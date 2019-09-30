«За нас никто не заступится»: массовое увольнение детских онкологов

Двадцать шесть онкологов из столичного НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра имени Н. Н. Блохина подготовили заявления об увольнении. Об этом сообщили четыре сотрудника центра в видеообращении, которое появилось на канале независимого профсоюза «Альянс врачей» в ютьюбе.

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Обращение записали заместители директора НИИ детской онкологии Максим Рыков и Георгий Менткевич, а также онкологи Василий Бояршинов и Наталья Субботина. Они отметили, что говорят от лица 26 сотрудников института. Авторы видео пояснили, что новое руководство онкоцентра не дает им «честно выполнять свой рабочий долг» и ставит свои личные интересы выше интересов пациентов.

«Долгие годы дети с онкологическими заболеваниями получают лечение в ужасных условиях. Отсутствует банальная вентиляция, стены проедает плесень, а палаты переполнены больными», — заявили работники учреждения.

Они обратили внимание общественности на то, что строительство новых корпусов института длится уже 20 лет, а руководство лишь еще больше затягивает этот процесс.

Еще одним поводом недовольства врачей стал тот факт, что начисление зарплат сотрудников «превратилось в закрытый, несправедливый процесс». Таким способом руководство хочет «выдавить» неугодных медработников центра, считают авторы обращения. Наталья Субботина рассказала, что под давлением руководства уже уволились ряд врачей, в том числе профессор Георгий Менткевич, который основал первое в России отделение трансплантации костного мозга. Именно под его руководством до увольнения проходили подобные сложные операции.

Сотрудники центра потребовали отстранить руководство Института детской онкологии, ввести прозрачные механизмы начисления зарплаты и провести аудит строительства новых корпусов учреждения.

«Мы обращались ко всем представителям власти, но нас никто не услышал. Теперь мы обращаемся ко всем гражданам России с просьбой нас поддержать, потому что если не вы, то за нас никто больше не заступится», — заявили авторы видеообращения.

В свою очередь, представители НИИ сообщили RNS, что в кадровой службе центра пока нет ни одного заявления об увольнении врачей. Руководство также не собирается увольнять сотрудников, отметили в пресс-службе учреждения.

Ранее, 20 сентября, там также опровергли информацию об увольнении профессора Менткевича. Дело в том, что должность заведующего отделением он не занимал штатно, а был исполняющим обязанности. Для сотрудника это была дополнительная нагрузка, от которой его освободили.

«Что касается профессора Менткевича, он не увольняется. Он выполнял дополнительную работу исполняющего обязанности заведующего отделением. Со своей штатной должности заместителя директора по лечебной и научной работе НИИ детской онкологии он не уволен, он продолжает работать», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе центра.

При этом в августе СМИ сообщили, что согласно приказу, пoдписанному директором учреждения Иванoм Стилиди, планируется сократить бoлее 700 ставок медрабoтников.

Подлинность приказа подтвердили в пресс-службе онкоцентра. Руководство НИИ заявило, что речь идет о плановой оптимизации незанятых ставок, которые существуют с 1990-х годов.

«На сoвременном этапе развития медицины данные cтавки являются избытoчными для обеспечения медицинской пoмощи населению. Увольнений действующих сoтрудников не будет», — пояснили в учреждении. Там пообещали, что пациенты будут в пoлном объеме получать качеcтвенные медицинские услуги.

В июне этого года директором НИИ детской онкологии и гематологии, который входит в состав НМИЦ им. Блохина, назначили Светлану Варфоломееву. Как рассказал в начале сентября замдиректора НИИ Максим Рыков, именно после этого проблемы в онкоцентре обострились. Новое руководство начало существенные изменения в учреждении, которые не понравились лечащим врачам. Администрация, однако, не стала вступать в диалог с сотрудниками, а предложила несогласным уволиться по собственному желанию, рассказал Рыков телеканалу РЕН ТВ.

«Сотрудников запугивали, что их ставки будут сокращены. Предлагали сотрудничество, в том плане, что поощрялось доносительство на высказывания коллег, которые не согласны с политикой нового руководства. Врачей загружали непонятными совещаниями, обсуждениями, ведениями новых бумаг. На лечебную работу у них оставалось все меньше времени», — рассказал он. После этого коллектив написал открытое обращение к президенту России Владимиру Путину.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил сегодня журналистам, что проблемы врачей НИИ детской онкологии и гематологии должны решить в Министерстве здравоохранения. «Обращение видят и слышат в Минздраве, мы надеемся, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации», — цитирует Пескова «Российская газета».