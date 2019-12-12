«У каждого может вырваться»: что грозит чиновникам за хамство

Совет Федерации поддержал законопроект о введении уголовной ответственности для чиновников за оскорбление россиян. Об этом сообщил автор инициативы, зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов.

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Однако несмотря на положительную оценку верхняя палата парламента указала в отзыве ряд замечаний: в частности в Совфеде считают необходимым вернуть статью 130 УК РФ «Оскорбление», которая давно утратила силу. Там подчеркнули, что авторы реформы должны прописать ее отличия от части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

По словам Старовойтова, в связи с поддержкой законопроекта президентом России Владимиром Путиным можно сделать вывод, что нововведение, скорее всего, вступит в силу.

«Если человек пришел на работу в органы власти, да еще хамит и людей оскорбляет, то ему там не место. Я с этим полностью согласен.

А как это отрегулировать в нормативной базе, давайте подумаем», — заявил глава государства на встрече с СПЧ, передавал ТАСС.

«Это написано в Конституции. Соответственно, если мы требуем от граждан трепетно и нежно относится к чиновникам, судьям и правоохранителям, то должна быть и зеркальная мера», — сообщил «Известиям» в свою очередь член СПЧ Кирилл Кабанов.

Ранее отрицательный отзыв на данную инициативу направили правительство и Верховный суд.

В то же время депутат Госдумы, предложивший проект, уверен, что он необходим в связи с введением в марте 2019 года статьи 319 УК РФ, согласно которой человеку, публично оскорбившему представителя власти, грозит штраф от 40 тыс. рублей либо обязательные работы сроком до одного года.

«Вы помните нашумевший законопроект об оскорблении гражданами власти. Мы тогда его изучили и пришли к выводу, что в России также должна появиться уголовная ответственность за оскорбления граждан. Практически мы разработали зеркальную норму», — пояснил Старовойтов.

Первым осужденным по этой статье стал житель Новгородской области Юрий Картыжев. За пост в соцсети с надписью »Путин — сказочный **** » его обязали выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей.

В свою очередь чиновники поддерживают данную инициативу, однако отмечают, что эмоциональные порывы свойственны всем слоям населения. «Любой разумный человек поддержит подобного рода законопроект — и я тоже. Мы живем в реальном мире, и, понятное дело, все может быть — даже оскорбление со стороны чиновника. Но придется за этот поступок отвечать, что же делать.

Если чиновник все-таки допустил оскорбление, то дело будут разбирать. Это же не будет так, что он сказал — и сразу на улицу выкидывают»,

— заявил губернатор Архангельской области Игорь Орлов в разговоре с «Газетой.Ru».

В свою очередь губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал возможную реформу справедливым ответом на закон об оскорблении власти. «В обществе есть запрос на такую инициативу, а вернее — запрос на справедливость. Вырваться, конечно, у каждого что-то может, но оскорблять людей нельзя. И сам иногда, как любой человек, позволяю дать волю эмоциям. Но нужно отвечать за поступок», — подчеркнул губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

При этом представители власти уверены, что после принятия законопроекта рост заявлений на них в правоохранительные органы со стороны граждан не вырастет.

«Этого не произойдет, они и так на каждого чиновника заявления пишут. Конечно, у нас появится какая-то нагрузка — закон с ответственностью. Сегодня некоторые чиновники беспределят круче граждан РФ, но с каждым делом должны разбираться на основании проверочного материала», — сообщил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков.