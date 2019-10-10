«Атмосфера страха»: какие нарушения нашли в онкоцентре Блохина

«Мы пытались проверить, но там нет фамилий»

Комиссия Министерства здравоохранения закончила проверку НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии (НМИЦ) им. Блохина и представила свои выводы на пресс-конференции.

Реклама

Эксперты выявили нарушения в работе института, заявила директор департамента медпомощи детям и службы родовспоможения Елена Байбарина. Она напомнила, что ряд врачей обвинили нового директора НИИ Светлану Варфоломееву в разрушении работы медучреждения. В частности, речь шла об отделении трансплантации костного мозга, которым до недавнего времени заведовал профессор Георгий Менткевич.

Врачи в составе комиссии провели обходы палат, изучили истории болезней — причем как больных, которые лежали до прихода директора, так и после.

«И, к сожалению, выявили очень серьезные нарушения, которые требуют скорейшего искоренения», – сказала Байбарина.

По ее словам, до середины 2019 года в НИИ использовали неэффективные протоколы лечения. Хотя сначала эти протоколы считались инновационными, затем было доказано, что «мир ушел далеко вперед».

Кроме того, нарушения были выявлены в оформлении медицинских документов. В целом комиссия пришла к выводу, что требования к работе со стороны нового руководства НИИ были обоснованы. В связи с этим эксперты комиссии не нашли «ни малейшего основания» для увольнения Светланы Варфоломеевой, которая была назначена директором НИИ в июне этого года.

«Наоборот, мы рекомендуем директору [НМИЦ онкологии им. Блохина Ивану Стилиди] поддержать ее деятельность», — подчеркнула Байбарина.

Она также заявила, что большинство врачей в институте лояльны к новому руководству. Лишь пять медицинских работников института из 52 опрошенных комиссией заявили о неблагоприятной обстановке на работе после прихода нового директора. При этом они не смогли представить никаких доказательств этого.

«Пять человек – именно те, которые подписывали это письмо (о некомпетентности новой администрации – «Газета.Ru»), писали его президенту и обращались в СМИ с жалобами, — они сказали об атмосфере страха. Больше они говорили о своем человеческом непонимании и нежелании работать с Варфоломеевой, но никаких примеров нам приведено не было», — сказала Байбарина.

Комиссия также не нашла доказательств того, что медработники онкоцентра Блохина или его структурного подразделения — НИИ ДгиО — получают мизерные зарплаты. Байбарина сообщила, что средняя зарплата врачей в НМИЦ за сентябрь составила 134,9 тыс. руб., а в НИИ еще выше — 145,4 тыс. руб.

«Это за сентябрь средняя зарплата. Мы видели квиточки, где 10 тыс., 20 тыс. рублей. Мы пытались это проверить, но там нет фамилий, там непонятно, за какой период.

Конечно, мы с вами знаем, что после отпуска мы получаем небольшие деньги, если мы были на больничном, то мы тоже какой-то период получаем меньше», — сказала она, добавив, что средняя зарплата медсестер в онкоцентре за первые шесть месяцев этого года составила 79 тыс. руб.

Как пояснила Байбарина, комиссия Минздрава была создана после того, как восемь сотрудников НИИ детской онкологии и гематологии обратились с письмом к президенту РФ Владимиру Путину. Позднее четыре врача, в том числе Георгий Менткевич, выступили с открытым обращением к общественности. Они заявили, что выступают от лица более 20 сотрудников и потребовали отставки нового руководителя института.

На данный момент из НИИ уже ушли пять врачей, еще три заявления об увольнении находятся на рассмотрении руководства. Директор онкоцентра Иван Стилиди заявил, что подпишет их.

«Сами назначают и сами проверяют»

«Газета.Ru» получила от пресс-службы онкоцентра данные о зарплате медработников института. Средняя зарплата среднего медицинского персонала по НИИ в этом году составила 81,8 тыс. руб. Средняя зарплата врача в институте – 156 тыс. руб.

Там также опровергли информацию о том, что медсестры НИИ ДОиГ собираются массово уволиться. Напомним, ранее бывший замдиректора онкоцентра Максим Рыков сообщил журналистам, что по его данным, около 50 медсестер института хотят массово уволиться в связи с низкими зарплатами.

«Все они работают в штатном режиме, заявление об увольнении поступило от одной медсестры», – пояснили в пресс-службе «Газете.Ru».

При этом три медсестры института в беседе с редакцией анонимно заявили, что уже ищут новую работу, поскольку с июля получают в шесть-восемь раз меньше, чем до этого.

Медсестра из отделения детской гематологии рассказала, что до июня-июля она получала в среднем от 60 до 80 тыс. рублей ежемесячно, однако ее зарплата за сентябрь составила 8 тыс. руб. Ее коллега из отделения трансплантации костного мозга, где она проработала более 15 лет, получила 6 тыс. руб.

Врач этого же отделения Видманте Дайлидите прокомментировала «Газете.Ru» выводы комиссии.

«Что касается неэффективных протоколов лечения, то нельзя просто основываться на заявлениях представителей рабочей группы — пусть они представят документы, где написано, кто именно признал неэфективными протоколы лечения, которые использовались в нашем институте. Я могу сказать, что, например, лечение опухолей центральной нервной системы у нас проходит крайне успешно. Поднаркозное проведение лучевой терапии детям до трех лет, которым сложно усидеть на месте долгое время, проводится только в нашем центре и нигде больше в России», — сказала она.

Дайлидите уверена — люди, которые вошли в состав комиссии, не могут провести объективное исследование, поскольку именно они участвовали в назначении Варфоломеевой на пост директора.

«Они же не будут теперь говорить, что были не правы», — сказала собеседница «Газеты.Ru». Дайлидите считает, что при формировании комиссии нужно было поговорить с врачами, которые выразили недовольство политикой новой администрации, и узнать, кому из экспертов они бы доверили проведение экспертизы в институте.

Ранее об этом же заявлял профессор Менткевич.

Он отметил, что в состав группы вошли люди, которые участвовали в назначении нового директора, в том числе замминистра здравоохранения Елена Байбарина, главный специалист-гематолог Минздрава России Александр Румянцев, а также президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

«Они сами назначают, и сами проверяют, и сами делают выводы. Ну о чем мы говорим», — возмутился профессор.

Вайлидите также отметила, что комиссия давала пресс-конференции в отсутствие оппонентов. «Их тезисы редко подкреплены фактами, вдобавок никто на пресс-конференции не может их опровергнуть. В этом нет объективности», — заявила врач.

Сейчас Вайлидите находится в отпуске, однако в октябре она планирует писать заявление об увольнении. По ее словам, как минимум еще одна врач из отделения гематологии считает, что ей, возможно, тоже придется искать новое место работы.