«Дешевая романтика»: в Чечне взялись за свадебные кортежи

Инициатива возникла после того, как 21 октября в результате аварии с участием свадебного кортежа в Курчалойском районе погибли шестимесячный ребенок и женщина, семь человек получили травмы.

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По данным ГИБДД, одна из машин колонны выехала на полосу встречного движения, вследствие чего произошло столкновение. После этого власти республики потребовали принять меры для предотвращения подобных трагедий.

«Рассматривается вопрос, связанный с уменьшением количества автомобилей, участвующих в свадебном мероприятии. Кроме того, при проведении свадеб граждане должны уведомить районные отделы ГИБДД за четыре дня до предстоящего события и согласовать маршрут передвижения», — заявил РИА «Новости» начальник управления Идрис Черхигов.

Подробностей о допустимом количестве автомобилей, которые смогут идти в свадебной колонне, не сообщается. Как рассказали в госавтоинспекции, статистика со свадебными кортежами по региону невысокая, однако инцидентов достаточно, чтобы ввести ограничение.

Происшествия на дорогах с участием машин, участвующих в торжестве, происходят не только на Кавказе. Так, 12 октября в Ростове свадебный кортеж заблокировал движение ради танца жениха.

Как рассказали участники дорожного движения местному порталу «Don Day», праздничная колонна двигалась в районе площади 2-й Пятилетки, после чего остановилась и перекрыла две полосы. Из-за препятствия за считанные минуты на дороге образовалась пробка — водителям пришлось ждать порядка 15 минут.

Некоторые автомобилисты сняли танец жениха и огромную пробку на видео. Ростовчане были возмущены таким поведением молодожена, назвав его откровенным хамством.

«Всегда максимум, что себе позволяли нормальные свадьбы, так это, когда первая машина перекрывала на перекрестке движение, чтобы сохранить целостность кортежа. И все относились с пониманием. Но если перекрывают движение в той полосе, где двигался сам кортеж — это уже беспредел», — возмущались местные жители в соцсетях.

Также местным СМИ стало известно, что региональное управление ГИБДД никак не отреагировало на сообщение о происшествии.

Скандалом часто заканчивается праздничная стрельба, которую устраивают во время движения кортежей. Подобный инцидент произошел, например, 14 сентября 2019 года на федеральной трассе «Кавказ», на территории Каякентского района — по данным регионального МВД, в тот день 31-летний житель дагестанского города Избербаш произвел несколько выстрелов из винтовки «Винчестер».

Мужчина передвигался на автомобиле марки Cadillac, а в качестве сопровождения выступила машина марки Mercedes. На ходу он устроил праздную стрельбу — приятели сняли это на видео, после чего выложили видео в соцсеть Instagram.

Пользователи неоднозначно отреагировали на поведение дагестанца. «Дешевая романтика», — поделился мнением один из подписчиков. В то же время местные жители поддержали стрелка — они считают, что это древняя традиция, бороться с которой не стоит.

«Это же свадьба, и традиция стрелять в воздух идет со времен двустволок наших прадедов. Стрельбой давали знак, что кортеж с невестой приближается, потому что все с нетерпением ждали начала праздника. В старину невесту привозили на тачанке в упряжке красивых лошадей. Скоро в Дагестане будут судить того, кто высморкается», — заявил один из пользователей.

Еще одну праздничную стрельбу 8 июля 2019 года устроили на улице Грозненской в городе Хасавюрт Республики Дагестан — мужчины производили выстрелы из нескольких автоматов, а также пистолета. Как сообщал портал «Регион online», очевидцы пожаловались полиции на нарушение порядка.

Однако приехавшие на вызов сотрудники правоохранительных органов не смогли сразу задержать подозреваемых, они оказали сопротивление — между гостями свадьбы и полицейскими завязалась потасовка.

«Составлены административные материалы по статье 20.13 КоАП РФ и по статье 19.3 КоАП РФ за стрельбу в неотведенном для этого месте и неповиновение законному требованию полицейского», — рассказалив пресс-службе регионального ГУ МВД.

После того как полицейским удалось задержать подозреваемых, был эвакуирован один из автомобилей. Во время досмотра были изъяты три ружья «Сайга» и травматический пистолет «Гроза». Затем дагестанцев доставили в отдел полиции для разбирательств — они получили на руки копии протоколов со штрафами, а также на камеру извинились за свой поступок.

Громкие инциденты, связанные со свадебной стрельбой в воздух, происходят и в Москве. 29 апреля прошлого года двух мужчин, стрелявших из кортежа, двигавшегося по Калужскому шоссе, задержали полицейские. По предварительным данным, выстрелы производились из травматического оружия.