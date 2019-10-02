«Без фокусов»: Путин рассказал о доплатах медикам

Президент России Владимир Путин на очередном совещании по вопросу модернизации первичного звена здравоохранения в Кремле предупредил о том, что компенсационные выплаты и другие доплаты медикам не должны снижаться при поднятии доли оклада. Глава государства заявил, что не допустить никаких «фокусов», передает «Российская газета».

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«Я подчеркиваю, насколько чувствительна эта тема для наших граждан, ведь речь идет о чем — речь идет о ФАПах, районных поликлиниках, районных и межрайонных больницах и подобного рода учреждениях. То есть о таких учреждениях, куда люди приходят чаще всего, больше всего, с чем сталкиваются практически чуть ли не каждый день своей жизни», — добавил Путин.

Месяц назад стало известно, что правительство до 1 ноября должно предоставить Владимиру Путину предложения по введению ежемесячных дополнительных денежных выплат специалистам первичной медико-санитарной помощи. Об этом говорилось в перечне поручений по итогам совещания по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.

«Предусмотрен дополнительный повышающий коэффициент к единовременным компенсационным выплатам медработникам, прибывшим на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, расположенные в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, Арктической зоне, а также на удаленных территориях с низкой транспортной доступностью», — также сообщала пресс-служба Кремля.

Кроме того, теперь Минздрав создаст и будет вести федеральный регистр специалистов, получающих медицинское и фармацевтическое образование.

Также в России будут введены новые понятия «молодой специалист» и «врач-наставник» для того, чтобы выпускники вузов первые три года могли работать в государственных и муниципальных медучреждениях под наставничеством опытных специалистов.

Помимо этого, глава государства поручил проработать вопрос финансирования за счет федерального бюджета покупки лекарств людям, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах.

Также они смогут получать медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Отдельный пункт касается обеспечения медработников первичной помощи служебными квартирами. После 10 лет работы они могут быть им подарены. Соответствующие рекомендации даны были главам регионов, передает ФАН.

«Рекомендовать приоритетное предоставление медицинским работникам в соответствии с критериями нуждаемости служебных жилых помещений, земельных участков для индивидуального жилищного строительства, а также предоставление ипотечных кредитов на льготных условиях», — указывалось в документе.

Месяцем ранее Путин в ходе совещания в Кремле по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения заявил, что пациенты российский больниц жалуются на плохие условия. Причем к врачам наблюдаются постоянные очереди из-за нехватки специалистов, а сами медицинские работники недовольны уровнем зарплаты и высокой нагрузкой.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, переход на новую систему оплаты труда медработников потребует не меньше, чем два года.

Она уточнила, что для этого должны быть сформированы типовые нормы труда на одну ставку по каждой профессиональной квалификационной группе.

По словам Скворцовой, только такие меры помогут добиться справедливости в зарплатах. Кроме того, глава ведомства добавила, что это потребует дополнительных финансовых расходов. Первые расчеты будут произведены до сентября 2020 года.

Нацпроект «Здравоохранение» предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, устранение кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, проведение профилактических медицинских осмотров всех граждан не реже одного раза в год. На реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.

Всего же в нацпроект «Здравоохранение» входят восемь федеральных проектов: «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения», «Кадровое обеспечение», «Национальные медицинские исследовательские институты», «Цифровая медицина» и «Экспорт медицинских услуг», передает НСН.