Рост зарплат: кому повезет в 2020 году

Наиболее востребованными на рынке труда в 2020 году станут такие профессии, как водитель, официант, повар, мастер и курьер. Об этом сообщается в исследовании сервиса для поиска персонала «Работа.Ru».

Реклама

Кроме того, котироваться среди работодателей будут разные специалисты в сфере строительства и продаж, прогнозирует портал.

Из узкоспециализированных профессий самой большой спрос будет на онлайн-маркетологов, программистов, разработчиков приложений, аналитиков Big Data, тестировщиков, а также product- и project-менеджеров. Не менее востребованными станут высококвалифицированные инженерно-технические сотрудники и специалисты по развитию HR-бренда. При этом в исследовании отмечается, что спрос на узкоспециализированных сотрудников со стороны работодателей будет стремительно расти.

«Работа.Ru» предлагает россиянам обратить внимание на изменения в рынке труда в связи с автоматизацией и роботизацией. Так, по мнению экспертов, значительнее всего поднимется зарплата в IT-сфере — в среднем на 10–12%.

«В 2020 году сохранится тенденция текущего года: зарплаты продолжат рост на уровне 7–9%», — говорилось в отечете об остальных профессиях.

Несмотря на позитивные прогнозы, согласно исследованию «Работы.Ru», представители многих профессий страдают от низкого уровня зарплаты и ощущают нехватку средств. «В связи с этим с большой вероятностью компании из сфер ритейла, производства и строительства в 2020 году будут повышать зарплаты персоналу из массового сегмента», — заключили специалисты сервиса.

О влиянии роботизации на рынок труда ранее заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. 22 октября во время форума «Открытые инновации – 2019», проходившем в центре «Сколково», он сообщил о том, что эта тенденция приведет к тому, что всем гражданам РФ придется пройти переквалификацию.

При этом несмотря на стремительное развитие технологий, бояться их не стоит, отметил премьер, заявив, что за четыре столетия с момента промышленной революции «машины так и не смогли вытеснить людей».

«Все новое всегда вызывает беспокойство. Я напомню, что страх перед конкуренцией с машинами еще в XVII—XVIII веке приводил к чему? Эти машины просто рабочие старались уничтожать, чтобы не создавать себе конкурентов. <...> Сегодня ученые утверждают, что в ближайшие два года взамен исчезнувших 75 млн традиционных рабочих мест на планете появится 133 млн новых», — пояснил Медведев.

Однако россиянам необходимо учиться работать с технологиями, а некоторым и вовсе сменить профессию, потому что низкоквалифицированный труд в скором времени будут выполнять только роботы, подчеркнул премьер.

«Люди должны обладать так называемыми мягкими навыками, то есть креативным мышлением, способностью оперативно решать проблемы. Это требует, в свою очередь, изменений в системе образования»,

— пояснил Медведев.

В свою очередь в Госдуме отметили, что необходимость в переквалификации наступит не скоро — россиянам надо готовиться к взаимодействию с технологиями, но не беспокоиться о спросе на рынке труда. «Очевидно, что будущее за инженерами, программистами, IT-специалистами, за техническими специалистами. Самое главное готовить специалистов в ногу со временем», — заявил председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов порталу Ura.Ru.

Схожие прогнозы дает РАНХиГС. По данным исследования академии, к 2030 году 45,5% сотрудников, занимающихся рутинной деятельностью и ежедневно выполняющих однотипные задачи, покинут рынок труда, сообщали «Известия». Единственный для них выход — это, опять же, переобучение.

Например, согласно отчету специалистов, роботы смогут занять 73% рабочих мест в гостиничном и ресторанном бизнесе. Также будут вынуждены сменить работу или переквалифицироваться в связи с развитием технологий 60% сотрудников обрабатывающих производств. В сельском лесном хозяйстве под угрозой увольнения находятся 58% работников, в розничной торговле — 53%, а добыче полезных ископаемых — 51%.

«Но то, что ты подвержен автоматизации, то есть потенциально можешь быть заменен с учетом технологий, ни в коей мере не означает, что тебя заменят завтра. Процесс сильно растянут во времени, есть возможность переучиться, поменять свои функции», — заявил автор работы, врио главы лабораторией РАНХиГС Степан Земцов «Известиям».