Воровали миллионами: новые хищения на Восточном

Следователи Амурской области расследуют уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) в ЗАТО Циолковский при строительстве стартового комплекса для ракеты-носителя «Ангара» на космодроме Восточный.

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«По версии следствия, с ноября 2018 года по май 2019 года руководством одного из предприятий, являющегося исполнителем государственного контракта по объекту строительства космодрома «Восточный», в управление федерального казначейства по Республике Татарстан предоставлены сведения о необходимости оплаты по договорам аренды спецтехники, которые в действительности не исполнялись, а также подложные финансово-хозяйственные документы, — говорится в сообщении ведомства. — На основании предоставленных документов управлением федерального казначейства перечислено более 240 миллионов рублей».

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, речь идет о хищениях сначала 13,8 млн руб., а затем 242,6 млн руб — сейчас два дела объединены в одно производство. В мошенничестве участвовали должностные лица из руководства двух предприятий Татарстана: производственно-строительного объединения (ПСО) «Казань» (одного из ведущих предприятий строительного комплекса республики) и ООО «Поволжское строительное предприятие» (ПСП), которое по контракту было исполнителем гособоронзаказа по объекту «Строительство стартового комплекса космического ракетного комплекса «Ангара» – площадка 1А». Через эти компании злоумышленники выводили деньги.

В материалах дела значится, что с 31 октября 2018-го по 31 мая 2019 года руководители ООО ПСП предоставили в Управление федерального казначейства (УФК) Татарстана «заведомо ложные сведения» об оплате по договорам аренды спецтехники с ООО «Трио-ВИС».

После этого на расчетный счет компании через ООО ПСП поступили 13,8 млн руб. от УФК Татарстана. При этом договоры аренды на самом деле выполнены не были.

По аналогичной схеме УФК Татарстана перевело через ООО ПСП и ООО ПСО на счета ООО «Дорстрой» и ООО «Трио-ВИС» дополнительно 242,6 млн руб. На этот раз поводом стали также подложные документы о приемке якобы выполненных работ.

Пока в уголовном деле не фигурируют конкретные обвиняемые, однако накануне, 20 ноября, в ООО «ПСО «Казань» силовики провели обыски, в ходе которых изъяли финансово-хозяйственную документацию. В пресс-службе компании эту информацию подтвердили: «Проводится проверка в рамках расследования уголовных дел о хищениях на космодроме, возбужденных Следственным комитетом», — говорится в заявлении.

Строительство космодрома Восточный в Амурской области ведется с 2012 года. По данным Генпрокуратуры РФ, в 2014–2018 годах при возведении первого стартового комплекса было выявлено 17 тыс. различных нарушений, в том числе хищение бюджетных средств, затягивание сроков строительства. В результате более 1 тыс. человек привлечены к ответственности. По фактам нарушений было возбуждено 140 уголовных дел, ущерб от преступлений оценивается в 11 млрд руб., из них в госказну возвращено меньше 30% — 3,5 млрд руб.

17 ноября официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила журналистам, что ведомство направило в суд в общей сложности 42 уголовных дела о нарушениях при строительстве космодрома.

«В отношении 58 лиц вынесены приговоры, по которым осужденные получили до 11 с половиной лет лишения свободы», — пояснила она. Расследование еще 12 уголовных дел продолжается.

Президент РФ Владимир Путин не раз высказывал недовольство нарушениями на Восточном. 11 ноября этого года он заявил, на строительстве объекта так и не удалось в полной мере навести порядок.

«Сто раз было сказано — работайте прозрачнее, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер — нет, воруют, сотнями миллионов», — возмутился российский лидер.

На следующий день глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что «все причастные к коррупции при строительстве были отстранены от проекта» и «оснований беспокоиться нет». Он уверял, что строительство второй очереди космодрома — стартового комплекса для ракет-носителей семейства «Ангара» — идет «совершенно на иных принципах».

«Там обеспечено и казначейские сопровождение, и деньги выделяются непосредственно с казначейского аккредитива, никаких оснований думать, что средства расходуются неэффективно, у нас пока нет, каких-то фактов тревожных тоже нет», — заверил Рогозин. Проект стартового комплекса оценивается в 100 млрд руб. и должен быть сдан в 2022 году.