Сотни заразившихся: вирусы выкашивают россиян

По всей стране СМИ со ссылками на региональные Роспотребнадзоры сообщают о росте заболеваемости ОРВИ. Традиционно россияне резко начинают простужаться в период похолодания и до включения отопления в квартирах, офисах и учреждениях. О росте числа заболевших уже заявили в Челябинской, Воронежской, Псковской, Ивановской, Курской, Вологодской, Саратовской, Еврейской автономной областях, Алтайском и Красноярском крае, республиках Удмуртия, Якутия и других регионах.

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Сильная вспышка ОРВИ, которую в народе называют простудой, произошла в Воронежской области — за неделю количество заболевших выросло более чем на треть (33,2%). Более половины обратившихся к медикам — дети. При этом специалисты Роспотребнадзора отмечают, что об эпидемии пока говорить не приходится.

Главный санитарный врач региона Игорь Механтьев отметил, что заболеваемость ОРВИ и гриппом достигнет своего пика в конце октября — начале декабря.

За прошедшую неделю количество заболевших ОРВИ в Удмуртии увеличилось на четверть — 26%. По данным Роспотребнадзора, почти 80% из них — ученики младших и средних школ. Хотя природа вируса в Удмуртии негриппозная, в республике планируют привить против гриппа более половины населения. В правительстве региона призвали серьезно отнестись к этому, поскольку «заболевания страшны своими последствиями, особенно для групп риска: дети, пожилые люди, беременные женщины».

Как пояснили в ведомстве, дети чаще оказываются под ударом и заражаются не только ОРВИ, но и кишечными, энтеровирусными инфекциями.

Так, в Перми власти приостановили работу частного детского сада после того, как его воспитанники заболели коклюшем. Как сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов, сотрудники не проветривали помещение — это не позволяла сделать конструкция окон. Кроме того, дети спали на полу, за ними и сотрудниками не было организовано медицинского наблюдения. В результате владелец детсада вскоре предстанет перед судом за административное правонарушение.

Что касается Москвы и области, то в этих регионах уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога среди всех возрастов. «Эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым ОРВИ в Москве спокойная, в столице отмечается ожидаемый сезонный рост заболеваемости, при этом уровень заболеваемости соответствует данному периоду года», — рассказал представитель городского Роспотребнадзора.

В Еврейской автономной области заболеваемость ОРВИ превысила пороговый уровень на 3%. При этом основными жертвами вирусов, как и в большинстве других регионах, становятся дети и подростки от семи до 14 лет — среди них порог заболеваемости превышен на 35,2%, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Специалисты следят за выявлением вируса гриппа. В регионе он не выявлен, также не известно о массовых случаях заражения в других субъектах.

В Псковской области порог заболеваемости превышен на 2% — в течение недели к медикам обратились почти 3,7 тыс. жителей, которым поставили диагноз ОРВИ, у 72 из них болезнь протекает в тяжелой форме, их пришлось госпитализировать. У девяти человек выявили грипп В.

При этом пока лишь 30% взрослого населения региона сделали прививки. Среди несовершеннолетних этот показатель немного выше — 37%. В связи с этим медики напоминают, что эффективность витаминов, средств народной медицины значительно ниже действенности вакцины.

Тем не менее россияне настолько привыкли к осенней простуде, что более трети населения (34%) ничего не делают для профилактики ОРВИ и гриппа. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, проведенного весной этого года.

Меньше четверти россиян (23%) делают прививки, чтобы избежать заболеваний в сезон простуд и гриппа. Еще 16% назвали своим основным средством профилактики прием витаминов. Еще 8% опрошенных рассказали, что едят лук и чеснок, чтобы не заболеть, а 6% стараются избегать мест скопления людей.

Специалисты Роспотребнадзора каждый год напоминают, что лучшей защитой от гриппа остается вакцинация. Важно понимать, что прививка защищает лишь от этого конкретного вируса. Кроме того, о вакцинации против гриппа стоит подумать заранее, поскольку делать прививку, если человек уже простужен, нельзя.

Универсального лекарства от простуды до сих пор не существует, поскольку ОРВИ вызывает более 200 подтипов различных вирусов. Хотя в целом простуда является неопасным заболеванием, у некоторых людей она может протекать с осложнениями.

Так, самый частый возбудитель ОРВИ — риновирус — может спровоцировать приступ у людей, которые страдают астмой и хронической обструктивной болезнью легких.

В связи с этим лучшим лекарством от ОРВИ становится укрепление иммунитета, подчеркивают в Роспотребнадзоре. Специалисты ведомства советуют россиянам высыпаться и больше находиться на свежем воздухе, а также включить в свой рацион питания цитрусовые, киви, сладкий перец, твердые сыры, отварную рыбу, морковь со сметаной, изюмом или курагой — эти продукты содержат витамины А, С, цинк и кальций.

Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал, что помимо этих мер предосторожности избежать заражения вирусом в местах массового скопления людей поможет носовой платок, пропитанный маслом эвкалипта, чайного дерева, можжевельника, кедра или хвои.

«В их составе есть биологически активные вещества, имеющие способность убивать бактерии и грибки, снижая активность вирусов. Можно нанести капельку масла на носовой платок и взять его с собой», — пояснил Тяжельников. В беседе с агентством «Москва» он также добавил, что масла можно использовать в аромалампах и добавлять в ванны, чтобы предотвратить распространение вирусов.