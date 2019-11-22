Знали и не сообщили: студент из Благовещенска был склонен к суициду

Призывная комиссия выявила у студента колледжа, устроившего стрельбу, склонность к суициду, однако ответственные лица не сообщили об этом в учебное заведение, рассказал журналистам заместитель генпрокурора РФ Игорь Ткачев.

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«У мальчика выявляли, что у него есть склонности к суицидальным попыткам, но, к сожалению, об этом никуда не сообщили. Ссылаются на свои ведомственные инструкции, что запрещено разглашать эти данные», – сказал он.

Ткачев считает, что призывная комиссия не предупредила учебное заведение о склонностях студента, поскольку между ними нет взаимодействия.

После получения этой информации Генпрокуратура намерена проверить в том числе работу военных комиссариатов.

Кроме того, прокуратура Амурской области выявила нарушения в работе частных охранных предприятий (ЧОП), работающих в Благовещенске, в том числе с Амурским колледжем строительства и ЖКХ, где произошло ЧП.

«К сожалению, это серые зарплаты, прием на работу людей, не имеющих ни соответствующей квалификации, ни подготовки», – пояснил он.

Ранее сообщалось, что охранник ЧОП «Сириус-А», которое обеспечивало безопасность колледжа, не имел соответствующей лицензии. Учащиеся рассказали журналистам, что охраннику было все равно, что происходит вокруг, он даже не спрашивал пропуска. Кроме того, на входе не были установлены металлодетекторы.

Ткачев также отметил, что у прокуратуры есть претензии к органам контроля, к работе в части организации самого учебного процесса, взаимодействия и подготовки преподавательского состава и психологов.

В связи с этим уголовные дела возбуждены в отношении не только сотрудников ЧОП, но и против должностных лиц, которые не обеспечили качественную организацию образовательного процесса.

Кроме того, по результатам проверки учебных заведений в Амурской области у прокуратуры есть претензии к региональному правительству из-за качества организации обучения.

Напомним, что 14 ноября студент-четверокурсник Даниил Засорин открыл стрельбу в Амурском колледже строительства и ЖКХ в Благовещенске. Три человека получили ранения, один студент погиб. Сам Засорин покончил с собой, когда прибывшие на место правоохранители заблокировали его в кабинете. Позднее за медицинской помощью обратились еще два человека.

Следствие установило, что Засорин беспрепятственно пронес в учебное заведение винтовку ИЖ-81, которой владел легально. Родители студента сообщили, что он купил ружье на личные деньги и хранил его по всем правилам в сейфе, который стоял в их спальне.

Все медицинские освидетельствования, в том числе справки от нарколога и психиатра, он также получил самостоятельно.

О том, что могло стать поводом для стрельбы, пока не сообщается. По предварительным данным, причиной случившегося был конфликт нападавшего со сверстниками. При этом в самом колледже рассказали, что Засорин был тихим студентом, однако его поведение не было асоциальным и он никогда не был замечен в конфликтах. Погибшему Засорину следствием назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Сейчас расследуются три уголовных дела. Первое – по факту стрельбы в колледже по п.п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений»). Другое – против должностных лиц учебного заведения по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Еще одно дело возбуждено в отношении сотрудников частного предприятия «Сириус-А», охранявшего заведение, по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

16 ноября городской суд Благовещенска арестовал до 14 января гендиректора ЧОП Сергея Андрющенко. Спустя несколько дней суд также отправил под стражу до 14 января охранника колледжа Олега Ермолова. Также стало известно, что мужчина ранее был судим за тяжкое преступление. Ермолов не признает свою вину и утверждает, что когда началась стрельба, он действовал строго по инструкции: вызвал спасателей и сообщил о произошедшем директору.