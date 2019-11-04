Смена силовиков: Путин уволил одиннадцать генералов

Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении сразу 11 высокопоставленных силовиков из Следственного комитета, МВД и МЧС, в том числе — первого заместителя начальника Главного управления МВД по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Александра Мельникова, обвиняемого в мошенничестве на 100 млн руб.

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Правоохранитель был задержан в Москве в конце сентября. По версии следствия, история преступной деятельности Мельникова началась январе.

Тогда он вместе с тремя другими сотрудниками полиции решили заработать на предпринимателе, которого в 2015 году проверяли на причастность к мошенничеству. Пригрозив коммерсанту привлечением к уголовной ответственности по приостановленному делу, полицейские предложили ему сделку, которая обошлась бы в 100 млн рублей.

Тем не менее, бизнесмен не спешил принять дорогостоящее предложение, поэтому его решили поторопить: при помощи знакомого, занимающего руководящую должность в МВД, Мельников обманным путем добился возобновления расследования уголовного дела, считает следствие.

После этого гражданский посредник — соучастник полицейских назначил предпринимателю встречу в гостинице и пообещал помочь ему за вознаграждение.

Для пущей убедительности пострадавшему заранее прислали фотокопии материалов его уголовного дела и информацию о ходе расследования.

Окончательно убедившись в серьезности происходящего, потерпевший наконец согласился на взятку. Сделать это мужчина должен был в два этапа: сначала выплатить аванс в 30 млн рублей, а оставшуюся сумму — после прекращения уголовного дела.

Однако вскоре коммерсант почувствовал неладное и решил обратиться в Главное управление собственной безопасности МВД России. Там ему предложили поучаствовать в следственном эксперименте, на который он согласился.

Проработав сценарий с ведомством, 22 августа мужчина приехал в гостиницу «Золотое кольцо» на Садовом кольце с оговренной суммой, часть денег были настоящими, остальные — муляжом. Как только чемодан был передан соучастникам полицейских, их тут же задержали.

По части 4 статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество в особо крупном размере» генералу грозит до 10 лет колонии.

Также указом главы государства от 4 ноября в отставку был отправлен руководитель четвертого следственного управления Главного управления СКР Руслан Ибиев. Он вел такие громкие расследования, как «Дело ЮКОСа», а также дело о трагедии в ночном клубе «Хромая лошадь».

Дело ЮКОСа — события, связанные с уголовным преследованием основных совладельцев ОАО «Нефтяная компания «ЮКОС» и вызвавшие огромный резонанс как в россии, так и за рубежом, передает НСН.

Расследование началось в 2003 году по инициативе Министерства по налогам и сборам.

Уголовное дело было заведено в отношении совладельцев компании — Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, а также ряда сотрудников и аффилированных с ЮКОСом лиц и организаций.

Затем была проведена процедура банкротства ЮКОСа, вызванная значительной (более 300 млрд руб.) суммой штрафов за недоплаченные налоги.

В итоге в мае 2005 года Мещанский районный суд Москвы приговорил Ходорковского и Лебедева к 9 годам заключения каждого. Дело ЮКОСа вылилось также в разбирательства в Европейском суде по правам человека и Международном арбитраже в Гааге.

Пожар в клубе «Хромая лошадь» — крупнейший по числу жертв пожар в России, произошедший 5 декабря 2009 года в ночном клубе «Хромая лошадь» в Перми и повлекший смерть 156 человек. Происшествие вызвало широкий общественный резонанс и жесткую реакцию российских властей.

Это был первый случай массовой гибели людей в ночных клубах в истории России. В связи с инцидентом был уволен ряд должностных лиц и чиновников пожарного надзора, а правительство Пермского края в полном составе сложило с себя полномочия.

Кроме того, согласно указал Путина от 4 ноября 2019 года должностей лишились глава полиции Тюменской области генерал-майор полиции Юрий Алтынов, начальник управления информационных технологий и связи МЧС генерал-майор Сергей Власов, начальник МВД по Карачаево-Черкесской республике Игорь Трифонов и другие, передает ФАН.