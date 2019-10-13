«Должен быть в центре»: в Екатеринбурге выбрали место для храма

В Екатеринбурге прошел опрос жителей о месте построения кафедрального собора Святой Екатерины, вокруг возведения которого в мае этого года возник скандал. По мнению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, этим место должна стать историческая часть города — площадка Приборостроительного завода, которая находится недалеко от изначального местонахождения храма.

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«Это место максимально приближено к историческому месту, и этот собор должен быть кафедральным и быть в центре. Если выиграет площадка за Макаровским мостом, то мы будем ее воспринимать как храм, как собор Святой Екатерины – нет», — сказал служитель церкви. Он выразил надежду на то, что «голос здравого смысла и любви к своему городу и истории будет преобладать», передает ТАСС.

С этим местом для строительства храма согласен и полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов. По его словам, в центре города необходимо размещать знаковые места, которые «навеки будут напоминать об истоках города».

«Так как это будет главный собор, то он должен стоять в историческом центре», — уверен полпред.

В воскресенье, 13 октября, в Екатеринбурге был открыт 51 участок для проведения голосования за место под строительство храма. Местные власти после отбора предложенных вариантов предоставили жителям города два места на выбор: участки на месте Приборостроительного завода и за Макаровским мостом.

Согласно экзит-полам «Центра общественных инициатив» на 20.00 (18.00 по мск), в голосовании лидирует первый вариант по итогам опроса примерно 60 тыс. респондентов. По предварительным данным горизбиркома, на голосование пришли около 100 тыс. активных граждан.

Экзит-полы показывают, что за площадку бывшего Приборостроительного завода в историческом центре Екатеринбурга проголосовали 43,23%, передает ТАСС. Второй вариант выбрали 27,19% жителей, а 29,57% отказались участвовать в опросе.

Агентство отмечает, что очереди на участках выстроились с самого утра.

Вместе со всеми под моросящим дождем стоял и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который за время ожидания успел ответить на вопросы горожан. Глава региона, как отмечает СМИ, также выбрал территорию бывшего завода.

Собор святой Екатерины был разрушен в 1930 году. Новый храм планировали построить к юбилею города в одном из скверов Екатеринбурга у драматического театра. Несмотря на то, что по словам местных властей, проект постройки храма обсуждался много раз, в мае этого года местные жители устроили акции протеста против строительства.

В течение нескольких дней екатеринбуржцы требовали убрать заборы и оградительные конструкции из сквера. Позже действия митингующих вылились в столкновение с охраной. Как рассказывал губернатор Свердловской области, митингующие «конфликтовали с охраной площадки, уронили ограждение, отказывались уходить и требовали сохранить сквер».

В протестах приняли участие около 2 тыс. граждан. Всего за три дня митингов были задержаны около 100 жителей города, сообщало РИА «Новости». Более 20 участвовавших в акциях привлекли к административной ответственности по статье «Мелкое хулиганство».

Президент России Владимир Путин предложил провести опрос местных жителей. После этого местные власти начали собирать предложения горожан о местах, где можно было бы построить собор. Как рассказал мэр города Александр Высокинский, екатеринбуржцы самостоятельно предложили мэрии и РПЦ более 8 тыс. вариантов. Из них, отметил глава Екатеринбурга, в черте города было предложено примерно 50 мест для строительства.

«Есть и много обращений, не относящихся к Екатеринбургу, например, построить в Москве, Санкт-Петербурге, Сысерти, Верхней Пышме и даже на планете Марс», — добавил он.

В июне Епархия Екатеринбурга заявила, что отказывается от возведения храма в сквере около городского театра драмы. В РПЦ отметили, что готовы прислушаться к мнению протестовавших. «Мы услышали аргументы защитников сквера от застройки и согласились с тем, что площадка под строительство кафедрального собора не будет располагаться в каком-либо сквере или на территории зеленых насаждений, да и вообще на общественной территории», — говорилось в заявлении епархии.