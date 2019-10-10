Как в Германии: сколько мигрантов в России

Число мигрантов, приехавших в Россию, в 2019 году станет рекордным за последние 10 лет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заведующую лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Плеханова Елену Егорову.

По ее словам, в России сейчас находятся порядка 12 млн приезжих из других стран, этот показатель сравним с Германией, наша страна занимает по нему четвертое место в мире.

«По этому показателю трудно оценить — много или мало», – подчеркнула Егорова. Она предложила взглянуть на удельный вес мигрантов в численности населения страны. По последним данным переписи, население России составляет порядка 146,8 млн человек.

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«В России, при ее четвертом месте по абсолютным показателям, [мигранты составляют] чуть более 8% [от населения]», – заявила экономист.

На первом месте в мире по абсолютному числу мигрантов находятся США, добавила Егорова, и лидерство Штаты удерживают с большим отрывом. В стране с более чем 350 млн населения ООН и Всемирный банк насчитали более 50 млн мигрантов.

«Затем Саудовская Аравия — более 37 млн, Германия и Россия — более 12 млн, Великобритания и ОАЭ — более 8 млн, Франция и Канада — чуть менее 8 миллионов человек», – отметила эксперт.

При этом страны Персидского залива занимают лидирующие позиции по процентному соотношению мигрантов и граждан страны. «ОАЭ — более 88% всего населения — мигранты, Кувейт — 75%, Катар — 65%, Бахрейн — 48%, Оман — 45%, Саудовская Аравия — 37%», — рассказала Егорова.

Почти треть от населения мигранты составляют в Швейцарии. Что же до стран Западной Европы, то в Германии этот показатель — порядка 15%, во Франции и Великобритании — 12%. Высокая доля мигрантов в Скандинавии: 17% приезжих в Швеции, 15% – в Норвегии.

В соседней с Россией 5,5-миллионной Финляндии — лишь 7% мигрантов.

Более половины населения мигранты составляют в «карликовых» государствах Европы: 65% в Лихтенштейне, 55% – в Монако, а в Люксембурге и Андорре – около половины.

В известной своим гостеприимным отношением к мигрантам Канаде процент приезжих тоже довольно высок – около 21%. В Австралии, Новой Зеландии и Гонконге этот показатель тоже составляет около 20%.

«Можно проследить довольно простую житейскую логику — большая часть мигрантов в абсолютном выражении предпочитает жить в экономически развитых странах мира», – резюмировала Егорова.

В конце сентября 2019 года «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра» сообщали, что уровень недоверия к мигрантам в России «вернулся к докрымским показателям». Уровень ксенофобии в стране вырос до 71%, причем более прочих этнических групп россияне хотели бы ограничить проживание в стране для цыган, китайцев и выходцев из стран Средней Азии. Кроме того, на 10% выросла доля тех, кто хотел бы ограничить проживание в центральных областях России для уроженцев Северного Кавказа — с 22 до 31%.

При этом каждый второй гражданин России поддерживает лозунг «Россия для русских», говорится в данных исследования.

Все больше россиян считают, что могут выполнять работу, которую раньше стали бы делать приезжие, причем этот показатель выше, чем в 2013 году — 64% респондентов против 57% шесть лет назад. Возросла доля тех, кто хотел бы ограничить трудовую миграцию — до 72%.

Правительство РФ решило установить на 2020 год квоты для приема мигрантов на работу в отдельных отраслях экономики. Во всех регионах России в сферах сухопутного пассажирского и автомобильного грузового транспорта допустимая доля мигрантов зафиксирована на уровне в 26% от общей численности сотрудников.

Квота на иностранную рабочую силу в сегменте выращивания овощей и фруктов установлена в размере 50% от общего числа трудящихся. Однако эта мера не распространяется на предприятиях Приморского края и Астраханской области – там обязаны принимать на сельскохозяйственные работы только граждан России.

Самым «гостеприимным» сектором экономики оказалось строительство — в этой сфере на работу готовы взять до 80% приезжих.