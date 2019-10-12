Быстрее и проще: как изменятся условия получения гражданства РФ

Правительство России одобрило законопроект, по которому срок рассмотрения заявки на получение российского гражданства сокращается с шести до трех месяцев, говорится в заявлении на сайте кабмина.

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Данное нововведение распространится на тех граждан, которые подали заявку на гражданство РФ непосредственно на территории страны, а также сделали это в упрощенном порядке. На упрощенный порядок могут претендовать только те иностранцы, у которых хотя бы один родитель проживает в России и имеет российское гражданство. Кроме того, это касается тех лиц, которые проживали на законных основаниях в странах СССР или родились на территории РСФСР, а на данный момент живут в России по виду на жительство.

Вдобавок, человек может получить гражданство в упрощенном порядке, если у него есть вид на жительства и документ о браке с гражданином РФ, который был заключен не менее трех лет назад. Это же правило подачи заявления касается недееспособных лиц или тех, кто ведет профессиональную или предпринимательскую деятельность на территории России.

В кабмине отметили, что данный закон позволит сократить административные препятствия, выявленные в процессе получения гражданства, для тех людей, которые могут на законном основании проживать в России.

Инициатива кабмина станет правками в статьи 35 и 41 части 5 ФЗ «О гражданстве РФ». На данный момент законопроект передан в Госдуму на рассмотрение.

Это не первая инициатива, касающаяся получения гражданства, озвученная в октябре 2019 года. Так, 2 октября Минтруд предложил расширит список профессий иностранных граждан для получения гражданства в упрощенном порядке.

В случае принятия реформы Госдумой заявление на получение паспорта РФ могут подать агроинженеры, ветеринары, воспитатели, рыбоводы, токари, редакторы, математики, энтомологи, а также врачи различных специальностей. Полный список из 135 профессий опубликован на портале проектов нормативных актов.

Кроме того, 2 октября в России вступил в силу закон о сокращении трудового стажа, необходимого для того, чтобы иностранец, считающийся высококвалифицированным специалистом, получил гражданство в упрощенном порядке.

Стать россиянином таким способом смогут лица, работающие в РФ по профессиям, перечисленным в перечне министерства труда. Всего там числится 74 специальности – в частности в список входят врачи, фармацевты, математики и инженеры разных сфер. В Госдуме отметили, что развитие цифровой экономики вынуждает страну привлекать к работе зарубежных инженеров.

«Это откроет перед ними возможность остаться в нашей стране и связать с ней свое будущее. А для России — это дополнительные возможности по привлечению профессионалов, необходимых для обеспечения развития экономики и технологии», — отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин 30 мая, когда законопроект был принят палатой еще в первом чтении, передавала »Парламентская газета».

Закон о сокращении стажа Госдума приняла еще в конце июня 2019 года – президент России Владимир Путин подписал его 3 июля.

В связи с вниманием правительства к вопросу получения гражданства увеличилось количество выданных паспортов, отметила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

«Каждый год растет число желающих приобрести гражданство РФ. В прошлом году их было порядка 270 тысяч. Думаем, что с учетом указа президента РФ от 24 апреля 2019 года № 183 в этом году цифра будет значительно больше. В основном это выходцы из СНГ. Граждане Украины, Казахстана, Узбекистана, Армении, Молдавии. Но имеются также граждане США, ЕС. Их количество тоже растет»,

— сообщила генерал-майор полиции РИА «Новости».

Напомним, что 24 апреля Владимир Путин подписал указ, по которому все граждане, проживающие на территории Донецкой и Луганской области, могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Ранее на это могли претендовать только те, кто проживал в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

Таким образом, право на вступление в гражданство РФ имеют украинцы, у которых есть разрешение на временное проживание в России, вид на жительство, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища или свидетельство участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию. То же самое касается детей, супругой и родителей жителей Донецкой и Луганской областей.

По данным МВД РФ, всего в 2018 году российское гражданство получили 239 тыс. человек, что на 4% больше, чем в 2017 году — 229,6 тыс.