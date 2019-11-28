«Человек недостойный»: кому запретят преподавать в России

Депутаты Гаджимет Сафаралиев и Евгений Марченко внесли в Госдуму законопроект об обязательном психиатрическом обследовании педагогов перед приемом на работу. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

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Согласно инициативе депутатов, поправки должны быть внесены в главу 52 Трудового кодекса РФ, регулирующую особенности труда педагогических работников.

«Разработка изменений была продиктована ростом преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких составов, совершаемых именно педагогическими работниками. Увеличивается количество уголовных дел, возбужденных в отношении преподавателей,

появляются уголовные дела в отношении преподавателей вузов», — уточняется в документе.

Сейчас Трудовой кодекс РФ включает требование не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника — исключение предусмотрено только для тех сведений, которые как-либо влияют на трудовые функции преподавателей. Однако депутаты предлагают расширить требования к кандидатам на должность педагогов в школах и вузах. Таким образом они намерены «защитить учащихся от «потенциально опасного, девиантного поведения педагогов».

«Обязательное психиатрическое освидетельствование как соискателей, так и регулярный (раз в 5 лет) психиатрический осмотр преподавателей, должны выполнять превентивную функцию, необходимую для улучшения криминогенной обстановки», — считают Сафаралиев и Марченко.

Как указывают депутаты, обследование должно стать условием для допуска к работе, а выявленные расстройства — поводом для отстранения от нее.

В случае утверждения законопроекта его составители также намерены обязать полицию сообщать в учебное заведение о том, что его сотрудника привлекли к уголовной ответственности за преступления, указанные в статье 331 ТК — против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних. Получив такое уведомление, руководство учебного заведения должно немедленно отстранить педагога от должности.

Распрощаться с преподавательской деятельностью придется и тем, кого привлекли к административной ответственности за насилие, причинившее физическую боль.

«Не только с точки зрения юридических, но и общечеловеческих норм недопустимо, чтобы образовательным и воспитательным процессом занимался человек недостойный, совершавший преступления против жизни и здоровья граждан, или человек, имеющий психические отклонения», — заключили авторы законопроекта.

Сейчас основным нормативным документом, которым руководствуются администрации школ и вузов при принятии преподавателей на работу, является постановление правительства РФ «О реализации Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». В нем в качестве общих медицинских психиатрических противопоказаний для работников учебно-воспитательных и дошкольных организаций указаны хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями — в частности эпилепсия.

Особую озабоченность правилами приема преподавателей и учителей и на работу депутаты выразили на фоне истории, которая произошла в Санкт-Петербурге в начале ноября. Тогда историк Олег Соколов, на тот момент преподававший в СПбГУ, был задержан за убийство 23-летней аспирантки Анастасии Ещенко. По предварительной версии следователей, 7 ноября 2019 он застрелил ее из мелкокалиберного обреза в своей квартире, расположенной на Набережной Мойки, 82.

Спустя два дня Соколов решил избавиться от тела, расчленив его пилой. В процессе ему периодически становилось плохо, поэтому он пил водку. Убийца разложил ноги и руки Ещенко в сумки и отправился топить их в реке Мойке. Однако скрыться незамеченным ему не удалось – из-за сильного алкогольного опьянения он упал в воду, откуда позже его извлекли спасатели. Вскоре Соколов был арестован и признал свою вину.

При этом другие студенты Соколова позже рассказывали «Газете.Ru», что историк часто срывался на них. Кричал он при этом в основном на французском языке.

«Соколов у меня преподавал курс общей истории – тогда он мне нравился как лектор, но с ним было очень тяжело иметь контакты даже на самом нейтральном уровне преподаватель-студент. Например, на одном из экзаменов он сначала задал мне вопрос, а потом, все больше распаляясь, стал кричать на меня на французском. Я была в шоке, а потом узнала, что он и на лекциях на студентов часто кричал», — заявила в разговоре с «Газетой.Ru» Алина Ампелонская.

Ампелонская также отметила, что за последние несколько лет в университете было несколько конфликтов с участием Соколова. По ее словам, в 2018 году по его указанию насильно вывели из аудитории студента, который задал ему «неудобный» вопрос. При этом молодому человеку были нанесены многочисленные травмы.

В июле 2019 года суд Комсомольска-на-Амуре также вынес приговор 50-летней учительнице начальных классов, устроившей драку со второклассником в школьном коридоре.

Инцидент произошел в ноябре 2018 года, после чего в сети быстро распространилось видео: на нем видно, как педагог Татьяна Лескова догоняет девятилетнего школьника в коридоре и начинает давать ему пощечины. Потеряв равновесие, мальчик падает на пол.

«Ты кто такой? Кто тебе позволяет так себя вести?», — кричит при этом педагог.

После этого она силой сажает ребенка на лавочку в рекреации и заламывает ему руки. «Ты почему всем мешаешь? Ты этого ждал? Я тебе устрою, еще раз только рыпнешься. Ты меня услышал?», — продолжает она.

В результате учительница была приговорена к 200 часам обязательных работ, сообщается на сайте регионального Следственного управления СК РФ. Как уточнили в ведомстве, приговор в отношении нее был вынесен по статье 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, связанное с жестоким обращением с ним».