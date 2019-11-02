«Скальпель в детских ручонках»: что уралец творил в морге

Пользователь соцсети «Вконтакте» под ником Аникей Борода из Екатеринбурга заблокирован в связи с публикацией десятков фото из морга. Кадры на странице мужчины ужаснули других пользователей: разрезанные скальпелем тела на больничных каталках, половые органы умерших, а также трупы малолетних детей. Среди самых безобидных снимков — гробы на фоне тела, а также морозильная камера морга с несколькими трупами.

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Все фото сопровождались рассуждениями. «И зачем крысенышу отдельный гроб? Он ведь и не пожил совсем? Его путь — труба крематория. А уж мы будем нюхать корни ромашек из-под земли», — написано под одним из кадров.

Кроме того, уралец в подробностях описывал, как орудует скальпелем во время работы с телами несовершеннолетних. «Вострый скальпелек в детских ручонках не выдадет в тебе Чикатилку», — писал Аникей Борода.

Однако наибольшее отвращение пользователей вызвали признания мужчины в интимной связи с умершими девушками.

«Когда я работал в морге на первом курсе меда, пришлось задержаться. Бухнул и пошел бродить по залам в поисках принцессы на ночь. Найдя, прилег с девкой, чутка присунул, так, на пол-федора. Так вот как-то общались с мертвушками», — рассказывал он.

Помимо комнаты для хранения умерших екатеринбуржец делал фото на местном кладбище. Как правило, на них фигурировал он сам — на фоне могил, в белой маске с крестом и треугольными прорезями, а также со свечой в руке. Пользователи соцсети предположили, что мужчина поклонялся какому-то культу.

Провокационную страничку впервые заметили администраторы сообщества «Типичный Екатеринбург» в соцсети «Вконтакте» — они заявили, что данный пользователь опасен для общества. После этого Аникея Бороду заблокировали.

На инцидент обратило внимание и городское Управление здравоохранения — сотрудники разыскивали заблокированного пользователя среди сотрудников местных моргов, однако безуспешно. «Такого сотрудника и таких стен в муниципальных моргах нет. Можно предположить, что это либо помещение областной судмедэскпертизы, либо морг в одном из городов Свердловской области», — сообщили в ведомстве порталу Ura.ru.

Специалисты Управления здравоохранения уверены, что у уральца нет высшего образования врача-патологоанатома — скорее всего, он занимает должность обычного санитара, а в морг устроился ради ощущений.

Позже личность мужчины практически удалось установить: по единственному фото с лицом со страницы екатеринбуржца был найден другой снимок. На нем он стоит в форме правоохранительных органов с сослуживцами.

Местные СМИ обратились в городское МВД РФ, чтобы проверить, состоит ли еще на службе уралец. В итоге ответ поступил из ведомства по Свердловской области. «Это бывший полицейский, с января 2013 года уволен из органов внутренних дел. Он никакого отношения к системе МВД не имеет», — сообщили в органах радиостанции «Говорит Москва».

Похожая ситуация произошла в Новосибирске в мае 2019 года. Тогда 22-летняя студентка Новосибирского государственного медицинского университета публиковала в своем твиттере провокационные посты о больных и умерших. Девушка проходила производственную практику в медучреждении, где ее отец — Вячеслав Лучинин — занимал должность завотделением хирургии. Однако работа студентке не нравилась, в связи с чем каждый день в своем микроблоге она публиковала едкие комментарии. О них стало известно, когда девушка оскорбила одного из скончавшихся, родственники которого увидели публикацию.

«Когда батя ночью с 2 до 7 стоял в операционной, а этот [идиот] все равно потом умер, вот это подстава (хотя в принципе было ожидаемо, т.к. порезали его как колбасу)», — писала студентка, скрины сообщений оказались в распоряжении Telegram-канала Life Shot.

Близкие упомянутого мужчины возмутились высказываниями Лучининой и потребовали отчислить ее из университета. Племянница покойного рассказала сайту kp.ru, что ее дядя пострадал в результате потасовки, в ходе которой он вступился за молодого человека и заслонил его от удара ножом, в связи с чем он не заслужил таких оскорблений.

В результате студентка была вынуждена принести публичные извинения за свои высказывания. Ее отец уволился из городской больницы. «Я работать здесь не буду, хочу меры такие принять. Население настроено очень негативно не только к ней, а к врачам вообще», — рассказывал мужчина местному порталу Ngs.ru. Что касается его дочери, то вскоре она была отчислена из университета приказом декана лечебного факультета НГМУ Александра Новикова.