«Умоемся кровью»: почему смертная казнь не вернется в Россию

Фракция «Справедливая Россия» в ближайшее время внесет в Госдуму проект о частичной отмене моратория на смертную казнь. Партия предлагает применять высшую меру пресечения в отношении убийц детей, заявил ее глава Сергей Миронов.

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Политик добавил, что ранее фракция уже вносила подобный законопроект, однако тогда смертную казнь требовали применять в отношении террористов. «Но сегодня мы говорим: «Чем отличается террорист от детоубийцы?». Да ничем, только тем, что он лозунги никакие не выдвигает, ничего человеческого у него не осталось», — подчеркнул Миронов.

Общественность вновь подняла вопрос о возвращении смертной казни после того, как стало известно о гибели девятилетней девочки из Саратова.

Утром 9 октября школьница пошла на уроки — путь в учебное заведение лежал через гаражный кооператив. В одном из гаражей в этот момент находился ранее судимый 35-летний Михаил Туватин, который впоследствии и задушил девочку. На допросе он признался в содеянном. Несмотря на раскаяние обвиняемого, россияне заговорили о справедливости казни детоубийц.

В частности Госдума провела опрос на своей официальной странице в соцсети «Вконтакте». Голосование показало, что 80% респондентов — более 46 тыс. человек — поддерживают возвращение смертной казни для педофилов и убийц несовершеннолетних. Не согласились с расправой над преступниками лишь 17% — 9 тыс. опрошенных.

«Отмена моратория — попытка мести»

Возмутился результатами данного голосования глава движения «За права человека» Лев Пономарев. «Все правозащитное сообщество и я категорически против отмены моратория на смертную казнь. Этот вопрос исследован и научно, и морально. Кроме того, население России не доверяет российскому правосудию.

Желание вернуть смертную казнь — это эмоции, ощущение мести за потерянного ребенка. Если делегировать государству право на убийство, то Россия будет умываться кровью», — подчеркнул правозащитник в разговоре с «Газетой.Ru».

Эксперты сомневаются, что предложение депутатов будет одобрено Госдумой. «Инициатива «Справедливой России» не пройдет — это не более, чем попытка демагогии. Хотя я — сторонник отмены моратория. Достаточно посмотреть на рост преступности после ликвидации смертной казни. Однако в России, конечно, опираются на работы либерально направленных специалистов, которые не поддерживают такое наказание», — заявил «Газете.Ru» доктор юридических наук, профессор университета Вирджинии Александр Домрин.

Депутат Госдумы Сергей Иванов также назвал инициативу фракции попыткой ответить на запросы граждан в связи с трагедией в Саратове. «У нас довольно сильные настроения, которые можно охарактеризовать, как око за око, зуб за зуб. Поэтому сейчас отмена моратория на смертную казнь очень востребована. С другой стороны, если убить преступника, то количество убийц останется прежним. К сожалению, эти проекты возникают после резонансных случаев — они обусловлены запросом общества. Впоследствии все утихнет», — пояснил «Газете.Ru» член комитета по государственному строительству и законодательству.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова согласна с тем, что смертная казнь в Россию не вернется.

«Конечно, отмена моратория на смертную казнь невозможна на данном этапе развития. Ряд международных норм и обязательств предписывают сегодняшнюю ситуацию», — сказала Кузнецова, передает РИА «Новости».

«Путин не хочет, чтобы Россия озверела»

Мораторий на смертную казнь действует в РФ с тех пор, как страна вступила в Совет Европы 28 февраля 1996 года. Уже в 1997 году Россия подписала протокол №6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни. Вопрос о возможном возвращении высшей меры пресечения поднимается политиками часто. Так, в 2015 году Госдума не приняла проект о частичной отмене моратория на казнь в отношении террористов.

Президент России Владимир Путин такое наказание для преступников считает неэффективным. «Иногда, когда сталкиваешься с такими вещами, рука сама тянется к авторучке, чтобы подписать какие-то документы, направленные на возвращение смертной казни, или попросить об этом депутатов. Но специалисты считают, что само ужесточение наказания не ведет к искоренению, к снижению уровня преступности», — отмечал Путин в ходе Прямой линии 25 апреля 2013 года.

«Президент не хочет, чтобы страна озверела на глазах у всего мира — чувствует ответственность», — считает Лев Пономарев. Между тем специалист по конституционному праву Домрин заявил, что Путин не намерен возвращать смертную казнь из-за его стремления европеизироваться.

В то же время смертная казнь еще является законным наказанием в некоторых странах мира. Так, в соответствии с американской конституцией, в США лишают жизни за преступления с отягчающими обстоятельствами в 29 штатах — при этом мера пресечения применима только в отношении совершеннолетних, которые были вменяемы на момент преступления.

«Если в Америке в некоторых штатах сохранилась смертная казнь, это вовсе не значит, что они дикие. На самом деле, они рациональные люди, которые считают, что смертная казнь помогает бороться с преступностью. Очень важный аргумент, который нужно приводить сторонникам смертной казни — это то, что срок между вынесением смертного приговора и его исполнением — 20-25 лет. За это время правоохранители могут обнаружить настоящего преступника, если осужденный человек не виноват», — уверен профессор университета Вирджинии Домрин.