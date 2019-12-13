Урок свободы слова: учитель ударил школьника за вопрос

В городе Шахты Ростовской области после урока, посвященного свободе слова, на котором присутствовала депутат Заксобрания от фракции «Единая Россия» Екатерина Стенякина, преподаватель обругал матом 11-классника. Школьник заявил, что не согласен с позицией партии чиновницы и собирается вступить в КПРФ.

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Как пишет региональный портал «Блокнот», инцидент произошел 12 декабря в школе №1. Депутат местного Заксобрания выступала перед подростками на уроке, посвященном Дню Конституции. После этого школьники стали задавать вопросы — один из них вступил в спор со Стенякиной.

Гостья оценила смелость молодого человека — ответив ему, она покинула школу. Однако классному руководителю юноши Алексею Желтову не понравилась его активность — педагог обвинил школьника в хамстве и неуважении к представителю государства.

«Ты идиот клинический! Этот человек (депутат Стенякина — «Газета.Ru») помогает школе, мебель покупает, грамоты учителям вручает. А ты начал [бред] нести: «Мы с Вами идеологические враги»… Тебя, козел, надо на учет ставить…

Еще в прошлом году, когда ты покурил. Или ты, сука тупорылая, забираешь свои документы, или я не буду здесь классным руководителем», — заявил преподаватель.

Он не дал 11-класснику ответить и в итоге ударил его папкой с бумагами. Одноклассница юноши записала происходившее на камеру — запись она отправила матери в мессенджер. Та поделилась роликом с другими родителями. В итоге видео дошло до Желтова — он узнал о том, кто снял его, и настроил детей против автора.

В итоге мать девочки вызвали к директору — та хотела выяснить, зачем школьница записала скандальный разговор. На встречу также пришли ученики Желтова, которые активно защищали его. «Он хороший, только с характером. Мы вообще привыкли уже к его отношению», — сказала одна из школьниц, передает «Блокнот».

Один из учеников заявил порталу, что после скандала преподаватель отказался проводить занятия в присутствии будущего коммуниста.

Между тем директор школы Татьяна Самарская заявила «Газете.Ru», что по факту инцидента начата служебная проверка.

Как уточняет Telegram-канал Baza, преподавателя уже отстранили от классного руководства — ему также объявили выговор. Администрация школы попросила Желтова извиниться перед всем классом — тот выполнил просьбу.

Между тем в конце ноября 2019 года стало известно, что в городе Бугульме Республики Татарстан прокуратура и Минобрнауки изучают запись, на которой педагог школы №16 оскорбляет одного из учеников.

Аудиозапись, опубликованная 22 ноября 2019 года в паблике Бугульмы «ВКонтакте», вызвала общественный резонанс. Сперва инцидент разбирали внутри школы, однако вскоре ролик отправили в прокуратуру.

По данным регионального портала KazanFirst, когда учитель русского языка и литературы вошла в кабинет, чтобы провести урок для шестиклассников, те указали ей на доску, где были буквы «ж» и «о». Она решила, что автором надписи стал девятиклассник, у которого она вела предыдущий урок в этой же аудитории.

«Учительница подошла к нему и говорит: «Ты что себе позволяешь? Я тебя в полицию сдам». Затем начался урок. Учительница русского и литературы ворвалась в кабинет и начала орать с такой громкостью, что звенело в ушах.

Она кричала: Помнишь, что в столовой взял у меня рубль? Положи мне его на стол! Забыл, что надо рубль принести! Скотина! В долг взял, но это, знаешь, уже дело принципа!» — рассказывали одноклассники школьника.

По их словам, учитель пообещала, что если парень снова оставит подобную надпись на доске, то она «кое-кого подключит» и неизвестные «намоют ему морду», а также «оставят его калекой».

«Произошедший инцидент является грубым нарушением педагогической этики. Данное из ряда вон выходящее событие стало предметом обсуждения на родительском собрании и педагогическом совете образовательного учреждения. Приказом директора школы на педагога наложено дисциплинарное взыскание», — сообщали в свою очередь в Минобрнауки Татарстана.