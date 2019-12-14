«Посмотрите, какая нежная»: как убивают агрессивные роды

После ареста экс-заведующей филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывшего роддома №27) Марины Сармосян, использовавшей выдавливание во время принятия родов, многие жительницы России стали узнавать себя в историях ее пациентов. Недавно родившие девушки рассказали «Газете.Ru», как врачи извлекали из них младенцев с помощью метода, который был официально запрещен в стране в 1992 году из-за повышенной опасности.

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«Посмотрите, какая нежная, не выдавливайте ей!»

25-летняя Наталья Зыкина из Твери подозревает, что именно из-за выдавливания ее ребенок скончался, не прожив и дня. По словам девушки, во время беременности УЗИ не показало, что у ее малыша есть какие-либо физические отклонения. Однако ближе к концу срока у самой роженицы врачи выявили предлежание плаценты (патология, при которой существует угроза преждевременных родов и прерывания беременности — прим. «Газеты.Ru»).

«На седьмом месяце начались те самые преждевременные роды, их на протяжении месяца останавливали лекарствами. Однако уже на восьмом в больнице быстренько меня выписали, так как беременность в 35 недель, по их мнению, уже не требует такого внимания. Без особых рекомендаций я уехала домой», — рассказала Зыкина.

30 августа начались роды — девушка вызвала скорую помощь и поехала вместе с супругом в Тверской роддом №1. «Раскрытие произошло довольно быстро, но ребенок примерно три часа не опускался в родовые пути. В это время врач разрывалась между пятью роженицами, кто-то родил прямо в палате», — поделилась воспоминаниями тверичанка.

Ребенок долгое время не выходил из утробы, из-за чего девушке поставили капельницу с окситоцином (стимулятор родовой деятельности — прим. «Газеты.Ru»). При этом сначала медик попала не в ту вену, и в результате у роженицы из руки пошла кровь — позже от перенапряжения она пошла и носом.

«Я чувствовала, что что-то не так. В итоге врач несколько раз обхватывала живот и ложилась на него всем весом. Таким образом минут через 40 родился мальчик. Он был розового цвета, но молчал. Врач и акушерка слушали сердце малыша и переглядывались»,

— рассказала девушка.

Она добавила, что ребенка смог реанимировать только неонатолог — после его манипуляций младенец стал издавать звуки. Врачи заявили, что состояние малыша удовлетворительное, однако, по словам Зыкиной, она чувствовала, что что-то не так, и просила медиков перепроверить состояние сына.

«После родов болели ребра. Ребенок через несколько часов стал себя чувствовать хуже и хуже. Врачи не понимали, что с ним. Предположили, что не раскрылись легкие. Положили под искусственную вентиляцию легких», — сообщила девушка.

Через 13 часов после рождения младенец скончался — как утверждает женщина, врачи еще долго не говорили ей о смерти мальчика. «Часа два с половиной меня морозили и говорили, что все окей, но потом пришел реаниматолог и со слезами на глазах все рассказал. В протоколе о смерти написали пневмонию, гипоксию и открытое овальное окно в сердце. Врачи просто не хотели брать ответственность за свои действия. Мать виновата, инфекции. Очень удобно», — сообщила Зыкина.

Она добавила, что недавно консультировалась с другим врачом по поводу трагедии, однако он ей заявил: «Посмотрите, какая нежная, не выдавливайте ей!».

«Ну подумаешь, ноги могут отказать — ну полежишь»

24-летняя Екатерина Самойлова (имя изменено — «Газета.Ru») родила в июле 2018 года в Калужской области — тоже с применением выдавливания, из-за которого ее ребенок получил несколько заболеваний, а сама девушка с тех пор боится снова оказаться в роддоме.

По словам Самойловой, во время беременности у ее ребенка врачи также не выявили никаких отклонений, однако в связи с заболеванием шейки матки и некоторыми болезнями, пережитыми в детстве, у девушки были показания к кесареву сечению.

«Я ходила еще к нескольким гинекологам после того, как мой врач сказал мне про кесарево. Но те, обследовав меня, сказали: «Ничего, сама родишь, и не такие рожали, а если осложнения будут или рецидив, то это потом, сейчас-то главное, что родишь сама». Еще была у невролога, и от него прозвучала прекрасная фраза: «Ну подумаешь, ноги могут отказать — ну полежишь», — поделилась воспоминаниями Самойлова.

После всех этих приемов у врачей девушка задалась вопросом, кто будет сидеть с ребенком, если естественные роды вдруг обернутся заболеваниями — супруга у нее не было.

