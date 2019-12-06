С пробитой головой: загадочная смерть татарского казначея

Тело 41-летнего сотрудника управления федерального казначейства России Марата Сафиуллина найдено в парке в Казани. Об этом сообщает портал «Бизнес-Online».

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По данным СМИ, в среду, 4 декабря, около 10.30 мужчина вышел из офиса, расположенного на улице Вишневского. Больше его никто не видел. Вечером в полицию обратилась супруга чиновника: она рассказала, что муж не пришел домой и перестал выходить на связь.

«На вид 40 лет, рост 170–175 см, плотного телосложения, волосы темные, стрижка короткая. Был одет в классические брюки в клетку, черные ботинки, темно-синюю куртку, темно-синюю шапку без надписей», — так Сафиуллина описала жена.

На протяжении суток правоохранители искали мужчину. По данным источников портала, тело казначея нашли 5 декабря в 18.00 в овраге парка им. Горького в центре Казани — в 1,5 км от здания федерального казначейства.

«У него зафиксировали скальпированную рваную рану головы», — уточнил анонимный источник издания.

Портал отмечает, что Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Убийство». В ведомстве рассматривают три версии произошедшего: убийство по заказу, самоубийство и трагическая случайность. Согласно последней, сотрудник казначейства мог споткнуться и упасть с одного из мостов в парке им. Горького, сообщил источник «Бизнес-Online».

«По имеющейся информации, часть личных вещей, таких как портмоне и телефон, при погибшем не обнаружено, поэтому основной версией следователи считают убийство с целью ограбления», — пишет в свою очередь Telegram-канал «112».

Сафиуллин работал в управлении казначейства с 32 лет, пишут СМИ. В апреле 2013 года его назначили старшим казначеем отдела обслуживания силовых ведомств УФК по РТ. Проработал он там чуть больше года. Весной 2014 года стал главным казначеем отдела расходов УФК по Татарстану — соответствующий приказ был подписан по итогам конкурса.

Последний раз Сафиуллин сменил должность в октябре 2016 года. Тогда его назначили главным контролером-ревизором контрольно-ревизионного отдела в оборонном комплексе УФК по РТ. «Сафиуллин в том числе должен был проверять документацию, которую подрядчик предоставляет для оплаты», — заявил собеседник «Бизнес-Online».

Хотя точно не известно, была ли смерть казначея насильственной, в России часто расправляются с политиками и владельцами крупных компаний. Так, в конце октября 2019 года в Раменском районе Подмосковья были обнаружены тела четырех жертв криминального авторитета Олега Шишкана — они были убиты еще в 2012 году.

Убитыми оказались гендиректор компании «Племзавод Раменское», депутат Раменского района Татьяна Сидорова, ее муж, сестра и сын. По версии следствия, с ними расправились сообщники Шишкана, которому чиновница отказалась передать земельные участки.

Поиски пропавших без вести шли на протяжении семи лет. В октябре источники следователей рассказали, где могут находиться тела убитых. Сотрудники СК, МВД и ФСБ в течении 12 дней осматривали территорию в 0,2 гектара на глубине около 10 метров. В итоге трупы нашли на глубине четырех метров — при осмотре у двух жертв обнаружили пулевые ранения в области головы.

Расследование этого и других преступлений, к которым могут быть причастны люди из банды Шишкана, продолжается. В апреле был арестован сам криминальный авторитет, а в конце сентября 2019 года — восемь подозреваемых в убийстве депутата Раменского района и ее родственников.

Семья Сидоровой пропала в феврале 2012 года. По данным РИА «Новости», утром 21 февраля 2012 года за политиком в село Малаховка заехал водитель, который должен был отвезти ее в администрацию области на совещание. Однако по приезде ворота частного дома, где проживала депутат, ему не открыли.

После этого водитель, воспользовавшись своим ключом, вошел внутрь, но в коттедже никого не было. Он осмотрелся и обнаружил следы борьбы: по дому были разбросаны вещи, а на полу остались следы крови. Мужчина сообщил о произошедшем в администрацию Раменского района, после чего коллеги Сидоровой вызвали полицию.

Изначально Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Похищение», однако следствие не исключало, что семья могла просто уехать на несколько дней. Знакомые семьи отмечали, что Сидорова и ее муж могли инсценировать похищение, чтобы решить проблемы со своими долгами.

После того как пропавшую семью найти не удалось, в СМИ все чаще упоминали версию расправы над чиновницей и ее семьей — тогда же впервые заговорили о ее возможном конфликте с криминальным авторитетом Шишканом.