«За репост осудят всех»: что известно о законе о пропаганде наркотиков

В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности за пропаганду и рекламу наркотиков. Инициатором нововведения стали депутаты «Справедливой России» — руководитель Сергей Миронов, а также его заместители Олег Нилов и Михаил Емельянов. Документ размещен на сайте Думы.

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Фракция предлагает дополнить Уголовный кодекс статьей 230.3, согласно которой пропаганда и незаконная реклама запрещенных или психотропных веществ гражданином РФ должна наказываться штрафом в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей либо денежным взысканием в размере зарплаты осужденного за период до трех лет. Также суд сможет отправлять злоумышленников в колонии на срок от двух до пяти лет.

Более суровые наказания будут действовать в отношении СМИ, интернет-ресурсов, а также лиц без российского гражданства или иностранцев. Так, если законопроект вступит в силу, то за пропаганду запрещенных веществ на телевидении можно получить штраф до 1 млн рублей либо отправиться в колонию на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности на протяжении пяти лет.

На данный момент реклама или пропаганда наркотиков считается административным правонарушением – фракция предложила перевести эту статью в уголовную плоскость.

Замглавы «Справедливой России» Емельянов, который инициировал нововведение вместе с Мироновым, рассказал «Газете.Ru», что ждет россиян в случае, если реформа все-таки вступит в силу.

«Если человек сделает репост записи, которая пропагандирует наркотики, то, думаю, это будет поводом для привлечения к уголовной ответственности. Человек же понимает, что он делает — зачем совершать такие вещи? А в случае, если сообщество опубликовало запись с пропагандой, а люди только репостнули, все равно все подлежат осуждению», — подчеркнул депутат.

При этом, если правоохранители зафиксируют на странице пользователя Сети юмористическую публикацию про наркотики, то, по словам Емельянова, уже суд будет выяснять — пропаганда это или нет. «Просто так установить невозможно, какую цель имел пользователь, который якобы пошутил – юмор же тоже может быть разный», — подчеркнул замглавы фракции.

С критикой законопроекта выступил адвокат Алексей Гавришев — он опасается, что в случае введения наказания за пропаганду наркотиков в соцсетях на скамье подсудимых окажется много россиян.

«Велика вероятность, что к уголовной ответственности будут привлекать без разбора и за все подряд, в том числе за старые китайские кошельки и рюкзаки с изображением конопли, и за репосты клипов американских хип-хоп исполнителей», — пояснил Гавришев в разговоре с «Газетой.Ru».

Один из авторов реформы Сергей Миронов пояснил, что она необходима для выполнения поручения президента России Владимира Путина. Он распорядился не только ввести уголовную ответственность за пропаганду, но и увеличить штат сотрудников МВД для борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Кроме того, российский лидер посчитал, что стоит уделить особое внимание таким вопросам, как профилактика потребления наркотиков, реабилитация и ресоциализация, а также поддержка негосударственных организаций, помогающих наркозависимым.

Отчет о проделанной работе депутаты должны будут представить до 10 января 2020 года, сказано на сайте президента.

«Нет наркотиков безвредных. Те, кто распространяет такой миф, являются такими же преступниками, как и продавцы зелья. И ответственность они должны нести соответствующую», — заявил Миронов, комментируя новый законопроект.

При этом замглавы «Справедливой России» Михаил Емельянов уточнил, что законопроект готовился фракцией еще до поручения президента РФ. Однако после того, как были опубликованы распоряжения российского лидера, фракция тут же решила внести нововведение на обсуждение.

«Могут зафиксировать нарушения из-за того, что мы внесли проект без разрешения Верховного суда и правительства, так как хотели получить их одобрение параллельно с внесением. Но если профильный комитет решит вернуть акт, то мы снова его внесем»,

— пояснил депутат.

Он также добавил, что в связи с поручениями Путина подобное нововведение могут внести и другие депутаты. Так, предложить свой проект для борьбы с наркотиками могут в комитете Госдумы РФ по охране здоровья.

«Идею мы поддерживаем, но каждый законопроект у нас подвергается серьезному экспертному обсуждению. Для борьбы с наркотиками мы тоже делаем. Более того, когда ставит задачи президент, мы стараемся делать это все в плоскости межфракционного согласия. Поэтому, может, внесем свой законопроект или будем думать о поправках», — заявил председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов «Газете.Ru».