Электрошокер и угрозы: полиция проверит экс-мэра Грозного

Полиция Чечни запустила проверку в отношении бывшего мэра Грозного Ислама Кадырова после того, как в Сети было опубликовано видео, на котором экс-чиновник грубо обращается с гражданами республики, а также угрожает им расправой и липовыми обвинениями. Об этом сообщил замглавы уголовного розыска грозненского УМД РФ Саламбек Мутиев телеканалу ЧГТРК «Грозный».

Реклама

«В наш адрес переданы видеоматериалы, на основании которых проводится проверка. В установленные законом сроки будет принято процессуальное решение», — заявил правоохранитель.

Кадры с угрозами и применением насилия со стороны бывшего мэра были сняты его пресс-службой — их хронометраж составляет восемь часов, пишет ЧГТРК «Грозный». На них Ислам Кадыров обращается к предполагаемыми злоумышленникам — периодически во время разговора он бьет их электрошокером, а также угрожает привлечением по уголовной статье о финансировании терроризма.

По данным чеченского телеканала, такие методы воздействия экс-чиновник использовал для того, чтобы добиться от подозреваемых чистосердечного признания.

На еще одном видео, оказавшимся в распоряжении ЧГТРК «Грозный», бывший мэр проводит налоговый рейд. В ходе операции его охрана заломила руки мужчине, который высказал недовольство грубостью чиновника.

Выяснилось, что именно за такие действия экс-мэр Грозного был отстранен от должности главой Чечни Рамзаном Кадыровым. «Он очень много сделал на этом посту по многим вопросам. Но когда стало известно, что для достижения даже каких-то благих целей Ислам использовал неприемлемые методы, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отстранил чиновника»,

— подчеркнул пресс-секретарь президента республики Альви Керимов.

Ранее, 22 октября, прошло еще одно увольнение в Чечне. Глава республики отстранил спикера республиканского парламента Магомеда Даудова от должности куратора третьего сектора, сообщали в администрации Курчалоевского района.

Отметим, что 15 августа Кадыров разделил Чечню на восемь секторов и зон, назначив региональных правоохранителей и чиновников кураторами муниципалитетов для более эффективного социально-экономического развития территории. Даудов стал контролировать Курчалоевский и Шалинский районы. 16 октября президент республики на совещании впервые осудил Даудова публично, высказав неодобрение методом работы спикера парламента в должности куратора.

Место Даудова занял гендиректор ООО «Чеченгазпром» Ломали Баймурадов — его представил на совещании глава Курчалоевского района Хамзат Кадыров, передавало агентство «Грозный информ».

О еще нескольких увольнениях высокопоставленных лиц в Чечне стало известно 21 октября. Тогда от своих должностей были отстранены четыре депутата сельского поселения Серноводское, сообщалось в заявлении республиканской прокуратуры. По данным ведомства, причиной для увольнения стали незадекларированные имущество и доходы.

«Установлено, что депутатами Совета депутатов Серноводского сельского поселения не представлены сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, супругов и своих несовершеннолетних детей за 2018 год»,

— сообщили в прокуратуре.

В свою очередь председателя совета депутатов Серноводского обязали устранить выявленные нарушения закона о противодействии коррупции при представлении сведений о доходах, а также принять меры к тому, чтобы такие ситуации не повторялись.

Осенью прошлого года в Чечне также проходил ряд увольнений. Так, 14 октября 2018 года Кадыров отстранил от должностей четырех глав районов Грозного — префекта Ленинского, Старопромысловского, Октябрьского и Заводского районов

«За ненадлежащее исполнении служебных обязанностей и некачественное выполнение серьезных поручений отстранены от занимаемых должностей префекты Ленинского, Старопромысловского, Октябрьского и Заводского районов. Это Шамиль Очаров, Зелимхан Истамулов, Русланбек Исмаилов и Хасан Камаев», — писал глава Чечни в своем Telegram-канале.

По его словам, за многими жителями города числились долги за газ и электричество — в связи с этим президент республики предлагал выявить категорию граждан, которая не может оплатить коммунальные услуги, и ввести для них субсидии, однако уволенные префекты подошли к разрешению этой ситуации «формально», отметил Кадыров.