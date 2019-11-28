«Есть и свои минусы»: Россия может отдохнуть 31 декабря

Депутаты Государственной думы предлагают сделать выходным днем вторник, 31 декабря. Соответствующий законопроект уже был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента, сообщает пресс-служба председателя комитета Думы по труду и социальной защите Ярослава Нилова.

Законопроект гласит, что выходные дни нужно переносить так, чтобы последний день года был нерабочим – если он не выпадает на субботу или воскресенье. При этом общая продолжительность праздников должна остаться прежней.

Люди смогут с большей рациональностью использовать выходные благодаря переносу свободного дня на 31 число, утверждают авторы инициативы. Кроме того, это позволит соблюсти «баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами».

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Соавторами законопроекта, вместе с Ниловым, выступили вице-спикер Думы Игорь Лебедев, глава комитета ГД по федеративному устройству Алексей Диденко, депутат Елена Строкова и сенатор Сергей Леонов.

Ранее Нилов поддержал идею сделать последний день года выходным. «В это время на большинстве предприятий накрывают столы и проводят корпоративы. Но в этой идее есть и свои минусы: 30 декабря по-прежнему остается рабочим и, скорее всего, часть работников возьмут его в качестве отпуска за свой счет, что в итоге негативно повлияет на производительность труда», — сообщил парламентарий «Газете.Ru».

Депутат также отметил, что предлагает сделать обязательными праздниками период с 31 декабря по 3 января, а остальные дни добавить в оплачиваемый отпуск трудящихся, чтобы те их использовали по своему усмотрению.

Вопрос о выходном в последний день года был поднят на официальный уровень после того, как губернатор Томской области Сергей Жвачкин перенес рабочий день в регионе с 31 декабря на 28 декабря — субботу. По его словам, это необходимо для того, чтобы женщины могли спокойно приготовить все необходимые яства для новогоднего стола.

Мэр Томска Иван Кляйн также порекомендовал компаниям и государственным организациям города сделать 31 декабря выходным.

Решение томских властей поддержали и представители Совфеда. «Лучше провести этот день с семьей, близкими. Сенаторы <...> могут поддержать эту инициативу», — рассказал журналистам глава комитета СФ по соцполитике Валерий Рязанский.

Противопоказаний для изменений праздничного календаря в Совфеде не видят. Рязанский добавил, что можно удлинить рабочую неделю перед Новым годом или же добавить один рабочий день в январе грядущего года — чтобы соблюсти сложившийся «трудовой баланс» дней.

При этом, полагает сенатор, если правительство России решит не объявлять 31 декабря федеральным выходным, то каждый регион страны сможет самостоятельно решить этот вопрос.

В Кремле при этом считают, что предложение сделать 31 декабря для россиян выходным днем обсуждать нет нужды.

«Здесь нечего дискутировать. Собственно, в этом году принято такое решение, день рабочий. В этом году надо работать в этот день. И об этом было объявлено заблаговременно.

Происходит разное перераспределение выходных дней. Поэтому одни каникулы длиннее, другие — короче», — заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Пока суд да дело, правительство утвердило рабочий календарь. В последнюю неделю нынешнего года и первую неделю 2020-го россияне будут работать по два дня. Длинные новогодние выходные продлятся с 1 по 8 января. Затем следует два рабочих дня – четверг и пятница – и снова выходные, но теперь уже — стандартные. А вот уже с понедельника, 13 января, рабочий график войдет в привычное русло.

При этом работодатель имеет право сделать 31 декабря выходным для сотрудников по собственной инициативе, сообщили в Федеральной службе по труду и занятости. При наличии такого желания, руководителям предстоит решить вопрос об оплате этого выходного дня с помощью создания локального нормативного акта.

В Роструде также уточнили, что дополнительный выходной может привести к уменьшению зарплаты — если сотрудник будет готов взять выходной 31 декабря за свой счет.

Однако можно взять отгул за переработку. Тогда сотрудник будет обязан отработать сверхурочно время в выходной или в срок ежегодного отпуска.