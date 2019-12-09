«Пока неизвестно»: экстрадиция Винника в США под вопросом

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что власти Греции отказались экстрадировать в США или Францию россиянина Александра Винника. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По последней информации, греческий суд отменил решение об экстрадиции Винника в США и во Францию. Осталась только Российская Федерация», — подчеркнула омбудсмен.

Она добавила, что Москва помогает Виннику «по гуманитарным каналам». Кроме того, Москалькова продолжает поддерживать контакт с адвокатом задержанного Тимофеем Мусатовым, а также с греческим омбудсменом Андреасом Поттакисом.

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Контакт с ними помог провести ряд медицинских процедур, чтобы вывести Винника из кризисного состояния, наступившего в ходе объявленной россиянином голодовки, добавила Москалькова.

Адвокат Винника между тем сообщил, что пока не может подтвердить информацию об отмене экстрадиции своего подзащитного.

«Я пока не подтверждаю эту информацию. Пока не известна даже дата рассмотрения дела. Оно может состояться 20 декабря», — подчеркнул Мусатов.

Летом 2017 года Винник приехал на отдых в Грецию как турист с женой и двумя маленькими детьми. Тогда же его арестовали по запросу США — американские правоохранительные органы обвинили его в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют.

Греческая полиция объяснила его задержание подозрением в том, что россиянин отмывал $4 млрд через транзакции биткоинов. Греческая полиция заявляет, что задержанный россиянин возглавлял преступную организацию, которая владеет и управляет «одним из крупнейших киберпреступных сайтов». В мае прошлого года арестованный заявил, что готов дать показания — но только российским следственным органам.

«Винник написал явку с повинной в РФ, в которой говорится, что он знает о преступлениях, совершенных в сфере финансовых технологий. Винник заявил, что готов дать показания в России и помочь в расследовании», — рассказывал источник в правоохранительных органах.

В США против специалиста по криптовалютам Александра Винника генеральным прокурором подан иск с требованием $100 млн компенсации якобы за нарушение банковской тайны принадлежащей ему биржей ВТС-е.

Сумма состоит из $12 млн, которые требуют лично от Винника, и $88 млн от онлайн-биржи BTC-e, которой, по данным американской прокуратуры, владеет россиянин.

Париж также хочет видеть Винника за решеткой — французская сторона утверждает, что с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года Винник на территории Франции занимался вымогательством и отмыванием денег, возглавляя преступную группировку.

Сам заключенный рассказал, что французская сторона пытается добиться его выдачи для американцев. Винник предположил, что Вашингтон не может договориться об экстрадиции с Афинами, что затягивает дело.

«Выдать человека европейской стране, такой как Франция, проще, чем неевропейской», — подчеркнул россиянин.

МВД России также объявило Винника в международный розыск. По данным российского следствия, 21 мая 2018 года было возбуждено уголовное дело по факту хищения средств в сфере компьютерной информации, а Винника объявили в розыск 1 июня.

По версии следствия, имея доступ к бирже ВТС-е, Винник наладил контакты с продавцами и покупателями криптовалют, а при личной встрече с ними он договаривался об особых условиях ввода, обмена и вывода криптовалют и фиатных денежных средств, похищенных у граждан и организаций в России. Затем денежные средства были обналичены неустановленными соучастниками.

Вскоре россиянин подал прошение о политическом убежище в Греции, чтобы избежать экстрадиции в США. Он не признает вину и называет дело американской провокацией, а его адвокаты говорят об отсутствии состава преступления. Винник также назвал свое дело политическим.

Кроме того, Винник написал письмо российскому президенту Владимиру Путину, попросив того позаботиться о его семье — жена Винника тяжело больна, и дети могут осиротеть.

«Это значит, что времени у меня теперь немного и в случае моей смерти прошу вас не отдавать мое тело врагу и похоронить его по христианским обычаям», — заявил арестованный.

В Кремле, между тем, заявляли, что не следят за делом Винника.