Труп в одеяле: кто стоит за жестоким убийством студентки РУДН

Предполагаемый убийца 20-летней студентки РУДН Анны Егоровой, тело которой было ранее обнаружено в квартире на юго-западе Москвы, состоял с ней в романтических отношениях. Кроме того, ранее он был судим за то, что обокрал ее. Об этом «360» рассказал дедушка погибшей.

По словам мужчины, летом 2018 года он узнал, что внучка состоит в отношениях с 23-летним жителем Чувашии. Однако долго союз не продержался – через несколько недель молодой человек украл у девушки телефон и 11 тыс. рублей, после чего скрылся и больше не выходил на связь.

Студентка написала заявление в полицию: там сумели найти злоумышленника и задержать его. В ноябре 2018 года он был осужден на год и несколько месяцев.

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«На суде мы не были, ни я, ни Аня», — рассказал ее дедушка. По его словам, внучка узнала о судебном решении из официального письма.

Тем не менее молодой человек смог освободиться досрочно и уже осенью 2019 года вновь появился в жизни девушки. Он настойчиво просил восстановить отношения — со второго раза она согласилась. «Неделю назад она мне позвонила и сказала: «У меня Костя уже две недели живет», — сообщил ее родственник.

В минувшие выходные девушка заболела. Дедушка привозил ей лекарства, а также звонил вечером. После разговора 7 декабря она перестала выходить на связь. Это вызвало у мужчины беспокойство, так как ранее они всегда созванивались несколько раз в день.

Через сутки на его номер пришло сообщение от внучки: «Дедуля, я целый день спала». Спокойствие мужчине также внушили слова ее подруги, которая утверждала, что списывалась с Анной в Instagram.

Проведать Егорову родственники решили только спустя два дня, 10 декабря. В квартире они обнаружили спящего молодого человека, которого мужчина узнал по фотографиям, а также тело внучки, завернутое в ковер. За то время, пока они вызывали полицию, предполагаемый убийца успел сбежать.

Позже соседка рассказала родственникам погибшей, что в ночь на 8 декабря слышала крики и ругань из квартиры девушки, а также удары об стену и плач. По ее словам, все стихло только около пяти утра: после в квартире слышались шаги только одного человека, которые также скоро прекратились.

Сейчас обстоятельства смерти девушки выясняют сотрудники столичного главка СК. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

«Следователи осматривают место происшествия, проводится комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование по уголовному делу продолжается», — сообщили в СК.

В Российском университете дружбы народов (РУДН), на филологическом факультете которого обучалась убитая студентка, уже пообещали оказать помощь родственникам девушки. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе вуза.

«Родственники погибшей подтвердили информацию о гибели студентки четвертого курса филологического факультета А.Егоровой. Анна училась на направлении «Лингвистика». По сообщениям преподавателей, отличалась прилежностью и доброжелательностью, у Анны было много друзей. Факультет находится на прямой связи с ближайшими родственниками», — заявили в пресс-службе.

Ранее громкое дело об убийстве студентки произошло в Санкт-Петербурге – там экс-доцент университета 63-летний историк Олег Соколов жестоко расправился со своей сожительницей 23-летней аспиранткой Анастасией Ещенко.

Трагедия произошла 7 ноября: по предварительной версии следователей, опубликованной изданием «Фонтанка», Соколов четыре раза выстрелил в спящую девушку, после чего расчленил ее тело и попытался выбросить в реку Мойку в Санкт-Петербурге.

Довести начатое до конца ему не удалось — из-за сильного алкогольного опьянения он упал в воду, откуда его извлекли спасатели. Вскоре Соколов был арестован и по решению суда отправлен в СИЗО №1 «Кресты» в Санкт-Петербурге. Позже было принято решение о его переводе в московское СИЗО «Бутырка», а далее — в специализированное медицинское учреждение. Там ему предстоит комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.