За две недели до родов Самойлову положили в роддом на сохранение. Позже она пошла договариваться о том, чтобы во время самого процесса ей вкололи эпидуральную анестезию. «Врач, которая вела меня в роддоме, была грубой и жестокой. Она бы не дала мне обезболивающее просто так, объяснив это тем, что все и без него рожают, а я слишком нежная. Это был прекрасный поток информации, который эмоционально мне никак не помог», — отметила жительница Калужской области.

Когда у девушки начались роды, она час пролежала с потугами в одиночестве — после этого к ней пришли заведующая родительным отделением, акушерка и «толпа интернов». «Но в тот момент мне было все равно. Я тужилась, но неправильно, как мне говорили врачи. И заведующая дала команду акушерке: «Толкай давай!». В итоге она стала давить на живот, и он вышел»,

— рассказала Самойлова.

С первых дней медики зафиксировали у младенца желтушку (явление, при котором кожа ребенка окрашивается в желтовато-смуглый цвет, также желтеют слизистые оболочки и глазные белки — прим. «Газеты.Ru»), поражение центральной нервной системы и гипоксию (пониженное содержание кислорода в организме или отдельных органах и тканях).

«Почему все до талого стараются, чтобы рожали сами? Я сейчас ношу второго ребенка, и уже много врачей встретилось, которые забили на мое здоровье. Мне очень интересно, добьюсь ли я кесарева? Я не хочу, чтобы калечили меня и мое дитя. Кто потом воспитает, если я останусь инвалидом или умру?» — переживает девушка.

«Две акушерки выдавливали локтями»

Еще одной жертвой выдавливания стала 27-летняя Мария Синельникова из Самары. По словам девушки, беременность обнаружилась случайно — в 2017 году она собиралась делать лапароскопию, однако предоперационное УЗИ показало, что пациентка находится на шестой неделе.

«С этого дня начались нервяки. У меня был диплом и в то же время дичайший токсикоз. Беременность протекала тяжело, складывалось впечатление, что я просто инкубатор, ведь врачи не обращали внимание на мои жалобы. Выявили сахарный диабет, подтвердили наличие серьезной проблемы с сердцем, сильно упало зрение», — рассказала Синельникова.

В связи с обнаруженными заболеваниями девушку направили рожать в Самарский областной клинический кардиологический диспансер им В. П. Полякова. УЗИ показывали, что несмотря на заболевания будущей матери, с ребенком в утробе все в порядке.

Роды у самарчанки начались в срок — 26 января 2018 года, однако сама родовая деятельность была слабая. Врачи вкололи окситоцин, но она чувствовала, что не сможет родить самостоятельно, поэтому умоляла врачей применить кесарево сечение, на что получила ответ: «С какой стати?»

«На родовом кресле было все как в тумане. Взялись за руки две акушерки и локтями выдавливали, практикантка сделала укол в промежность и надрез, а доктор использовала вакуум (вид оперативного родоразрешения, при котором применяется устройство в виде вакуумной чашечки для удаления ребенка из родового отверстия через влагалище – «Газета.Ru»). Потом пришел анестезиолог, вкатил мне наркоз, и я уснула», — описала ход родов женщина.

Когда она очнулась, врачи не разрешили ей увидеть ребенка — более того, они ничего не сообщали о его состоянии. «Через день я его увидела. Оказалось, что он лежит в реанимации весь в капельницах. Из-за всех этих манипуляций ребенок получил родовую травму — кефалогематому (кровоизлияние, располагающееся между костями черепа и надкостницей — «Газета.Ru»). Также он получил тремор и угрозу детского церебрального паралича (ДЦП)», — сообщила Синельникова.

Она добавила, что в итоге ребенку пришлось проходить долгое и дорогостоящее лечение. «Все неврологи, педиатры, с которыми я общалась, говорили, что надо было делать кесарево сечение, и винили меня в том, что я не настояла», — отметила девушка.

Гинеколог-эндокринолог Вера Балан отмечает, что кесарево сечение — это нежелательный метод. «Ребенок должен пройти родовые пути, чтобы адаптироваться сразу к внешним условиям. Кесарева сечения не должно быть много — в некоторых случаях женщины просто не хотят рожать сами. Положено рожать самой», — заявила эксперт «Газете.Ru».

Кроме того, она поддержала арестованную экс-заведующую филиалом роддома Марину Сармосян. «Кто-то из рожениц сказал про выдавливание, и все поверили. Но никто из этих людей не был народах, они не знают, так это происходило или не так. Женщине, может, показалось, что это было выдавливание. Сармосян умный человек. Акушеры не дураки — особенно такие опытные, как она», — заключила гинеколог-эндокринолог.