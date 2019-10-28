Право на смерть: разрешат ли эвтаназию в России

Министр здравоохранения Вероника Скворцова считает, что россияне сами должны принять решение о том, вводить ли в стране эвтаназию — для этого необходимо провести референдум. Об этом чиновница заявила в эфире радио «Комсомольская правда».

«Я не буду прогнозировать, как вопрос об эвтаназии будет решаться конкретно в нашей стране. Само население должно будет решить, оно готово на это пойти или нет», — отметила Скворцова.

По словам министра, в некоторых других странах решение по эвтаназии также принимало население на референдуме.

Реклама

В Кремле нет никакой позиции по этой теме, прокомментировал инициативу главы Минздрава пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мне не известно о каких-то сформулированных рекомендациях, которые поступали бы от правительства на этот счет, поэтому здесь нет каких-либо сформулированных позиций», — сообщил Песков.

К предложению Вероники Скворцовой скептически отнеслась председатель ЦИК Элла Памфилова. «Этот вопрос не решается на референдуме», — сказала она изданию «Подъем».

Эвтаназия — это не единственный способ избавить тяжелобольного человека от страданий, об этом также напомнила министр здравоохранения в эфире «Комсомольской правды». Действительно, 17 марта 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон о паллиативной помощи. Согласно документу, каждый неизлечимо больной имеет право на обезболивание, в том числе при помощи сильнодействующих и наркотических препаратов.

Закон четко определил само понятие паллиативной помощи, которое включает не только медицинскую, но и психологическую, социальную, духовную поддержку пациента и его родных не только в специализированных отделениях и хосписах, но и дома.

Если Скворцова готова предоставить россиянам право выбора, то бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в феврале 2019 года высказался категорически против эвтаназии в России. «Каждый врач давал клятву, в которой написано — действовать исключительно в интересах больного независимо от его пола, вероисповедания, служебного положения и тому подобного. Проявлять высочайшее уважение к жизни человека, никогда не прибегать к осуществлению эвтаназии. Это правильно», — заявлял он в разговоре с НСН.

По его мнению, предлагать человеку эвтаназию бесчеловечно и кощунственно.«В некоторых скандинавских странах наши коллеги этим занимаются. Но это уже не врачи. Это уже палачи. Не надо делать из врача палача», — заключил Онищенко.

В разговоре с радио «Комсомольская правда» Скворцова также упомянула, что в некоторых странах, где разрешена эвтаназия, есть случаи злоупотребления этим правом. В нашей стране эвтаназия запрещена на законодательном уровне. Статья 45 закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» называется «Запрет эвтаназии».

Согласно тексту, любому медицинскому работнику запрещено осуществление эвтаназии — ускорение по просьбе пациента его смерти какими-либо действиями или бездействием, в том числе прекратив искусственно поддерживать жизнь пациента. С точки зрения Уголовного кодекса Российской Федерации эвтаназия приравнивается к статье «Убийство».

Еще в 2007 году сообщалось, что Совете Федерации готовится законопроект, разрешающий в России эвтаназию — одним из инициаторов введения этого закона выступила тогдашний председатель комитета по социальной политике Валентина Петренко. «Эвтаназия ни в коем случае не будет носить массовый характер, это должен быть выход для особых больных, которые не имеют шансов на выздоровление, мучаются болями или имеют сильнейшие увечья и которые сами просят о том, чтобы их освободили от страданий», — говорила политик «Коммерсанту» в марте 2007-го.

По предложению Петренко, инициатива о проведении эвтаназии должна была исходить от самого больного: предполагалось, что он заявит о своем желании уйти из жизни сначала в устной форме лечащему врачу, а затем напишет на его имя заявление, заверенное нотариально — на рассмотрение его выделялось два месяца, чтобы врачи могли изучить историю болезни и понять, не повлиял ли кто-нибудь на решение больного.

Однако в тот же день, когда «Коммерсант» опубликовал статью о законопроекте с комментарием его инициатора Валентины Петренко, сенатор выступила с опровержением в «Ведомостях».

Она заявила, что закон не разрабатывается — «его текст не существует», — а только обсуждается, поскольку в комитет Совфеда по социальной политике поступают письма от «больных людей, которые говорят, что в ряде стран Европы разрешена эвтаназия и ее следует ввести в России».

По словам Петренко, комитет решил порассуждать на эту тему и поговорить о возможности разрешить эвтаназию в России.

Эвтаназия, или «право на смерть», разрешена в нескольких странах мира — в Швейцарии, Канаде, Люксембурге, Колумбии, в пяти штатах США и с 2019 года — в Австралии. В Бельгии и Нидерландах разрешено, с официального разрешения родителей, проводить эвтаназию детей. Пассивную эвтаназию (то есть намеренное прекращение медиками поддерживающей терапии) можно оформить в Индии, Германии, Испании, Албании и Израиле.

Первой в мире страной, где эвтаназию разрешили законодательно, стали Нидерланды. В 2001 году здесь был принят закон «Прекращение жизни по запросу и ассистируемый суицид», вступивший в силу в 2002-м.

По голландскому законодательству, для получения разрешения на эвтаназию существует ряд правил. Во-первых, пациент должен быть не младше 12 лет, при этом до 16 лет требуется согласие опекунов или родителей.

Во-вторых, пациент должен предоставить документ, подтверждающий его дееспособность и вменяемость. В-третьих, он должен получить все консультации, рекомендации и пакет разрешительных документов от лечащего врача и разрешение от комитета по этике. При этом к врачу предъявляется целый список требований, а для иностранцев в Нидерландах (в отличие, например, от Швейцарии) эвтаназия запрещена.

Россияне до сих пор не определились со своим отношением к праву добровольно уйти из жизни для тяжелобольного. В феврале 2019 года ВЦИОМ провел опрос с целью выяснить, допускают ли жители нашей страны случаи, когда эвтаназия возможна.

Выяснилось, что 37% граждан России не знают, что это за процедура. При этом число тех, кто имеет представление об эвтаназии — 51%. 81% респондентов высказались категорически против разрешения эвтаназии всем желающим после 60 лет, независимо от состояния здоровья. Однако половина опрошенных поддержала эвтаназию для смертельно больных пациентов, которым каждый день приносит боль.