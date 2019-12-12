«Символ трудной эпохи»: в Москве похоронили Лужкова

12 декабря прошли похороны бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, скончавшегося 10 декабря в возрасте 83 лет в немецком Мюнхене. Все началось с церемонии прощания в храме Христа Спасителя — проходило мероприятие с 9.00 по 14.00. Людей в кафедральный собор пускали с 7.00.

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В основном объеме собора стоял закрытый гроб, покрытый российским триколором. По одну сторону от него были расположены стоячие места для знакомых Лужкова, по другую — зона с сидячими местами. Для остальных желающих попрощаться с Лужковым отвели место у входа в собор.

Одними из первых на церемонию пришли вдова экс-мэра Елена Батурина и его дочери 27-летняя Елена и 25-летняя Ольга — долгое время перед церемонией родственницы усопшего принимали соболезнования.

В первых рядах с экс-мэром простились президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, художник Александр Шилов, артист эстрады Геннадий Хазанов, а также певица Надежда Бабкина — все они положили букеты цветов у гроба.

«Судьба так распорядилась, что как раз в этом храме, когда он еще не был достроен, я познакомился с Юрием Михайловичем. У меня было горе, и так, как он откликнулся на мое горе, не все близкие родственники могут», — рассказал художник Шилов, передает газета «МК».

В 9.45 с речью выступил ректор МГУ Виктор Садовничий. «Дорогие друзья, мы пришли попрощаться с великим человеком, чье имя стало символом трудной эпохи. В такие времена появляются трудяги, которые спасают родину. Юрий Михайлович был таким», — завил он.

Он также вспомнил 90-е годы, в которые «студенты и преподаватели боялись идти пешком от метро» — все это изменилось в лучшую сторону со вступлением Лужкова на должность мэра в 1992 году, отметил Садовничий.

Позже с бывшим градоначальником попрощались министр обороны Сергей Шойгу, посол Белоруссии Владимир Семашко, прибывший на похороны от президента страны Александра Лукашенко, министр культуры Владимир Мединский, глава МВД Владимир Колокольцев, постпред Республики Крым при президенте Георгий Мурадов, губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава «Первого канала» Константин Эрнст.

В 10.40 со своим предшественником попрощался мэр Москвы Сергей Собянин — он также принес соболезнования Батуриной и дочерям. Во время общения с главой города вдова несколько раз отрицательно качала головой.

Отпевание проводил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Мы провожаем в последний путь выдающегося деятеля конца ХХ и начала XXI века. <...> Мы стоим у гроба человека сильного ума и доброго сердца. Сейчас мы помолимся об упокоении души, Юрий Михайлович входит в жизнь вечную. Смерть — это страшилка для неразвитых духовно людей. Вечная память выдающемуся мэру Первопрестольного града!» — заявил епископ Русской православной церкви (РПЦ).

После завершающих отпевание слов Патриарха Кирилла многие в храме заплакали. По оценкам епископа, в этот момент в соборе находилось 600 человек — за все время церемонии ее посетили тысячи москвичей и гостей столицы.

Прощание продолжилось — ближе к 12.50 в храм приехал президент России Владимир Путин. Он принес соболезнования семье Лужкова, обнял вдову Батурину и сел рядом с ней у гроба.

Менее чем через 10 минут Путин покинул собор, не произнеся речь. Вскоре из храма вынесли и гроб с телом экс-мэра — под колокольный звон.

В два часа дня на новодевичьем кладбище установили гроб. Перед тем, как похоронить бывшего градоначальника, оркестр исполнил гимн России, после чего раздался траурный залп. «Надо было не под гимн хоронить, а под «Золотая моя Москва». Его песня», — высказался гражданин из толпы, передает газета «МК».

Когда гроб опустили под землю, вдова Лужкова и его дочери бросили горсти земли. За ограждениями стояли горожане, которые позже возложили цветы у могилы бывшего мэра. На данный момент на ней установлен простой деревянный крест с черной табличкой — памятник на могиле Лужкова появится только через полгода.

Рядом с местом упокоения Лужкова расположены могилы актрисы Татьяны Самойловой, балерины Галины Улановой, певицы Людмилы, а также бывшего главы МИД Евгения Примакова.