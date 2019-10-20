Простят два года: кого отпустят на пенсию раньше срока

В Пенсионном фонде России рассказали, что россияне смогут выйти на пенсию раньше срока, если у них нет возможности найти работу. Об этом сообщает «Российская газета».

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Для того чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода пенсионной реформы, необходимо получить соответствующее подтверждение в центре занятости.

По данным на 1 июля 2019 года, в России 23,5 тыс. граждан предпенсионного возраста, которые не могут трудоустроиться. ПФР, рассмотрев этот вопрос, выделил в бюджете 4,4 млрд рублей для следующего года, 5,6 млрд рублей для 2021-го и 6,4 млрд для 2022-го — эти деньги пойдут на выплаты безработным предпенсионерам.

Напомним, 3 октября 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о совершенствовании пенсионной системы России. С 2019 года начинается поэтапное повышение возраста для выхода на пенсию на пять лет — женщин до 60 лет, мужчин до 65 лет.

Изначально законопроект предполагал постепенное повышение возраста выхода на пенсию — на пять лет для мужчин и на восемь лет для женщин. Однако во втором чтении в Госдуме были учтены предложения президента, который отметил, что условия должны быть равными.

При этом в законе также учитываются меры по защите лиц предпенсионного возраста: за увольнение вводится уголовная ответственность — в Уголовный кодекс добавили статью 144.1. В ней указывается, что

за увольнение или необоснованный отказ в трудоустройстве людям, которым до пенсии остается менее пяти лет, работодателю назначается штраф в размере 200 тыс. рублей. Также для лиц предпенсионного возраста увеличивается пособие по безработице — с 4,9 тыс. рублей до 11,3 тыс. рублей сроком на один год.

Согласно поэтапному внедрению реформы в 2019 и 2020 году женщины будут выходить на пенсию в 55,5 года, а мужчины в 60,5 года. Но уже в 2021 году эти цифры составят 56,5 года и 61,5 года соответственно. В 2028 году реформа выйдет на окончательные цифры.

Однако во многих регионах России данная реформа не соблюдается — работодатели не берут граждан предпенсионного возраста, поскольку у них нет необходимых навыков для работ. При этом центры переподготовки кадров не работают.

Исследование «Авито. Работа», поступившее на прошлой неделе в «Газету.Ru», показало: почти каждый пятый работодатель не готов нанимать людей старше 45 лет.

«83% компаний России нанимают сотрудников старше 45 лет, оставшиеся 17% респондентов сообщили, что не принимают в штат таких соискателей», — утверждали эксперты. Хуже всего обстоят дела на рынке труда для тех соискателей зрелого возраста, которые ищут работу в сфере IT, розничной торговле и торговых центрах, банках, а также сфере по оказанию услуг населению, следует из опроса. При этом на предприятиях тяжелой промышленности людей, возраст которых приближается к 50-ти, берут с большей охотой — 94% компаний заявили, что готовы нанимать таких сотрудников. Также им проще трудоустроиться в сфере образования (92% респондентов) и интернет-торговле (90% опрошенных).

Стоит, однако, отметить, что возрастным соискателям предлагаются далеко не самые высокие должности — это водители (их готовы принять 42% работодателей), рабочие (36%) и уборщики (34%).

Причина, по которой возрастных кандидатов не готовы принимать на работу, в том, что им, по мнению кадровиков, не хватает необходимых навыков и мотивации. «У нас люди старших возрастов по своим квалификациям довольно сильно отличаются от людей молодых», — ранее заявил «Газете.Ru» старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

Согласен с ним и заместитель генерального директора «Работа.ру» Александр Ветерков. Как объяснил он ранее «Газете.Ru», от возрастных сотрудников ждут пониженной мотивации и, как следствие этого, продуктивности, они не готовы учиться новому, у них могут быть завышенные ожидания или заниженная самооценка, проблемы со здоровьем и трудности с адаптацией в молодом коллективе.