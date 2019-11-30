Поговорит с психиатром: историк Соколов приехал в Москву

Историка Олега Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки СПбГУ, доставили в Москву для проведения психиатрической экспертизы. Об этом «Газете.Ru» сообщил его адвокат Александр Почуев.

Реклама

При этом юрист не назвал место, где будет проживать его подзащитный. Предположительно, это НИИ им. Сербского, где Соколов пробудет до Нового года. По словам Почуева, Соколов чувствует себя хорошо и старается помогать следствию.

«Физическое состояние историка удовлетворительно, он находится в состоянии глубокого смятения и раскаяния, активно содействует следствию. При назначении экспертизы следствие частично удовлетворило мое ходатайство о постановке вопросов, в том числе, по версии защиты. Экспертиза продлится до начала следующего года», — отметил Почуев.

Ранее адвокат высказывал опасения в связи с душевным состоянием Соколова.

«Он до сих пор находится в шоковом состоянии, все мысли и переживания заслоняет чувство вины, которое он испытывает. Мой клиент раскаивается, но не знает, как исправить сложившуюся ситуацию» – пояснял Почуев, добавив, что Соколов пока «не знает, за что зацепиться в жизни».

Именно этим тяжелым состоянием он объяснил попытку суицида, которую предпринял подозреваемый 15 ноября, находясь на месте убийства — в своей квартире на Мойке в Петербурге.

Во время перерыва следственного эксперимента Соколов, с которого сняли наручники, попытался травмировать себя, однако правоохранители вовремя остановили его.

Тогда же Почуев заявил, что его подзащитного ни в коем случае нельзя содержать одного, поскольку он может предпринять еще одну попытку самоубийства.

26 ноября представитель СКР Светлана Петренко сообщила «Газете.Ru», что дело об убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко было передано для расследования в центральный аппарат ведомства по распоряжению его главы Александра Бастрыкина. Адвокат предположил, что в связи с этим его клиент будет переведен в московский изолятор «Матросская тишина» после того, как суд рассмотрит жалобу стороны защиты на арест.

«Вслед за делом Соколова в Москву может уехать он сам. Его самого собираются этапировать из «Крестов» в «Матросскую тишину». Данный перевод, конечно, упростит работу следователям из Москвы, но существенно увеличит процессуальные издержки», — подчеркнул юрист.

Дело в том, что следственные действия по делу еще не завершены, и в случае этапирования Соколова в СИЗО Москвы его придется перевозить в Петербург для проведения следственных экспериментов.

При этом в УФСИН по Москве заявили «Газете.Ru», что не проинформированы об этапировании Соколова из Санкт-Петербурга в столичную «Матросскую тишину».

«У питерских коллег надо спросить, переводят они или не переводят, а если намерены перевести, то когда — вот это будет правильно. Я не готов сказать, поступали ли документы на перевод Соколова в «Матросскую тишину», — прокомментировал начальник пресс-службы ведомства Сергей Цыганков.

СМИ сообщали, что перевод Соколова в столицу связан с жалобой стороны защиты в СКР на утечки информации в СМИ о ходе расследования. Однако адвокат подозреваемого в разговоре с «Газетой.Ru» опроверг эту информацию.

«Дело моего подзащитного находится на контроле главы СК Александра Бастрыкина, кроме того, оно имеет большой общественный резонанс. Думаю поэтому его решили расследовать именно сотрудники центрального аппарата», — сказал Почуев.

Кроме того, он пояснил, что утечки информации происходили со стороны сопутствующих служб, а не со стороны СК по Санкт-Петербургу, «который очень профессионально выполнял свою задачу».

Между тем, находясь в «Крестах», Соколов прислал журналисту письмо, в котором рассказал о своем состоянии. Как рассказал журналист Константин Придыбайло, 21 ноября он направил Соколову письмо, в котором поинтересовался самочувствием историка и его внутренними эмоциями по поводу случившегося. Экс-доцент СпбГУ ответил ему спустя пять дней.

«Действительно, то, что произошло со мной, словно страшный сон. Я до сих пор не могу поверить. Мне чудовищно тяжело. Но самое трудное то, что я не могу сейчас работать. Для этого нет условий, ведь для работы нужно много книг, архивы и т.д», — процитировал журналист Соколова.

Реконструктор также подчеркнул, что ему очень важно получать письма от знакомых. «Для меня главное, что я еще нужен людям. Только это меня может поддержать в это ужасное время…», — написал заключенный.

29 ноября СМИ сообщили, что в Петербурге спустя три недели после убийства Анастасии Ещенко прекращены поиски ее останков, которые, по версии следствия, Соколов пытался утопить в реке.

«Поиски завершены, больше ничего не обнаружено», — сказал собеседник ТАСС.