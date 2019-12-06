«Вспышка гнева»: приговоры по делу о массовых беспорядках в Москве

В столице суды продолжают выносить приговоры фигурантам дел об акциях протеста 27 июля. Наказание в пятницу, 6 декабря, получили 21-летний студент ВШЭ Егор Жуков, 27-летний мерчендайзер из Мытищ Владимир Емельянов, 32-летний дантист Павел Новиков и 22-летний Никита Чирцов.

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Новикова признали виновным в насилии над представителем власти (часть 1 статьи 318 УК). Тверской районный суд учел смягчающие обстоятельства — положительные характеристики и отсутствие судимостей — и приговорил его к штрафу в 120 тыс. руб. Фигуранта дела освободили в зале суда.

По версии следствия, Новиков участвовал в акции протеста и в Столешниковом переулке ударил пластиковой бутылкой полицейского кинолога по голове и предплечью. На первом судебном заседании следователь и прокурор заявили, что мужчина признал вину. Сам Новиков это отрицал.

«Вину не признаю. У меня не было доступа к защите. То, что я подписал, не имеет вообще ничего общего с реальностью», — пояснил он.

Тем не менее во время заседания в Тверском суде Москвы 18 ноября Новиков изменил показания и полностью признал вину.

На последнем заседании, которое предшествовало вынесению приговора, он рассказывал:

«У меня была бутылка [воды]. У меня произошла вспышка гнева… Даже в СИЗО мне люди говорят, что бывает такое амбивалентное состояние. Я в этом состоянии аффекта вскочил в толпу», — отметил Новиков, добавив, что ударил силовика, который задерживал гражданина.

В своем последнем слове он также принес извинения пострадавшему полицейскому и сообщил, что готов нести ответственность за свои поступки.

Прокуратура попросила суд приговорить Павла Новикова к трем годам колонии общего режима. Зачитывая приговор, судья напомнила, что потерпевший полицейский простил фигуранта дела.

6 декабря Тверской районный суд также вынес решение по делу Никиты Черцова. Как и Новикова, его обвинили в насилии, неопасном для жизни и здоровья, в отношении должностного лица (ч. 1 ст. 318).

Как установило следствие, 27 июля полицейский Юрий Михаленок обеспечивал общественный порядок в Столешниковом переулке, когда обвиняемый толкнул его двумя руками в грудь, чтобы помешать «его законной деятельности». Обвинение считает, что во время митинга Чирцов кричал «чего вы стоите, давайте».

Фигурант дела не признал вину и заявил, что не знал об акции протеста. Он утверждал, что увидел, как полицейский задерживает молодого человека, который кричал о помощи, а затем натолкнулся на правоохранителя и рефлекторно выбросил руки вперед.

Сам Михаленок во время судебных слушаний признался, что «как таковой боли не испытывал». По его мнению, Чирцов не заслуживает реального срока.

Суд встал на сторону обвинения, признав его доводы достаточными для доказательства вины. При вынесении приговора были учтены смягчающие обстоятельства: добровольное возмещение морального вреда, характеристики, помощь бабушке, благотворительность. В результате суд приговорил Чирцова к одному году колонии общего режима и постановил учесть срок пребывания в СИЗО как день за полтора.

Последним на сегодня фигурантом, по которому суд вынес решение, стал Владимир Емельянов. Ему дали два года условно. При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства: положительные характеристики, сиротство обвиняемого и тот факт, что он заботится о бабушке и прабабушке.

Вместе с Емельяновым 14 октября в качестве подозреваемых были задержаны Андрей Баршай, Егор Лесных и Максим Мартинцов. По версии следствия, 27 июля на улице Рождественка Лесных и Мартинцов напали на сотрудника Росгвардии и повалили его на тротуар. Кроме того, Лесных ударил другого правоохранителя ногой. Баршай толкнул росгвардейца в спину, Емельянов, по данным СК, силой удерживал сотрудника Росгвардии, препятствуя выполнению служебных обязанностей.

В результате Емельянову и другим молодым людям предъявили обвинение в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Сам Емельянов на суде заявил, что хотел помочь человеку, к которому применили насилие.

«Увидев, как одного из граждан пытаются силой заломать и применить к нему спецсредства, дубинку, я из добрых побуждений, не желая причинить сотруднику Росгвардии какой-то физический вред, оттащил его», — объяснил Емельянов.

Потерпевший по делу Максим Косов также подчеркнул в ходе заседания, что не имеет особых претензий к обвиняемому, и попросил не наказывать его строго. Тем не менее прокурор потребовал приговорить Емельянова к четырем годам колонии общего режима.

Дата судебных заседаний по делам Баршая, Лесных и Мартинцова пока не известна.

Утром 6 декабря приговор также получил Егор Жуков — его осудили на три года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Кунцевский районный суд признал Жукова виновным в публичных призывах к экстремизму (ст. 280 УК РФ). Подробнее о деле и приговоре Жукову «Газета.Ru» писала здесь.