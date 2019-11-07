«Место не отдам»: раскол в Комитете солдатских матерей

Глава Комитета солдатских матерей Флера Салиховская отстранена от своей должности со 2 ноября 2019 года. Об этом сообщается на сайте организации.

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«Решением XII Конференции ООО «КСМ России» от 02.11.2019 г. полномочия Председателя ООО «КСМ России» Салиховской Флеры Маликовны досрочно прекращены», — указано в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе НКО, сейчас Министерство юстиции РФ согласовывает изменения в структуре комитета.

Тем не менее сама Салиховская в разговоре с «Газетой.Ru» заявила, что свой пост покидать не намерена. «Я свое место никому не отдам, тем более Андрею Курочкину (заместитель Салиховской — «Газета.Ru»). Никаких документов о сложении полномочий я не подписывала», — заявила правозащитница.

Она также подчеркнула, что ранее вопрос об ее отстранении поднимался на мероприятии, организованном ее заместителем. По словам Салиховской, на нем присутствовали глава Солдатских матерей России по Ставропольскому Краю Наталья Полякова и глава отделения в Краснодарском крае Антонина Аксенова.

«Все эти люди обсуждали мое снятие с поста главы Солдатских матерей. Я Аксеновой в свое время помогала в Москве, а теперь она вместе с Курочкиным пытается от меня избавиться», — подчеркнула собеседница «Газеты.Ru».

По словам Салиховской, она не раз становилась свидетелем поборов в организации, которым всячески пыталась препятствовать. «К товарищу Курочкину люди приходят с проблемой призыва, а он берет с них деньги. Я его защищала, оправдывала, но когда информация о поборах подтвердилась, я стала делать ему замечания. Говорила: «Ребята, у нас некоммерческая, общественная организация, откуда деньги?» — заключила глава НКО, подчеркнув, что намерена «отстоять свою честь».

Председатель комитета солдатских матерей России по Ставропольскому Краю Наталья Полякова в свою очередь рассказала «Газете.Ru», что именно обсуждалось на упомянутом Салиховской мероприятии. Как указала Полякова, главу комитета обвиняли в том, что она не справляется со своими рабочими обязанностями.

«Мотивировали они ее снятие недочетами НКО — к примеру, неуплатой 700 тыс. рублей за помещение на Измайловском шоссе в Москве. Говорили, что она виновата во всем. «Что вы хотите от бабушки 1981 года рождения», — заявляли они, — сообщила Полякова. — Мы не дадим в обиду Флеру Маликовну».

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что снятие Салиховской с должности связано с ее высказываниями об инциденте в Забайкалье, где срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев.

Так, в ходе конференции ветеранской организации «Офицеры России» и Комитета солдатских матерей России, которая прошла 5 ноября, экс-глава комитета заявила, что солдат расстрелял сослуживцев не из-за дедовщины, а из-за компьютерных игр и интернета.

«Интернет надо закрывать, где-то блокировать. Оставить полезное», — заявила Салиховская.

Позже от ее слов отреклись в Комитете. Как подчеркнули представители организации, позиция членов КМС — в том числе региональных отделений — абсолютно не сходится с озвученной председателем.

«Мы считаем, что никакие компьютерные игры, а тем более не защищенное интернет-пространство не могли повлиять на совершение преступления в Забайкалье. Обладая личной статистикой обращений граждан и военнослужащих, мы твердо стоим на позиции того, что неуставные отношения в ВС РФ, которые принято называть «дедовщиной», не искоренены», — говорилось в сообщении организации в соцсети «Вконтакте».

Замглавы Комитета Андрей Курочкин также раскритиковал позицию Салиховской в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Это вообще недопустимо. Ни в коем случае не надо связывать эту ахинею с официальной позицией нашей организации», — сказал он.

При этом снятие Салиховской с должности абсолютно не зависело от ее последних заявлений, отметил Курочкин. По его словам, этот вопрос был поставлен еще несколько месяцев назад и окончательно реализован на конференции 2 ноября.

Курочкин также добавил, что решение о досрочном прекращении полномочий главы Комитета было принято «тотальным большинством голосов». В настоящее время она юридически продолжает возглавлять Комитет, однако участвовать в его работе не может. «Сейчас Салиховская не имеет права делать заявления, подписывать документы от имени организации без согласования правления», — пояснял Курочкин.