«Указа не было»: Кремль об отставке главы ФСИН

Указа об увольнении главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко еще не было, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Указа [президента об освобождении Корниенко от должности] не было, он не публиковался», — приводит ТАСС слова представителя Кремля.

Накануне ряд СМИ сообщили о том, что Корниенко покидает свой пост из-за предельного возраста пребывания на службе. Это решение было принято в конце сентября, когда директору ФСИН исполнилось 65 лет, передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к уголовно-исполнительной системе. Это предельный возраст работы в уголовно-исполнительной системе для сотрудника в звании генерал-полковника внутренней службы.

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Информацию об отставке подтвердили и в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы. «Да, это правда. Он ушел с должности в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе», — рассказала «Интерфаксу» зампредседателя ОНК Москвы Ева Меркачева. При этом официального подтверждения данных об отставке со стороны ФСИН пока не поступало.

По данным сайта ФСИН, Корниенко родился в поселке Лахденпохья Карельской АССР в 1954 году. Он получил высшее техническое и высшее специальное образование. При этом имеет ученую степень кандидата юридических наук, государственные награды и звание генерал-полковника. С 2012 года назначен указом президента России на должность директора ФСИН. До этого он служил в органах государственной безопасности, работал замдиректора Федеральной службы охраны (ФСО) РФ, а также занимал пост директора Государственной фельдъегерской службы.

При Геннадии Корниенко за время его руководства ФСИН произошло несколько громких историй, связанных с превышением полномочий представителей ведомства.

Так, в январе 2019 года суд признал виновным бывшего начальника ИК № 7 в Карелии Сергея Коссиева, приговорив его к 2,5 годам колонии общего режима. Вместе с ним наказан был и его Анатолий Луист, который при Коссиеве работал заместителем начальника колонии. Его суд приговорил к трем годам колонии. При этом им запретили занимать определенные должности в течение нескольких лет.

Уголовное дело в отношении работников ведомства было возбуждено в августе 2018 года после того, как заключенные начали жаловаться на систематические пытки. По данным расследования, которое провели «7x7» и «Медуза», при Коссиеве в колонии регулярно пытали заключенных, а также требовали с них деньги «на нужды колонии». При этом суммы могли исчисляться миллионами.

На ситуацию в исправительной колонии обратили внимание, когда там отбывал наказание активист Ильдар Дадин, осужденный по статье 212.1 УК РФ («Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). Дадин рассказывал о систематических избиениях заключенных и подавал жалобы.

О том, что Геннадий Корниенко должен уйти в отставку говорил и основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин. Он отмечал, что Корниенко сам хотел написать заявление об уходе незадолго до своего юбилея. По словам Осечкина, вероятнее всего должность директора ФСИН займет заместитель Корниенко Анатолий Рудый, который, по данным принадлежащего Григорию Березкину РБК, был временно исполняющим обязанности Корниенко.

«В начале сентября, перед отставкой [экс-руководитель ведомства Геннадий] Корниенко ушел в отпуск, и тогда его первый зам стал врио», — рассказал собеседник РБК, близкий к правоохранительным органам. Как сообщает ТАСС, Корниенко был в отпуске со 2 сентября.

Тем временем РБК называет и другие имена претендентов на пост главы ФСИН. Так, поданным источников издания, основным кандидатом является выходец из ФСБ, начальник управления «Л» ФСИН Вадим Баланин. Кроме того, претендовать на повышение в должности могут заместитель директора ФСИН Валерий Максименко, а также Олег Плохой, статс-секретарь и заместитель главы Росгвардии, сообщает СМИ.