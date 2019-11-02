«Мать потеряла контроль»: подростков обвинили в жестоком убийстве

В Забайкалье трех подростков обвиняют в убийстве мужчины и жестоком изнасиловании женщины. 15-летнего и 16-летнего предполагаемых злоумышленников отправили в СИЗО, их сообщника — под домашний арест. Об этом заявили в управлении Следственного комитета по Забайкальскому краю.

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По версии СК, 27 октября молодые люди ворвались в частный дом, расположенный в одном из сел Кыринского района, и до смерти избили 40-летнего мужчину, а затем изнасиловали женщину.

«Мужчина скончался от черепно-мозговой травмы. Потом подростки изнасиловали женщину кочергой и бутылкой — сами они с ней в половой контакт не вступали», — уточнил источник портала «Вечорка» в силовых структурах.

Собеседник издания отметил, что потерпевшая самостоятельно вызвала скорую помощь. Вскоре к делу подключились правоохранительные органы — они быстро установили личности предполагаемых злоумышленников. Как пишет «Вечорка», первым задержали зачинщика нападения — он сознался в преступлении и дал показания на своих сообщников. По данным издания, главарь подростковой банды с начальной школы проявлял агрессивный характер. «Мать уже давно потеряла над ним контроль», — пишет портал.

Всем трем подросткам предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, а также насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц. В СК уточнили, что двое обвиняемых ранее привлекались к уголовной ответственности.

«Сегодня руководитель регионального следственного управления Юрий Русанов назначил проведение доследственной проверки в отношении органов системы профилактики Кыринского района. В рамках проверки следователи дадут принципиальную оценку действиям, либо бездействию должностных лиц районной комиссии по делам несовершеннолетних, органов внутренних дел, а также других органов, обязанных заниматься профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних», — добавили в управлении СК. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее на жестокое преступления пошел и 16-летний житель села Патрикеево Ульяновской области. По версии следствия, 18 августа он зарубил топором маму, бабушку, дедушку, а также сестру и брата, после чего свел счеты с жизнью.

Тело школьника нашли в 500 метрах от дома — возле вышки одной из сотовых компаний. На месте убийства следователи обнаружили предсмертную записку, оставленную мальчиком.

«[В ней сообщалось, что] подросток собирается покончить жизнь самоубийством и переживает, что родственники будут его оплакивать. Для того, чтобы у них не было негативных эмоций, он решается забрать родных с собой», — уточняли в областной прокуратуре.

Между тем, как передавал телеканал РЕН ТВ, накануне убийства подросток отправил голосовое сообщение своему приятелю, в котором рассказал о намерении расправиться с семьей. Он также отметил, что мать «гнобила», а младшие сестра и брат недолюбливали его.

При этом в региональной прокуратуре подчеркивали, что знакомые школьника отзывались о нем только положительно. «Он из очень благополучной семьи, неоднократный участник олимпиад, отличник», — заявили в ведомстве.

«Очень спокойный, тихий мальчик, отличный. Его ставили всем в пример. Он очень хороший, он не мог такого сделать, но все сходится на него», — так о предполагаемом злоумышленнике отозвалась его приятельница, передавало РЕН ТВ.

В прокуратуре предположили, что подросток мог страдать шизофренией. «Назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, которая покажет, были ли какие-то отклонения у подростка. Экспертиза будет длиться очень долго, так как человека, которому она будет проводиться, уже нет в живых. Поэтому будут изучены сочинения подростка, его записи в социальных сетях. Также будут опрошены родственники, друзья, учителя и так далее», — сообщал 28 августа РИА «Новости» представитель прокуратуры региона.

Расследование уголовного дела продолжается.