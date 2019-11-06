«Не надо трактовать»: что сказал Путин о специалитете

В Кремле отметили, что президент России Владимир Путин, говоря о целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, отвечал на конкретные слова одного из выступавших на заседании Совета по русскому языку.

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«Это же было в контексте определенных профессий, определенных ситуаций. Тут не надо ничего трактовать, здесь надо просто перечитать слова Путина. Они все есть на сайте», — обратил внимание пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Таким образом представитель администрации президента ответил на вопрос журналистов, не могут ли слова Путина привести к каким-либо реформам в сфере образования.

Во вторник, 5 ноября, участники заседания Совета по русскому языку подняли вопрос, насколько целесообразно разделять обучение на бакалавриат и магистратуру при подготовке преподавателей русского языка и литературы. Темой заинтересовался президент России Владимир Путин. Он спросил, что участники заседания думают о возвращении специалитета: «Теперь по поводу специалитета. Как Вы относитесь к возрождению специалитета именно по этому направлению?».

Лингвист Людмила Кольцова выразила мнение, что переход на двухступенчатую систему образования (бакалавриат и магистратуру) — это «неразумное решение для педагогических специальностей».

По ее словам, в результате «неполного четырехлетнего образования» вузы получают «недопедобразование».

«И директора школ не хотят брать в школу этих недопедобразованных людей», — обратила внимание Кольцова.

По ее словам, в магистратуру принимают людей, у которых до этого не было профильного базового образования. «К нам приходят физики, к нам приходят математики, к нам приходят после военных училищ. Они очень хотят изучать филологию как направление, но они совершенно не владеют ни терминологией, ни базовыми знаниями», — рассказала заведующая кафедрой русского языка филологического факультета Воронежского государственного университета Людмила Кольцова.

В связи с этим она уверена, что «возвращение специалитета в университетское образование и специальности, которая была у нас когда-то — «Филолог. Преподаватель русского языка и литературы», — это насущная необходимость».

Ее поддержала присутствовавшая на заседании министр просвещения Ольга Васильева. Она отметила, что при возможности она бы «вернула специалитет на педагогические специальности, особенно гуманитарные». По ее мнению, для школьных учителей мало только обучения в бакалавре. Вместе с тем она отметила, что «бакалавру с русским языком и литературой, в общем-то, найти место в школе очень сложно».

Президент России в свою очередь отметил, что у него «нет окончательного мнения».

«Но бакалавриат, магистратура — вообще неплохой способ подготовки специалистов. Вы знаете, когда готовят в области кибернетики, чего-то еще, технические, до элиты какого-то уровня, эти знания могут быть применены на практике в жизни: на предприятиях, в крупных наших компаниях. Потом следующий шаг — магистратура, там еще больше знаний», — уверен глава государства.

Вместе с тем он обратил внимание, что не стоит руководствоваться только «голыми схемами».



«Я просто рассуждаю вслух. Мы собрались для того, чтобы поговорить. Вот что это [бакалавриат и магистратура] дает? Это просто голая схема модная? Или в этом есть какой-то смысл – в сохранении этого порядка подготовки специалистов, в данном случае по русскому языку, бакалавриат и магистратура», — спросил Путин.

Размышляя, он предположил, что, может быть, «действительно, как коллега говорит, возродить прежнюю систему, готовить, как готовили, пять лет, и все, и давать полноценное образование, чтобы человек мог пойти и преподавать в школе».

Вместе с тем Путин обратил внимание, что для других специальностей разделение высшего образования на бакалавриат и магистратуру имеет смысл. В качестве примера он привел подготовку специалистов в области кибернетики, технических специальностей. В этих случаях, отметил президент, полученные в рамках бакалавриата знания уже можно применять на практике. «Потом следующий шаг — магистратура. Там еще больше знаний», — пояснил он.