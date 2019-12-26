Ударила ножом: курсант задержал вооруженную женщину в метро

Курсант университета МВД задержал злоумышленницу, предположительно напавшую с ножом на одного из пассажиров московского метро. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России.

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«Рядовой полиции Евгений Волков в вагоне электропоезда на станции «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии Московского метрополитена

увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине, после чего попыталась скрыться. Мгновенно оценив обстановку, курсант бросился за злоумышленницей и задержал ее», — указано в сообщении на сайте ведомства.

Позже кадры с камер видеонаблюдения метро были опубликованы. На ролике видно, как мужчина в полицейской форме бежит за женщиной по платформе, догоняет ее и валит на пол.

Как уточнили в пресс-службе МВД, впоследствии пострадавшая пассажирка метро обратилась за медицинской помощью в одну из столичных больниц. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Сейчас устанавливаются мотивы поступка женщины, предварительное расследование продолжается.

«Руководством Московского университета МВД России рассматривается вопрос о поощрении отважного курсанта», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее, 22 декабря в Москве бы задержан еще один мужчина, ранивший покупателя в продуктовом магазине ножом. Об этом сообщали в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По данным полиции, мужчина похитил продукты на общую сумму 1,6 тыс. руб в магазине на улице Черняховского. Один из покупателей сделал ему замечание — в ответ он получил удар ножом. Позже мужчина был доставлен в больницу, где медики поставили предварительный диагноз «колотая рана бедра».

По информации МВД, потерпевшему 43 года. Как уточнил впоследствии «Коммерсант», это начальник отдела главного управления Генпрокуратуры в Дальневосточном федеральном округе, старший советник юстиции Алексей Зарецкий.

Сам злоумышленник был задержан через два часа после происшествия. 22-летний молодой человек проживал в одном из московских хостелов. По факту инцидента было заведено уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбой».

Еще одно нападение произошло 13 декабря в Чебоксарском экономико-технологическом колледже. Как рассказали в следственном управлении СКР по Чувашии, студентка экономического отделения принесла в учебное заведение кухонный нож. При этом металлодетектор на входе сработал на него, однако вахтер не обратил на это внимания. Далее девушка беспрепятственно зашла в кабинет, где в этот момент находилась преподавательница, и несколько раз ударила ее ножом. На крики женщины прибежали работники колледжа, которым удалось оттащить студентку.

«Пострадавшая была госпитализирована с резаными ранами в одно из медучреждений Чебоксар, где ей была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает», — рассказали в пресс-службе ведомства.

СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что во время нападения девушка выкрикивала фразы: «Вы все черные демоны, и вы все умрете!».

Как объяснили «Газете.Ru» одногруппники нападавшей, ранее девушка ушла в академический отпуск. По словам ее знакомой, студентка всегда была замкнутой и ни с кем не общалась. В Чебоксарах она жила в квартире с тетей, с которой в определенный момент у нее случился конфликт. Одна из преподавательниц узнала об этом и решила разобраться в ситуации. После этого девушка прошла лечение в психиатрической больнице, а на втором курсе стала вести себя агрессивно — особенно по отношению к преподавателям.

«Она после того, как вышла из психбольницы, начала ненавидеть преподавателей. Говорила, якобы они ее туда отправили насильно», — отметила ее знакомая.

По информации студентов колледжа, пострадавшую преподавательницу зовут Мадонна Гурджиян. Она работает заведующей экономическим отделением. Студенты положительно отзывались о Гурджиян. Ни один из них не смог вспомнить о том, чтобы у нападавшей был особенно острый конфликт именно с этой преподавательницей, которую она, по версии следствия, попыталась убить.