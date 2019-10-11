Минздрав бессилен: кто избавит медиков от нищенских зарплат

Обещают уже семь лет

Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила о необходимости модернизировать систему оплаты труда медработников в России. Речь идет о том, чтобы доля оклада в составе заработной платы составляла не менее 55-60% – именно такое соотношение специалисты считают правильным, пояснила глава ведомства.

Реклама

В настоящее время зарплата медработников складывается из нескольких частей. Оклад и компенсирующие выплаты являются обязательной частью, стимулирующие надбавки выплачиваются по усмотрению главврача больницы. При этом пенсия медработникам начисляется по размеру всего дохода, а не только оклада.

Глава Минздрава уже отмечала, что в стране складывается нечестная система начисления зарплаты медикам, поскольку региональные власти не выполняют рекомендации по структуре выплат. Из-за этого в отрасли формируются «необоснованные элиты, получающие огромные деньги», а молодым врачам выделяют недостаточно средств, отмечала Скворцова.

Согласно исследованию общественной организации «Гильдия защиты медицинских работников», по состоянию на октябрь 2017 года средний базовый оклад российского медработника без доплат составлял всего лишь 13,8 тыс. руб.

В августе этого года Скворцова сообщила, что проблема сохраняется: остальная часть зарплаты является «мутной» и «абсолютно субъективно распределяется работодателем».

Хотя в Минздраве говорят о необходимости реформы, Скворцова признает, что у ведомства не хватает полномочий, чтобы реализовать ее. Минздрав не имеет права руководить перераспределением частей зарплат врачей в регионах.

«В 2014 году мы разработали оптимальную структуру заработной платы, но внедрить мы ее не можем, потому что это не наши полномочия. За методологию отвечает Минтруд России, а за использование этой методики отвечают сами регионы», – сказала министр.

Кроме того, переход к новой системе займет не менее двух лет. К апрелю 2020 года ведомство совместно с Минтрудом проработают законопроект, в котором будут прописаны требования к системе оплаты труда медработников. Эти изменения должны будут внесены в Трудовой кодекс. К 1 июня должны быть утверждены программы модернизации для каждого региона. Для реализации реформы также понадобятся дополнительные деньги – сколько именно, станет точно известно лишь к концу 2021 года, отметила чиновница.

В мае 2012 года президент России подписал указ, предписывающий поднять зарплаты работникам социальной сферы. Согласно этому распоряжению, к 2018 году доходы врачей должны были вырасти до 200% от среднего оклада по региону.

Тогда же Вероника Скворцова заявила, что к назначенному сроку средняя зарплата врача составит 90 тыс. руб. Тем не менее, по данным Росстата, в прошлом году средняя зарплата врачей увеличилась на 32,9% по сравнению с 2017 годом и составила 75 тыс. руб., среднего медперсонала – на 22,2% и составила 36,9 тыс. руб.

В августе этого года Владимир Путин заявил, что ситуация в первичном звене здравоохранения, которое включает поликлиники и больницы, является провальной. В частности, в регионах остаются проблемы с низкой зарплатой врачей.

«Вот мы в целом по стране вроде как добились целевых показателей – 200% по экономике регионов. Но это далеко не везде так. В малых городах, населенных пунктах, на селе – там близко ничего нет подобного», – сказал глава государства и поручил правительству «внимательно посмотреть», как выплачиваются компенсационные и стимулирующие выплаты работникам первичного звена.

«Главврач – монарх в своей больнице»

«Газета.Ru» поговорила со специалистами о том, почему назрела реформа зарплаты врачей и медсестер, а также как они могут бороться за свои зарплаты в отсутствие изменений. Главный редактор интернет-сообщества «Врачи РФ» Петр Локшин считает, что майские указы президента по зарплате врачей ставят главу Минздрава в безвыходное положение, поскольку у ведомства нет ни средств, ни полномочий, чтобы реализовать их на деле.

– Почему все больше врачей в регионах жалуются на слишком низкие зарплаты?

– Дело в том, что стимулирующие выплаты, которые составляют львиную долю от зарплаты медработникам, назначает глава медучреждения. Если у лечебного учреждения мало денег или главврачу не нравится сотрудник, то он может просто урезать стимулирующие выплаты. Этот вопрос, как говорится, — на его усмотрение.

– Чиновники или власти контролируют главврачей?

