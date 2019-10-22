«Слишком дорого»: почему в России так мало заключенных

Количество заключенных в России достигло исторического минимума – по данным на 1 октября, в колониях содержатся 434,3 тыс. осужденных, сообщает Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН). С начала года численность заключенных сократилась на 30 тыс. человек (более 6%) – с 463 тыс. до 434 тыс.

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«Численность осужденных, подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, к настоящему времени достигла минимальных значений в истории РФ», – уточнили во ФСИН.

Наибольшее снижение этого показателя за 10 месяцев нынешнего года зафиксировано в Свердловской области, где численность заключенных уменьшилась на 1344 человека, Пермском крае (на 1249 человек) и Красноярском крае (на 1172 человек).

Кроме того, исторического минимума достигло и число подозреваемых, на время следствия заключенных под стражу. Впервые в российских СИЗО находятся менее 100 тыс. человек – 98,3 тыс. заключенных. Для сравнения, на 1 октября прошлого года, этот показатель составил 100,5 тыс. человек.

В беседе с «Газетой.Ru» замглавы ФСИН Валерий Максименко объяснил, что снижение количества заключенных связано с гуманизацией российского уголовного законодательства.

«ФСИН неоднократно обращался в Верховный суд с просьбой дать разъяснения нижестоящим судам, чтобы людей за незначительные преступления – например, кражи в магазине – в колонии не отправляли. Ну украл человек тапочки за 500 рублей, что его теперь пожизненно посадить? Да нет, конечно», – сказал представитель ведомства.

По словам Максименко, российские суды все чаще выносят гуманные приговоры: например, отправляют людей на исправительные работы, а не в колонию. Снижение количества заключенных выгодно для государства и с финансовой точки зрения, поскольку содержание человека в СИЗО или тюрьме – удовольствие дорогостоящее, подчеркнул замглавы ФСИН.

«Его надо лечить, кормить, одевать. Ведь как только человек попадает в тюрьму, у него обостряются заболевания, даже которых не было. Поэтому мы просили Верховный суд, чтобы за незначительные преступления людей не держали в тюрьме», – заключил он.

Отметим, что снижение количества заключенных в России наблюдается последние шесть лет. В начале января 2013 года в исправительных колониях, тюрьмах, лечебных исправительных учреждениях и воспитательных колониях содержались 588 тыс. осужденных. В 2014 году эта цифра составила 563 тыс., в 2017 – 523 тыс., в начале 2018 года в колониях отбывали наказание 497,8 тыс. осужденных. При этом к концу прошлого года этот показатель снизился на 30 тыс. человек – до 467 тыс.

Кроме того, общественники в стране давно говорят о необходимости гуманизации системы наказания за преступления в сфере предпринимательской деятельности. 15 октября стало известно, что Общественная палата (ОП) РФ к концу месяца подготовит комплекс предложений по этому вопросу.

На круглом столе в ОП участники заявили, что, согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), «71% опрошенных предпринимателей считают условия ведения бизнеса в России неблагоприятными».

Как заявил секретарь ОП Валерий Фадеев, одной из причин «этого неблагоприятного климата» являются уголовные дела против бизнесменов. Эксперты на совещании предложили ввести в законодательство понятие «преступления в сфере предпринимательской деятельности», запретить возбуждение уголовных дел по фактам неисполнения гражданско-правовых сделок и расширить полномочия прокуратуры в осуществлении контроля за следственными органами.

Кроме того, в ОП считают необходимым закрепить в судебной практике освобождение под залог подозреваемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности. По мнению участников круглого стола, арест фигурантов подобных уголовных дел является излишне жесткой и необоснованной мерой. Для этого необходимо создать единый залоговый фонд, который, по их мнению, «позволит содействовать предпринимателям в изменении меры пресечения на залог».

Если же суд решил отправить фигуранта уголовного дела под стражу, то в постановлении он должен указать «конкретные основания, по которым деяние не относится к преступлениям, совершенным в сфере предпринимательской деятельности», считают эксперты Общественной палаты.