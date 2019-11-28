«Есть и свои минусы»: Россия может отдохнуть 31 декабря

Законопроект о выходном дне 31 декабря внесен в Госдуму

Законопроект о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем, внесен в Госдуму. Общее число праздничных дней останется неизменным, а рабочим днем нужно назначить другой, заявляют авторы инициативы. Люди смогут благодаря этому «рациональнее» использовать выходные, полагают депутаты. Ранее в Кремле заявили, что выходной 31 декабря «не повод для дискуссий».

Депутаты Государственной думы предлагают сделать выходным днем вторник, 31 декабря. Соответствующий законопроект уже был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента, сообщает пресс-служба председателя комитета Думы по труду и социальной защите Ярослава Нилова.

Законопроект гласит, что выходные дни нужно переносить так, чтобы последний день года был нерабочим – если он не выпадает на субботу или воскресенье. При этом общая продолжительность праздников должна остаться прежней.

Люди смогут с большей рациональностью использовать выходные благодаря переносу свободного дня на 31 число, утверждают авторы инициативы. Кроме того, это позволит соблюсти «баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами».

Соавторами законопроекта, вместе с Ниловым, выступили вице-спикер Думы Игорь Лебедев, глава комитета ГД по федеративному устройству Алексей Диденко, депутат Елена Строкова и сенатор Сергей Леонов.

Ранее Нилов поддержал идею сделать последний день года выходным. «В это время на большинстве предприятий накрывают столы и проводят корпоративы. Но в этой идее есть и свои минусы: 30 декабря по-прежнему остается рабочим и, скорее всего, часть работников возьмут его в качестве отпуска за свой счет, что в итоге негативно повлияет на производительность труда», — сообщил парламентарий «Газете.Ru».

Депутат также отметил, что предлагает сделать обязательными праздниками период с 31 декабря по 3 января, а остальные дни добавить в оплачиваемый отпуск трудящихся, чтобы те их использовали по своему усмотрению.

Вопрос о выходном в последний день года был поднят на официальный уровень после того, как губернатор Томской области Сергей Жвачкин перенес рабочий день в регионе с 31 декабря на 28 декабря — субботу. По его словам, это необходимо для того, чтобы женщины могли спокойно приготовить все необходимые яства для новогоднего стола.

Мэр Томска Иван Кляйн также порекомендовал компаниям и государственным организациям города сделать 31 декабря выходным.

Решение томских властей поддержали и представители Совфеда. «Лучше провести этот день с семьей, близкими. Сенаторы <...> могут поддержать эту инициативу», — рассказал журналистам глава комитета СФ по соцполитике Валерий Рязанский.

Противопоказаний для изменений праздничного календаря в Совфеде не видят. Рязанский добавил, что можно удлинить рабочую неделю перед Новым годом или же добавить один рабочий день в январе грядущего года — чтобы соблюсти сложившийся «трудовой баланс» дней.

При этом, полагает сенатор, если правительство России решит не объявлять 31 декабря федеральным выходным, то каждый регион страны сможет самостоятельно решить этот вопрос.

В Кремле при этом считают, что предложение сделать 31 декабря для россиян выходным днем обсуждать нет нужды.

«Здесь нечего дискутировать. Собственно, в этом году принято такое решение, день рабочий. В этом году надо работать в этот день. И об этом было объявлено заблаговременно.

Происходит разное перераспределение выходных дней. Поэтому одни каникулы длиннее, другие — короче», — заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Пока суд да дело, правительство утвердило рабочий календарь. В последнюю неделю нынешнего года и первую неделю 2020-го россияне будут работать по два дня. Длинные новогодние выходные продлятся с 1 по 8 января. Затем следует два рабочих дня – четверг и пятница – и снова выходные, но теперь уже — стандартные. А вот уже с понедельника, 13 января, рабочий график войдет в привычное русло.

При этом работодатель имеет право сделать 31 декабря выходным для сотрудников по собственной инициативе, сообщили в Федеральной службе по труду и занятости. При наличии такого желания, руководителям предстоит решить вопрос об оплате этого выходного дня с помощью создания локального нормативного акта.

В Роструде также уточнили, что дополнительный выходной может привести к уменьшению зарплаты — если сотрудник будет готов взять выходной 31 декабря за свой счет.

Однако можно взять отгул за переработку. Тогда сотрудник будет обязан отработать сверхурочно время в выходной или в срок ежегодного отпуска.