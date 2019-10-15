Дело на 20 миллиардов: что будет с экс-губернатором

Инициатива о возбуждении уголовного дела в отношении экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского возникла после проверки Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом сообщил руководитель ФАС РФ Игорь Артемьев.

«Уголовное дело возбуждено. Насколько я могу знать, оно активно расследуется», — заявил Артемьев.

Сам Дубровский сведения о возбуждении уголовного дела никак не комментирует. Как сообщил изданию «Верстов.инфо» сын экс-главы региона, его отец считает все новости по этому поводу фейковыми.

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«Не хочу никого обвинять, так как это не доказано. Авторами новости может быть целая группа лиц. Лично Борису Александровичу все это очень неприятно, — заявил Александр Дубровский. — Подавать в судебные органы на эти, как я считаю, фейковые новости он не намерен».

Накануне наличие уголовного дела в отношении Бориса Дубровского опроверг и его адвокат Рустам Курмаев. По его словам, экс-губернатор ни разу не приглашался для дачи показаний и участия в следственных действиях.

«По нашей информации, такого уголовного дела нет. Более того, в случае возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица лицо уведомляется следственным органом о возбуждении уголовного дела. Ни Борис Александрович, ни его адвокаты не были уведомлены о возбуждении какого-либо уголовного дела», — заявил Курмаев РИА «Новости».

Собеседник агентства также подчеркнул, что адвокат Игорь Трунов, ранее распространивший информацию о возбужденном уголовном деле, никогда не представлял интересы Дубровского. Сам Курмаев, как он утверждает, виделся со своим подзащитным на прошлой неделе. Он добавил, что защита уже направила запрос в следственный департамент МВД России с просьбой уведомить о возбуждении уголовного дела, «если таковое есть».

Напомним, что 11 октября адвокат Игорь Трунов сообщил СМИ о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий в отношении Бориса Дубровского. По его словам, бывшего губернатора подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ) в период с 2016 по 2018 год.

Как полагает следствие, за это время экс-чиновник нанес государству ущерб в размере 20 млрд рублей. По инкринимируемой ему статье Дубровскому грозит до семи лет лишения свободы.

Как уточнил Трунов, расследованием уголовного дела занимается следственный департамент МВД. Другие детали дела он не раскрыл.

Кроме того, еще летом 2019 года в СМИ также появилась информация о том, что Дубровский скрывается в Швейцарии. «Борис Александрович еще месяц назад уехал в Швейцарию, где у него есть дом, оформленный на сына – Александра Дубровского. Этот дом он построил еще тогда, когда был директором Магнитогорского металлургического комбината», — рассказывал источник портала URA.ru в июле.

При этом за две недели до отъезда экс-чиновник также успел побывать в Кремле, где проходила встреча президента Владимира Путина с бывшими губернаторами. Там он был награжден орденом Дружбы.

Пост губернатора Дубровский занимал с 2014 года, однако в марте этого года написал заявление о досрочной отставке на имя президента. Тогда чиновник подчеркнул, что принял это решение самостоятельно.

Тем не менее, как выяснилось позже, за день до подачи заявления Дубровского, 18 марта, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла решение по делу о сговоре при проведении госзакупок на ремонт автодорог в Челябинской области. Как сообщили в ведомстве, подавший заявление об отставке губернатор наряду с региональным министерством дорожного хозяйства и АО «Южуралмост» нарушили антимонопольное законодательство при проведении 29 аукционов на общую сумму свыше 8 млрд руб.

Подряды, о которых идет речь, были связаны со строительством дорог – на протяжении всего времени службы Дубровского «Южуралмост» строил и содержал за бюджетный счет до 92% дорог в регионе. Как уточнили в ФАС, до вступления Дубровского в должность компания выполняла лишь 9% челябинских дорожных подрядов.

В антимонопольной службе также подчеркнули, что материалы проверки в отношении Дубровского в ближайшее время будут переданы в МВД и Генпрокуратуру.