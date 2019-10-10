Готовил взрывы: в Крыму задержан террорист

В Крыму правоохранители задержали россиянина, который состоял в украинских экстремистских организациях и планировал совершить теракт на полуострове, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В спецслужбе отметили, что подозреваемый намеревался устроить взрыв в одном из административных зданий Крыма.

»ФСБ РФ в городе Саки Республики Крым задержан российский гражданин, являющийся приверженцем нацистской идеологии и членом украинских экстремистских организаций, который планировал совершить взрыв в одном из административных зданий в Крыму», — сообщили в ЦОС.

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Вместе с тем при задержании правоохранители нашли в гараже подозреваемого готовое самодельное взрывное устройство с запалом и поражающими элементами в виде нарезанных сварочных электродов, а также инструменты для изготовления СВУ и бутылки с зажигательной смесью, передает «Российская газета».

Как отмечает СМИ, ФСБ возбудила уголовное дело по статьям 205 «Подготовка террористического акта» и 223.1 УК РФ «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств». Издание отмечает, что Киевский районный суд Симферополя в скором времени изберет меру пресечения для подозреваемого.

«Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются», — добавили представители спецслужбы.

По информации «Российской газеты», ранее у этого же подозреваемого изъяли украинскую символику, флаги украинской партии «Свобода», красно-черные флаги и портрет Степана Бандеры.

Одним из самых резонансных случаев, связанных с организацией терактов в республике, является дело украинского режиссера Олега Сенцова, который был осужден на 20 лет колонии.

В 2014 году его задержали по подозрению в терроризме. В следующем году Северо-Кавказский окружной военный суд вынес Сенцову приговор, признав его виновным в организации терактов на полуострове. Другие фигуранты дела получили от 7 до 10 лет заключения.

По версии следствия, Сенцов создал в Крыму террористическое сообщество, структурное подразделение движения «Правый сектор» (организация запрещена в России), с целью выхода полуострова из состава России. По данным СК, обвиняемые с апреля по май 2014 года совершили несколько нападений: совершили поджоги офисов общественной организации «Русская община Крыма» и отделения партии «Единая Россия» в Симферополе. Кроме того, Сенцову инкриминировали попытку организации взрыва памятника Ленину в этом же городе.

Украинский режиссер, в свою очередь, все обвинения отвергал, утверждая, что у правоохранителей нет никаких доказательств его причастности, кроме показаний других фигурантов дела, которые были даны, по его мнению, под давлением. Однако законность приговора признал Верховный суд России.

Свое наказание режиссер отбывал в колонии города Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе. В 2018 году он объявил голодовку и в течение более 140 дней не принимал пищу, однако согласился поддерживать свое состояние при помощи поддерживающей терапии и введения питательных смесей.

Это дело вызвало общественный резонанс. В поддержку Сенцова выступали российские кинематографисты. В частности, с просьбой освободить Олега Сенцова к президенту России Владимиру Путину дважды обращался кинорежиссер, член совета по правам человека Александр Сокуров. На что глава государства ответил, что все действия должны быть в рамках правовой системы.

В конце 2018 года ряд российских деятелей культуры, среди которых Юрий Норштейн, Владимир Познер, Андрей Звягинцев, подписали письмо в поддержку осужденного украинского режиссера. Оно было опубликовано в сети, но не привело к желаемому ими исходу. Так, в Кремле сказали, что общественный резонанс не может повлиять на вступившее в силу решение суда, а для помилования предусмотрена процедура, которая инициируется самим осужденным, передает РИА «Новости».

В середине июля этого года офис президента Украины предложил России провести одновременный обмен заключенными и осужденными, в рамках которого на родину вернулся и Олег Сенцов. Обмен состоялся 7 сентября 2019 года в формате «35 на 35».