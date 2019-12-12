«Живые есть»: что сказал Путин после «чуда» в Магнитогорске

Глава МЧС Евгений Зиничев признался, что самой страшной ситуацией за те полтора года, что он возглавляет ведомство, был для него взрыв бытового газа, произошедший 31 декабря прошлого года в Магнитогорске, когда обрушился подъезд многоэтажного дома. Об этом он рассказал в интервью сайту kp.ru.

За борьбой с последствиями трагедии, при которой погибли 39 человек, тогда следила вся страна, в том числе и президент России Владимир Путин. «Президент был крайне собран в эти дни», — рассказал Евгений Зиничев.

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Одним из немногих счастливых моментов во время борьбы с последствиями взрыва стало то, что из-под завалов 1 января извлекли живым 11-месячного мальчика. В интервью Евгений Зиничев рассказал, как отреагировал на эту новость Владимир Путин. «Перед этим я доложил президенту Владимиру Владимировичу Путину: «Мороз минус 30, все засыпано. Скорее всего, живых нет». И то, что мы нашли Ваню – это просто чудо, — сказал глава МЧС. И продолжил: «…и сообщение о Ване воспринял с облегчением и сказал: «А живые все-таки есть». Я ему ответил: «Чудо!»

Действительно, то, что 11-месячного Ваню Фокина в 16.00 1 января вытащили из-под завалов живым, воспринималось как чудо – малыш пролежал на морозе 34 часа. Ему диагностировали травму головы, обморожение конечностей, переломы ног и общее переохлаждение.

В поисках ребенка активное участие принимал его отец Евгений – именно он указал спасателям, где искать малыша. «Сегодня я показал им, где Ваня лежит, и только тогда они начали раскапывать. Я пытался показать вчера, но в первый день там была неразбериха, никого не пускали, все оцепили. Думаю, что сына могли и раньше найти», — рассказывал Евгений Фокин региональному порталу 74.ru.

В МЧС объясняли журналистам, что к месту, где мог находиться младенец, долгое время было невозможно подобраться из-за нависающих конструкций, которые могли обрушиться в любой момент. «Как только угрозу устранили, работы возобновили именно там. И в одну из минут тишины услышали плач ребенка», — пояснили в ведомстве.

После того, как Ваню Фокина нашли, его отправили в больницу Магнитогорска. Там было решено везти его в Москву – на самолете, предоставленном главой Сбербанка Германом Грефом, мальчика переправили столицу. Там он поступил в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, где его лечением занялся главный детский врач страны Леонид Рошаль.

Как рассказал Евгений Зиничев kp.ru, сейчас в МЧС продолжают следить за судьбой Вани Фокина. «У нас все ведомство следит. Его навещают наши коллеги, те, кто непосредственно участвовал, кто услышал плач ребенка, кто достал и взял его на руки», — признался он.

Следят за мальчиком и журналисты. Домой в Магнитогорск Ваня Фокин вернулся в феврале, однако его еще ждала долгая реабилитация – в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии для него разработали специальную программу. «Самочувствие хорошее, — рассказывала мать Вани Ольга Фокина в апреле телеканалу «Звезда». — Нога постепенно восстанавливается. У него хорошее настроение, активный. Начали больше разговаривать. Стали складывать буквы в слоги. Из-за проблем с ногой он самостоятельно не ходит, но улучшения уже заметны», — рассказала Ольга Фокина.

В октябре этого года Ольга Фокина опубликовала в соцсетях видео: Ваня Фокин начал ходить. Она признавалась, что из-за травмы малыш не мог держать равновесие. «В целом он себя сейчас нормально чувствует, но нерв пока полностью не восстановился», – цитировал слова Фокиной портал 74.ru. На декабрь для него назначен еще один курс реабилитации.