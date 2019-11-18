Посадить пожизненно: завершается суд по теракту в Петербурге

Четверо основных обвиняемых в организации теракта в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года должны получить пожизненные сроки – с такой просьбой к Московскому окружному военному суду обратилась прокурор во время выездного заседания.

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Прения сторон суда прошли в Северной столице. Гособвинитель Надежда Тихонова заявила, что прокуратура и следствие считают вину фигурантов дела доказанной. В итоге к пожизненному заключению она попросила приговорить Аброра и Акрама Азимовых, а также Мухамадюсупа и Ибрагимжона Эрматовых, передает «Интерфакс».

Для Садыка Ортикова прокурор попросила 28 лет лишения свободы; Бахрома Ергашева, Мухамадюсуфа Мирзаалимова, Дильмурода Муидинова, Сейфуллы Хакимова — 27 лет заключения в колонии строгого режима, передает НСН.

Всего на скамье подсудимых — 11 человек. Они обвиняются по статьям «участие в террористическом сообществе», «покушение на совершение теракта», «незаконное изготовление взрывных устройств», «совершение теракта группой лиц по предварительному сговору», а также «хранение и перевозка взрывчатых веществ и взрывного устройства».

Страшный теракт произошел 3 апреля 2017 года. Бомба взорвалась между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» — ее привел в действие террорист-смертник, уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.

Взрывное устройство обладало мощностью до 300 грамм в тротиловом эквиваленте. Трагедия унесла жизни 16 пассажиров, 102 пострадали.

В тот же день на станции «Площадь Восстания» обнаружили еще одну бомбу. Однако сотрудникам Росгвардии удалось вовремя обезвредить ее и эвакуировать пассажиров, передает ФАН.

Позже стало известно, что исполнитель теракта Акбаржон Джалилов спустился в метрополитен на станции «Академическая» — у него были рюкзак и сумка, в которых находились взрывные устройства.

За полторы минуты до входа на станцию злоумышленник зашел в вестибюль со стороны выхода пассажиров и через стеклянное заграждение наблюдал за сотрудниками службы контроля. В это время один из них находился в будке дежурного и следил за турникетами, другой вместо наблюдения за рамками металлодетекторов общался с дежурным, а третий инспектор отсутствовал по болезни.

Следствие также показало, что в тот момент на «Академической» отсутствовал полицейский. Его вызвали на соседнюю станцию «Гражданский проспект» для помощи в оформлении задержанного с мелкой партией наркотиков. Так как у металлодетекторов был отключен звук, Джалилов прошел незамеченным от входа в вестибюль до эскалатора.

Камеры видеонаблюдения впоследствии зафиксировали его дважды. Один раз — при переходе на станцию «Площадь Александра Невского — 2». Преступник был одет в красно-оранжевый пуховик с меховым капюшоном, на его голове была синяя шапка, а за спиной рюкзак. Других вещей в руках у Джалилова уже не было. В следующий раз в объективы камер он попал около 14:03 на пути от эскалаторов к станции «Площадь Александра Невского — 1».

Бомба сработала в 14:33 на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт».

По словам очевидцев, взрыв произошел сразу после того, как поезд отъехал от «Сенной площади». Машинист принял решение довести состав до следующей станции — тем самым он спас жизни сотен людей.

Чрезвычайное происшествие совпало с визитом в Санкт-Петербург президента России Владимира Путина, который прибыл туда на переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. 3 апреля считается также днем официального образования ФСБ.

Следствие вышло на всех причастных к теракту лиц после изучения телефонных звонков и переписок в электронной почте Джалилова. Приехав из Таджикистана, Киргизии и Узбекистана, они работали в суши-баре и, в частности, в кафе «Лесное», где готовил еду сам организатор теракта.

У предполагаемых сообщников Джалилова нашли огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывное устройство, аналогичное обнаруженному на «Площади Восстания».

Во время спецоперации по задержанию подозреваемых в съемной квартире на Товарищеском проспекте бомбу пришлось обезвреживать на месте.

17 апреля ФСБ России задержала в Одинцовском районе Московской области еще одного из предполагаемых организаторов теракта — 27-летнего уроженца Средней Азии Аброра Азимова. Спецслужбы считают, что он проводил подготовку террориста-смертника.

Сперва Азимов признал свою вину в полном объеме, а затем отказался от своих показаний. Через день был задержан его брат — Акрам Азимов. По информации следствия, он получил деньги на подготовку теракта, находясь в Турции, от активного участника международной террористической организации, а потом перевел их исполнителю теракта в Санкт-Петербурге.