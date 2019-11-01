Двойная защита: Голунов пришел в суд под охраной ФСБ

В бронежилете пришел на заседание Басманного суда журналист Иван Голунов. Как сообщает «Интерфакс», его сопровождали два сотрудника ФСБ в масках, поскольку журналист находится под госзащитой.

В ходе заседания рассматривалась жалоба адвоката Голунова – Сергея Бадамшина – на сотрудника Следственного комитета РФ (СКР) за нарушение прав журналиста. Кроме того, адвокат заявил, что следователь бездействовал при рассмотрении сообщения о преступлении со стороны сотрудников полиции.

Суд истребовал материалы проверки СКР по сообщению о преступлении полицейских в отношении Голунова. Заседание перенесли на 11 ноября.

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В свою очередь следователь на суде заявил, что материалы служебной проверки Главного управления собственной безопасности МВД РФ в отношении полицейских, уволенных после «дела Голунова», засекречены.

«Я не понимаю, о каких материалах проверки идет речь. Мы не проводим проверку, мы дело расследуем. (...) После передачи дела к нам (в СК РФ) поступил от подразделения собственной безопасности материал проверки с грифом секретности», – подчеркнул он.

По словам следователя, сейчас устанавливаются лица, подозреваемые в превышении служебных полномочий.

Журналиста-расследователя издания Meduza Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве в районе Цветного бульвара. Полицейские в гражданской одежде представились сотрудниками уголовного розыска. Вскоре следователи предъявили журналисту обвинение в покушении на сбыт наркотических веществ в крупном размере – часть 4 статьи 228.1 УК РФ. Голунову грозило от 10 до 20 лет лишения свободы. Практически сразу же началась беспрецедентная по масштабу кампания в поддержку журналиста.

«Дело Голунова» вызвало широчайший общественный резонанс, в столице проходили круглосуточные пикеты в поддержку Голунова у здания главного управления МВД по Москве.

Уже 11 июня МВД прекратило уголовное дело против журналиста, признав, что его причастность к преступлению не доказана. По словам главы ведомства Владимира Колокольцева, такое решение было принято по результатам биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз.

Спустя два дня президент России подписал указ об увольнении начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО генерал-майора полиции Юрия Девяткина и начальника этого ведомства Андрея Пучкова — их подчиненные разрабатывали и задерживали Голунова. Ранее о смещении их с должности ходатайствовал глава МВД.

После прекращения дела Голунова в отношении оперативников, участвовавших в задержании журналиста, началась внутренняя проверка. В ГУ МВД по Москве сообщили, что по ее итогам в работе полицейских были выявлены нарушения, дело направили в прокуратуру. 22 июня стало известно, что глава МВД лично побеседовал с оперативниками, которые участвовали в задержании Голунова. РБК со ссылкой на источники сообщало, что Владимир Колокольцев 11 июня допросил оперативников и их начальство для того, чтобы узнать полную картину случившегося.

29 июня президент России прокомментировал дело Голунова на пресс-конференции в Осаке по итогам саммита «большой двадцатки». «Что касается ситуации с Голуновым, это не несправедливость — это произвол, это просто произвол, он должен быть расследован и должны быть приняты соответствующие решения по этому вопросу», — заявил Путин.

В свою очередь спикер Совфеда Валентина Матвиенко выступила с предложением усилить наказание за подбрасывание наркотиков. «Вот здесь я бы усилила меры наказания максимально возможно. Это недопустимая вещь», — сказала сенатор.

При этом она высказалась против того, чтобы ослаблять антинаркотическое законодательство. «Распространение наркотиков — это тяжелое преступление, наркомания — это опасная вещь, и ни в коей мере <...> нельзя из-за этой истории менять законодательство», — подчеркнула Матвиенко.

В июле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отметил, что случаи, подобные делу журналиста Ивана Голунова, недопустимы, и работы по предотвращению таких случаев ведутся и курируются Кремлем.

Кроме того, один из полицейских, уволенных по «делу Голунова», обратился в суд 21 августа с надеждой, что его восстановят в должности. Однако судья, проведя заседание в закрытом режиме, решил отклонить иск и не восстанавливать на службе Романа Феофанова.

В 2018 году за наркотики осуждены 92 528 человек. По мнению правозащитников, многие из этих дел были доведены до конца «для отчетности». Нередки случаи, когда наркотические — «народные» — статьи используют для вымогательства.

Фактически, почти 25% российских заключенных отбывают срок за наркотики. Смягчать законодательство в этой сфере нельзя, считает президент РФ Владимир Путин. «Потому что угроза для нашей страны, нации очень велика. Если человек хранит незаконно, перевозит и транспортирует, распространяет даже небольшие объемы груза – нужно нести за это ответственность, никакой либерализации быть не может», — заключил он.