20 тысяч человек: в Москве закончился митинг

В Москве на проспекте Сахарова закончился согласованный с городскими властями митинг в поддержку фигурантов «московского» дела. По оценке МВД, в акции приняли участие 20 тысяч человек, пришедших поддержать людей, как уже осужденных за участие в несогласованных выступлениях, проходивших этим летом в столице, так и ожидающих суда.

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«В согласованном властями Москвы митинге на проспекте Академика Сахарова принимают участие около 20 тыс. человек. Сотрудники полиции и представители Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность граждан», — цитирует сообщение столичного ГУ МВД агентство «Москва».

Митинг начался на проспекте Сахарова около трех часов дня – как сообщило издание, к его началу пришли 9 тысяч человек. Среди тех, кто выступил перед собравшимися, были член Либертарианской партии Михаил Светов, а также оппозиционеры Илья Яшин и Дмитрий Гудков.

О задержаниях и правонарушениях – пока не сообщается.

Согласованные митинги в поддержку фигурантов «московского» дела уже проходили там же, на проспекте Сахарова 14 июля, 20 июля и 3 августа – люди выходят, чтобы выразить свою солидарность с теми, кто был задержан на несогласованных акциях в столице этим летом.

Дело о массовых беспорядках в столице было заведено после акции, прошедшей 27 июля, после которой в полиции оказались 1373 человека. Сейчас некоторые из фигурантов уже осуждены, другие еще ожидают суда в СИЗО. Есть также и те, кто освобожден из-под стражи, находится под домашним арестом или под подпиской о невыезде.

Большинство тех, кто уже осужден, получили сроки за применение не опасного для жизни и здоровья насилия, в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318).

Так, 27-летний индивидуальный предприниматель Данил Беглец был приговорен судом к двум годам колонии за то, что потянул за руку полицейского, задерживавшего митингующих. Иван Подкопаев, техник 25 лет, был отправлен в колонию на три года – его осудили за то, что он распылил перцовый баллончик в лица сотрудников полиции и Росгвардии. Евгений Коваленко, охранник на железной дороге 48 лет, осужден на три с половиной года – его вина была в том, что он бросил в полицейских урну и попал в ногу росгвардейцу. 28-летний Кирилл Жуков получил три года колонии за то, что пытался поднять забрало шлема одного из росгвардейцев.

В ожидании суда под стражей находятся еще несколько человек. Это 21-летний прораб Самариддин Раджабов – он арестован до решения суда за то, что, по версии следствия, бросил пластиковую бутылку в росгвардейца. Молодому человеку вменяются в вину покушение на применение не опасного для здоровья насилия к силовику (ч. 1 ст. 318 УК с прим. ч. 3 ст. 30 УК) и участие в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК). По этим статьям ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Также под стражей находится 22-летний программист Никита Чирцов – он, как и многие другие, обвиняется в применении насилия, не опасного для здоровья в отношении представителя власти: следователи считают, что Чирцов умышленно толкнул полицейского в грудь.

Еще один фигурант «московского» дела, еще ожидающий суда – 47-летний Эдуард Малышевский, также обвиненный по ч. 1 ст. 318 УК. По версии следствия, он выдавил ногой стекло в автозаке, которое упало на сотрудника МВД.

Под домашним арестом сейчас находятся предприниматель Сергей Фомин и студент Егор Жуков. Первый, как считает следствие, 27 июля координировал действия протестующих, второй – поначалу обвинялся в участии в массовых беспорядках, но 3 сентября с него обвинения сняли и завели дело о призывах к экстремизму через интернет.

Под подпиской о невыезде сейчас находится еще один из задержанных – 26-летний программист Айдар Губайдулин в покушении на применение не опасного для здоровья насилия к силовику за то, что бросил пустую пластиковую бутылку в сотрудника Росгвардии. Его дело вернул в прокуратуру суд 18 сентября для уточнения обвинения – с программиста взяли подписку о невыезде и освободили в зале суда.

Под подпиской о невыезде сейчас и актер Павел Устинов, дело которого вызвало особенно широкий общественный резонанс.

23-летний молодой человек был приговорен к 3,5 годам колонии – суд признал его виновным виновным в применении опасного для здоровья насилия к силовику. Однако через четыре дня после оглашения приговора после того, как за актера вступились коллеги по цеху, общественники и представители различных профессий, прокуратура подала ходатайство о мере пресечения. Сейчас Устинов ожидает заседания по апелляции на приговор, назначенного на 30 сентября, – предполагается, это даст возможность судьям ознакомиться с видеозаписью его задержания.