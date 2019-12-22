Первые поезда: Путин откроет сообщение с Крымом

Российский президент Владимир Путин примет участие в торжественном открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое будет запущено в понедельник, 23 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Реклама

«Глава государства примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту, пообщается с рабочими-мостовиками. Руководители отрасли доложат президенту о планах развития транспортной инфраструктуры юга России», — говорится в сообщении.

Кроме того, представители администрации главы государства анонсировали его визит в Республику Адыгею, где он ознакомится с работой местного аграрного предприятия. Помимо этого, Владимир Путин встретится с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий.

Менее недели назад Росавтодор разрешил эксплуатировать железную дорогу, проложенную по Крымскому мосту, благодаря которой станет возможным железнодорожное сообщение между крымскими городами и Москвой, Санкт-Петербургом, Тверью, Рязанью, Ростовом-на-Дону и другими населенными пунктами страны.

«Запуск движения поездов по железнодорожной части Крымского моста несомненно положительно повлияет на развитие туризма, агропромышленного комплекса полуострова. Кроме того, уверен, что железная дорога сможет вернуть статус одного из крупнейших работодателей Крыма», — приводятся на сайте Росавтодора слова замминистра транспорта Андрея Костюка.

Первые поезда стартуют в Крым из Петербурга и Москвы 23 и 24 декабря соответственно. Жители Северной столицы доберутся до Севастополя за 43,5 часа на стандартном одноэтажном поезде. Москвичи будут ехать до полуострова в течение 33 часов на двухэтажном поезде, в составе которого будут вагоны купе и СВ. При этом в Крым будут ходить именные поезда дальнего следования «Таврия».

Продажа билетов на эти поезда дальнего следования стартовала в начале ноябре этого года. Стоимость купейного билета из Москвы в Симферополь составила порядка 3 тыс. руб., в вагоне СВ — около 10 тыс. руб. Плацкартный билет из Санкт-Петербурга в Севастополь стоил приблизительно 3,5 тыс. руб., купе – примерно 4 тыс. руб., передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Как отметил представитель компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», стоимость билетов будет варьироваться в зависимости от спроса, сезонности и других факторов.

Стоит отметить, что в первый день продаж произошли некоторые технические сбои в работе сайта компании-перевозчика. Не все желающие смогли сразу купить билеты. «В связи с большим количеством запросов по покупке билетов в Крым на сайте Grandtrain.ru время оформления проездных документов может быть увеличено. Специалисты компании работают над решением этой проблемы», — приводит издание комментарий пресс-службы организации.

20 ноября стало известно, что движение грузовых поездов по железнодорожной части моста начнется следующим летом. Планируется, что первые эшелоны пойдут уже 1 июня 2020 года, передают «Известия».

Крымский мост является самым длинным в России и Европе. Его протяженность составляет 19 км. Этот мост соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край).

Он обеспечивает бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими российскими регионами. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной магистралей.

Так, для машин и автобусов движение открылось 16 мая 2018 года, Путин проехал по мосту в колонне строительной техники за рулем «КамАЗа». Грузовикам было разрешено направляться с материка на полуостров и обратно 1 октября того же года. Строительство моста длилось два года.

За те полтора года, что он введен в эксплуатацию, по мосту проехали более 8 млн транспортных средств.

До 2014 года Крым имел железнодорожное сообщение только через Украину, в том числе с Россией, Белоруссией и другими странами. В настоящее время в Крыму осуществляется пригородное сообщение, которое впоследствии будет задействована для перевозок пассажиров по Крыму и Севастополю после запуска железнодорожной части Крымского моста, отмечает ТАСС.