Рюкзак с руками: у доцента СПбГУ нашли голову возлюбленной

В Санкт-Петербурге в рюкзаке 63-летнего преподавателя одного из местных вузов нашли две отрубленные по локоть женские руки и травматический пистолет. Он пытался их утопить в реке Мойке, но у него не получилось – содержимое сумки на дно не ушло. Местные издания утверждают, что он был в нетрезвом состоянии.

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«Утром, 9 ноября 2019 года напротив одного из домов по набережной реки Мойка из воды был извлечен мужчина, 1956 года рождения, в рюкзаке которого обнаружены 2 отчлененные женские руки, а также травматический пистолет. Мужчина с переохлаждением доставлен в медицинское учреждение», — говорится на сайте Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

По информации питерских СМИ, задержали доцента, кандидата исторических наук Олега Соколова, который преподает в Санкт-Петербургском государственном университете.

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В связи с обнаружением такой находки следствие возбудило уголовное дело по части 1 статьи 105 УК «Убийство». «В настоящее время мужчина задержан в качестве подозреваемого, решается вопрос об его аресте и предъявлении обвинения», — говорится в сообщении СК.

В частности, правоохранители провели обыски в квартире доцента, которая находится в 10 минутах ходьбы от набережной Мойки, где его обнаружили полицейские. По данным 47news, правоохранители обнаружили в доме у историка обезглавленное женское тело, голову девушки и окровавленную пилу, которая находилась рядом с трупом. Личность погибшей устанавливается. По предварительным данным, это родственница Соколова.

Вместе с тем, по информации РЕН ТВ, убитая была девушкой преподавателя. Якобы в этом признался сам Соколов в ходе допроса, проведенного в Мариинской больнице, где он сейчас находится. По словам доцента, он встречался с этой девушкой, а убил ее накануне, во время вспыхнувшей между ними ссоры, утверждает издание. По предварительным данным она могла быть его студенткой. Эту же информацию подтверждает Telegram-канал «112», указывая, что Соколов убил возлюбленную в состоянии аффекта, а когда понял, что случилось, решил избавиться от тела.

Вместе с тем «Mash на Мойке» сообщает, что преподаватель СПбГУ убил свою 24-летнюю выпускницу, с которой работал над научным трудом о личности Наполеона Бонапарта.

Студенты Соколова якобы сообщили изданию, что мужчину с девушкой связывали романтические отношения.

Тем временем в петербургском университете, где работает Соколов, заявили, что шокированы тем, что их доцент убил и расчленил девушку. «В Университете шокированы этим известием. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшей», — сообщили изданию «Подъём» в пресс-службе СПбГУ.

Кандидат исторических наук Олег Соколов считается специалистом по военной истории. В частности, он углубленно изучает наполеоновские войны, состоит в научном совете Российского военно-исторического общества, председателем которого является министр культуры Владимир Мединский.

Вместе с тем с именем Соколова связаны российские военно-исторические реконструкции. Многие считают его их основоположником. За научную и общественную деятельность он был награжден французским орденом Почетного легиона. Кроме того, он проводит исторические консультации с режиссерами, которые снимают фильмы об эпохе Наполеона. Соратники по реконструкции называют его «Сир», передает 47news.

В то же время знакомые преподавателя утверждают, что никогда не замечали за ним каких-либо наклонностей. Так, бизнесмен Виктор Батурин назвал Соколова «увлекающимся человеком». Брат жены экс-мэра Москвы Юрия Лужкова отметил в комментарии изданию «Подъём», что историк Олег Соколов несколько лет назад работал у него консультантом.

«Он человек был увлекающийся, но таких наклонностей я никогда не замечал. Для меня непонятно, что произошло. Нормальный был, как все. Правда, он считал, что жизнь с ним не очень справедливо обошлась в силу его заслуг», — рассказал собеседник СМИ.

Он отметил, что Соколова расстраивало, что «на всем, что начинал он, сидят другие люди», совершенно непричастные к тому, что он создавал. «А его задвинули. Его это расстраивало, он хотел быть какой-то фигурой. Очень из-за этого переживал. У него несколько жен, дети. Дочка учится в колледже Наполеона во Франции», — добавил Батурин.