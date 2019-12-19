«Все побежали»: перестрелка на Лубянке, погиб сотрудник ФСБ

Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

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«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве по факту стрельбы на улице Большая Лубянка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ. Проводятся все необходимые следственные действия», — рассказала представитель следкома.

В начале седьмого вечера неизвестный начал стрелять у здания приемной ФСБ на Лубянке в центре Москвы. Был объявлен план «Сирена», во всех зданиях и объектах ФСБ — план «Крепость». Как сообщили агентству в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, нападавший нейтрализован.

«Неизвестный открыл стрельбу около дома №12 по улице Большая Лубянка. Есть пострадавшие. Личность преступника устанавливается. Преступник нейтрализован», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Об инциденте проинформировали президента России Владимира Путина, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Разумеется, президенту доложено», — сказал он.

В ФСБ заявили, что преступник действовал в одиночку. Таким образом представители ведомства опровергли информацию о том, что нападавших было трое. Кроме того, в службе подчеркнули, что стрелок не проникал в здание ФСБ.

«Два сотрудника ФСБ получили крайне тяжелые ранения», — указали свою очередь в Минздраве России. Всего, по данным министерства, в перестрелке пострадали пять человек.

Сотрудник ФСБ погиб, подтвердили в службе.

По информации Telegram-канала Baza, погибшим сотрудником ФСБ оказался Константин Однолепков, получивший ранение в голову. Также проекту известно про пострадавшего Павла Анисимова. Это прохожий, у которого касательное ранение ноги, его жизни ничего не угрожает. Официального подтверждения этой информации нет.

Как рассказал RT очевидец Владимир Адясов, стрельба началась примерно в шесть вечера на Кузнецком мосту. «Сначала люди подумали, что это фейерверк. Но потом, судя по тому, что полицейские, которые там были, которые стоят обычно напротив этого здания регулируют движение, стали кричать людям, чтобы те не стояли и не смотрели, а чтобы бежали. Все сразу поняли, что за ситуация происходит. Все просто побежали», — пояснил мужчина. Он отметил, что хотел остаться, но потом подумал о собственной безопасности.

«Обычно же один-два-три выстрела, а тут их было очень много. Не смогу даже сосчитать — но было много. Настолько часто они шли. Минуту — полторы это продолжалось. Обстановка была опасная», — отметил собеседник издания.

В сети появляются видео с места происшествия. На первых записях, сделанных буквально в момент начала стрельбы, видно, как люди сначала не понимают, что происходит, и просто наблюдают за происходящим. Многие останавливаются и начинают снимать. После того, как, судя по форме, сотрудники ГИБДД кричат, что нужно бежать, толпа рассыпается. Автомобилисты бросают свои машины на дороге, за которыми потом правоохранители укрываются от нападавшего.

Во время происшествия дороги на подъезде к месту происшествия были перекрыты, наземный транспорт изменял свои маршруты, а вход и выход в метро были ограничены. В настоящее время движение общественного транспорта налаживается, а людей, которые находились в соседних зданиях во время перестрелки, постепенно выпускают.

У здания ФСБ продолжают работать саперы и следственно-оперативная группа.

Ранее днем 19 декабря в Москве уже произошла перестрелка. По данным СМИ, на Братиславской улице на юго-востоке города два злоумышленника расстреляли мужчину. Он выжил, его доставили в больницу. Сейчас силовики проверяют связь этого инцидента с нападением на Лубянке.