– Абсолютно нет. Главврач, как монарх в своей больнице. Например, в Москве есть городская клиническая больница, в которую было влито совершенно фантастическое количество денег. Там есть современные медицинские устройства, отличные условия работы и научной деятельности, высокие зарплаты. Лишь одно «но»: нельзя иметь точку зрения, отличную от мнения главврача этой больницы.

То есть финансовые потоки напрямую зависят от главврача и его отношений с местными властями. Если они хорошие, то денег больнице или поликлинике дадут больше, а это отразится на зарплатах медработников, и наоборот.

– В 2017 году «Врачи РФ» провели исследование и установили, что большинство медработников вынуждены работать больше, чем на одну ставку. Как изменилась ситуация с тех пор?

– Она только ухудшилась. Никто из медработников не работает на одну ставку. В профессиональной среде есть такая шутка: «На одну ставку есть нечего, а на две некогда». Кстати, показатели средних зарплат врачей и медсестер, которые предоставляют региональные минздравы, рассчитываются не из одной ставки, а нескольких, на которых вынуждены трудиться наши коллеги.

– Скворцова назвала «патологической» ситуацию, когда врачи государственных медучреждений открывают частные кабинеты рядом со своим основным местом работы. Настолько не хватает денег?

– Конечно. Количество негосударственных лечебных учреждений растет год от года. Многие врачи, с которыми мы обсуждаем эту тему, говорят, что государство «выталкивает» их самих и население в частную медицину. Помимо низких зарплат и переработок есть еще одна причина. Дело в том, что к узким специалистам, например, ревматологам, выстраиваются огромные очереди – пациенты записаны на две-три недели вперед.

Врачи прекрасно понимают, что с таким потоком пациентов смогут заработать намного больше денег в частных клиниках без дополнительных ставок. Решить эту проблему с уходом кадров в частный сектор очень просто – надо поднять зарплаты и устранить дефицит кадров.

«Врачи не борются за свои права»

Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович отмечает, что реформа зарплат назрела, поскольку все больше медработников первичного звена стали жаловаться на произвол главврачей, которые, по их мнению, нечестно начисляют стимулирующие выплаты.

— Два года для реализации реформы – достаточный срок?

– Если честно, я не понимаю, почему для внедрения изменений нужно несколько лет. Скорее всего это связано с отсутствием денег у региональных минздравов. Собственно все всегда упирается в вопрос финансирования больниц и поликлиник. Главврачи чаще всего урезают зарплаты медработникам именно потому, что в медучреждении не хватает средств.

— Что врачам делать с низкими зарплатами сейчас, ведь не каждый может или хочет уходить в частный сектор?

– Структура зарплаты должна быть прописана в коллективном договоре, который есть в каждом медучреждении. В этом же документе прописывается положение о выплате стимулирующих надбавок: по каким критериям они выплачиваются и как нормируются.

Этот коллективный договор регулирует отношения между администрацией медучреждения и сотрудниками. Если врачи не участвуют в обсуждении этого положения и просто соглашаются с условиями или в документе плохо прописаны критерии начисления надбавок, это говорит о том, что люди плохо заботятся о своих правах.

– Кто должен контролировать заключение таких договоров?

– Документы заключает региональный профсоюз с администрацией каждого отдельного учреждения. Если такие документы отсутствуют, это говорит о плохой работе врачебного профсоюза. Конечно, контролировать наличие и качество таких важных договоров должны и собственники медучреждения, то есть региональные минздравы.

Сил больше нет

Напомним, за последние два месяца СМИ сообщили как минимум о семи случаях, когда врачи из разных регионов страны заявили о готовности уволиться из-за недостаточной оплаты труда, излишних нагрузок и несогласия с руководством.

В начале октября врачи-неонатологи пермской городской больницы №6 заявили, что отказываются работать в условиях постоянных переработок и низких зарплат. Как рассказала завотделением, медики уже обращались во всевозможные инстанции, но безрезультатно.

В середине августа о массовом увольнении в связи с переработками и низкими зарплатами заявили шестеро хирургов ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле Свердловской области. Вслед за ними массово уволились травматологи в Пятигорске Ставропольского края, хирурги МСЧ №72 ФМБА России в городе Трехгорном Челябинской области и медсестры Александровской больницы во Владимирской области.

Уже второй месяц журналисты освещают скандал в НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ им. Блохина в Москве. Часть врачей и медсестер заявили о несогласии с политикой нового руководства, а также о нечестном и «закрытом процессе» начисления зарплат. По их словам, после прихода в июля этого года новой администрации института зарплаты сократились в шесть-восемь раз.