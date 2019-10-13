Дело о наркотиках: что Израиль просит у Путина

Израильский президент Реувен Ривлин попросил российского коллегу Владимира Путина помиловать гражданку еврейского государства и США Нааму Иссасхар, которую ранее приговорили к 7,5 годам лишения свободы, признав ее виновной в контрабанде и хранении наркотиков.

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«Сегодня [13 октября] я обратился к президенту России [Владимиру] Путину как другу еврейского народа и Государства Израиль в отношении дела Наамы Иссахар. Хотя Наама совершила серьезную ошибку и признала ее, такой длительный приговор может оказать ужасное влияние на ее жизнь», — написал Ривлин в твиттере, приложив к посту копию направленного президенту РФ письма.

«Ввиду особых и индивидуальных обстоятельств дела Наамы Иссахар я взываю к милосердию президента [России] с просьбой о его личном вмешательстве для предоставления ей [Иссахар] экстраординарного помилования», — добавил глава Израиля.

Кроме того, в своем письме президенту России Ривлин напомнил про то, как российские военные обнаружили в Сирии останки погибшего в 1982 году израильского сержанта Закарии Баумеля и помогли вернуть их на родину.

В минувшую пятницу, 11 октября, Химкинский городской суд в Московской области вынес приговор 15-летней израильтянке. Суд приговорил ее к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Таким образом девушку признали виновной в хранении и контрабанде наркотических веществ в значительном размере, что соответствует части 1 стати 228 и пункту «в» части 2 статьи 229.1 УК РФ.

Но сторона защиты намерена обжаловать этот приговор. «Естественно, мы будет обжаловать это решение в Московском областном суде», — сказал РИА «Новости» адвокат гражданки Израиля Александр Тайц.

Наама Иссахар была задержана 9 апреля этого года в аэропорту Шереметьево. В тот день она летела из Дели в Тель-Авив и ожидала свой рейс, не покидая транзитную зону аэропорта. На багаж Иссахар обратила внимание служебная собака, а сотрудники таможни и отдела по борьбе с контрабандой обнаружили в рюкзаке 9,6 грамма наркотического вещества. По данным экспертизы, это был гашиш.

Израильтянка признала свою вину в хранении наркотиков, однако она полностью отрицала обвинения в контрабанде. С тех пор, как ее арестовали, она находилась в СИЗО, несмотря на то, что члены еврейской общины готовы были предоставить ей жилье для домашнего ареста или внести за нее залог. Под арестом она провела полгода.

В день, когда женщине объявили приговор, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждал с президентом России Владимиром Путиным ее дело, передает издание Haaretz со ссылкой на свои источники. Российская сторона, по данным газеты, подняла, в свою очередь, вопрос об обмене израильтянки на россиянина Алексея Буркова, которого в декабре 2015 года задержали в израильском аэропорту по подозрению в «хакерской деятельности» и планировали передать его США. Житель Санкт-Петербурга, по мнению американской юстиции совершал преступления, связанные с кредитными картами.

Израиль утверждает, что обмен невозможен.

Информацию о встрече израильского премьера с российским президентом подтвердили также в канцелярии Нетаньяху.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху лично занимался делом Наамы Иссахар в последнее время. Он обсудил данный вопрос с президентом Путиным во время их встречи в Сочи несколько недель назад, а также в ходе их телефонной беседы на этой неделе», — приводит 11 октября РИА «Новости» слова из сообщения канцелярии.

Отмечается, что Нетаньяху «просил смягчить как наказание, так и условия содержания Наамы». Помимо этого, обращается внимание на то, что «израильские судебные власти дали понять, что экстрадиция Буркова не может быть остановлена после принятия Верховным судом Израиля постановления о выдаче».

Канцелярия главы израильского кабмина добавила, что Нетаньяху после беседы с Владимиром Путиным позвонил матери осужденной в России израильтянки и сообщил ей о беседе. В сообщении подчеркивается, что израильские власти, в частности, премьер-министр страны, «будут и впредь прилагать все усилия, чтобы российские власти освободили Нааму Иссахар и вернули ее домой».