитой планирует предъявить к подозреваемому гражданский иск. Пока размер компенсации морального вреда не определен, но он вряд ли составит менее 10 млн рублей.

«Родители [Анастасии] пока не готовы обсуждать конструктивно такие вопросы. Сорока дней со дня убийства еще не прошло. Но такой вопрос обязательно поднимем. Учитывая, что фотографии определенного содержания попали в СМИ, речь должна идти о сумме не менее 10 млн руб. Можно и сто миллионов затребовать, но есть реалии», – приводит слова Бакшеевой «Фонтанка».

Олега Соколова поместили под арест до апреля 2020 года. Его перевезли в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы. По словам адвоката Почуева, результаты исследований должны стать известны до конца этого года. Представитель подозреваемого также рассказал, что Соколов не знает, «за что зацепиться в жизни». Историк, который ранее предпринял неудачную попытку свести счеты с жизнью, заявил, что «достоин самой страшной кары».

В начале декабря Почуев сообщил журналистам, что Соколов начал писать книгу-исповедь — в ней он намерен рассказать о своих отношениях с убитой. По его словам, работа является для подозреваемого единственным средством отвлечься от ужаса происходящего.

«Он начал писать книгу-исповедь. Уже готовы первые 53 страницы», – рассказывал «Газете.Ru» адвокат историка. О том, когда он планирует закончить книгу, защитник не сообщил.

Что касается мотивов убийства, то они пока неизвестны. В суде Соколов заявил, что совершил преступление на почве личного конфликта: «Я потерял рассудок, это безумие. Я не понимаю, как я смог это сделать. Все как в дыму и страшном сне. Я не верю в происходящее. Простите».