Взрывал метро: Путин рассказал об убитом в Германии боевике

Бывший чеченский полевой командир Зелимхан Хангошвили, застреленный в берлинском парке Моабит, был причастен к ряду терактов в Москве. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА «Новости».

«Я знаю, что в Берлине погиб человек. Это не просто грузин, это человек, принимавший участие в боевых действиях, сепаратист. <...> Он был одним из организаторов взрывов в московском метро», — подчеркнул российский лидер на пресс-конференции по итогам саммита «нормандской четверки».

Путин назвал Хангошвили «жестким и кровавым» человеком, который несет ответственность за гибель по меньшей мере 98 человек. При этом президент РФ не уточнил, о каких именно взрывах в метро он говорил.

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель, в свою очередь, отметила, что разговаривала с Путиным по поводу убийства в Берлине. Она подчеркнула, что ждет от Москвы сотрудничества и предоставления информации по этому делу.

«Сейчас у нас начальное подозрение, поэтому федеральная прокуратура занялась этим делом», — рассказала глава немецкого правительства о своем разговоре с президентом РФ.

В московском метрополитене с 1996 года произошло несколько крупных террористических актов, организованных чеченскими боевиками. В 1996 году из-за взрыва самодельного взрывного устройства в вагоне погибли четыре человека, 14 были ранены. Ответственность на себя взяли полевые командиры Салман Радуев и Шамиль Басаев.

В августе 2000 года в подземном переходе на Пушкинской площади взорвалась бомба — 13 человек погибли, ранения получили 118. В 2004 году террорист-смертник взорвался в перегоне между Автозаводской и Павелецкой — погиб 41 человек, 250 были ранены.

В 2004 году смертница взорвалась у станции метро «Рижская». Погибли семь человек, 50 пострадали.

Два крупных теракта произошло 29 марта 2010 года. В 8 часов утра на станции «Лубянка» в вагоне привела в действие взрывное устройство террористка-смертница, а через 40 минут другая женщина произвела подрыв пояса с взрывчаткой на станции «Парк культуры». Погиб 41 человек, 88 были ранены.

Зелимхан Хангошвили был убит 23 августа в берлинском парке Моабит. Его застрелил из пистолета с глушителем проходивший мимо мужчина. Издания The Insider, Bellingcat и Der Spiegel сообщали, что подозреваемый в убийстве — российский гражданин Вадим Красиков 1965 года рождения. Этого же человека связывают с другим убийством, совершенным в Москве зимой 2013 года, когда «киллер-велосипедист» убил бизнесмена из Кабардино-Балкарии.

Утверждается, что российские власти якобы «могут покрывать убийцу», который смог получить поддельный загранпаспорт на фамилию «Соколов» и беспрепятственно покинуть страну.

7 декабря вышеуказанные издания сообщили, что Красиков якобы служил в отряде специального назначения ФСБ «Вымпел». Расследователи делают такой вывод на основе изучения деталей убийства в 2007 году в Карелии местного депутата и бизнесмена Юрия Козлова, которое якобы совершили бойцы «Вымпела».

Подозреваемый был задержан немецкими полицейскими. Официально его личность не раскрывается. Сообщалось также, что этот человек якобы обратился за политическим убежищем в ФРГ, но органы власти страны это не подтвердили.

Убитый Зелимхан Хангошвили был одним из ближайших сподвижников лидера ичкерийских сепаратистов Аслана Масхадова и чеченского террориста Шамиля Басаева.

Хангошвили, как считается, был предводителем отряда, который летом 2004 года участвовал в рейде боевиков в Ингушетию с территории Грузии. Его банда из нескольких десятков человек долгое время скрывалась в Панкисском ущелье.

Вопрос о присутствии чеченских боевиков на территории Грузии впервые встал в 2001 году после совместного рейда грузинских и чеченских вооруженных формирований в Кодорское ущелье, контролируемое Абхазией. Тогда Москва ответила введением визового режима, а Тбилиси официально признал, что в Панкиси скрываются почти 1 тыс. террористов-ваххабитов, что дало российской армии повод в августе 2002 года провести бомбардировку баз боевиков.

Убийство Хангошвили в Берлине летом текущего года вызвало большой международный резонанс. В начале декабря власти ФРГ объявили персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Берлине. Принятые меры объяснили отказом Москвы от сотрудничества в расследовании.

«Рассматриваем заявления германской стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные. Политизированный подход к вопросам следствия недопустим», — отметили в МИД ФРГ.